Vista Equity Partners realizará una inversión mayoritaria en Nexthink, empresa cuyo valor ascenderá a aproximadamente 3.000 millones de dólares

Una inversión estratégica destinada a acelerar la innovación de Nexthink y abrir las puertas a una nueva era de experiencia digital del empleado (DEX, por sus siglas en inglés) agéntica y potenciada por la IA

BOSTON, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Nexthink, creador de la categoría y líder en gestión de la experiencia digital del empleado (DEX), anunció un acuerdo definitivo para recibir una inversión mayoritaria de Vista Equity Partners ("Vista"), un inversionista tecnológico líder a nivel mundial especializado en software empresarial.

Esta inversión estratégica llega en un momento de extraordinario impulso para Nexthink y todo el sector de DEX, gracias al surgimiento de la TI agéntica para empleados y empresas que está redefiniendo los enfoques tradicionales de la gestión de TI y la productividad empresarial. Pedro Bados, fundador y director ejecutivo, junto con el equipo directivo de Nexthink, seguirán al frente durante la siguiente fase de crecimiento de la empresa.

"Vista es el estándar de referencia en inversión en software y excelencia operativa", afirmó Pedro Bados, director ejecutivo y cofundador de Nexthink. "Su red estratégica y su vasta experiencia son muy valiosas ahora que estamos efectuando la transición a la etapa siguiente. En la actualidad, más de 25 millones de empleados en todo el mundo confían en Nexthink para desarrollar todo su potencial a través de la tecnología. Nuestra principal prioridad sigue siendo acelerar la innovación y ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes y socios".

Mediante el análisis continuo de miles de millones de señales en tiempo real en dispositivos, aplicaciones y redes, Nexthink ofrece a las organizaciones un panorama completo y en tiempo real del desempeño tecnológico en toda la empresa. Sus capacidades de IA generativa y agéntica permiten a los equipos de TI prever las necesidades, identificar y resolver problemas de manera proactiva, así como automatizar mejoras a gran escala. El resultado es una resolución más rápida de los problemas, un mayor compromiso y una fuerza laboral más conectada y productiva.

"A medida que el trabajo se vuelve cada vez más digital y distribuido, las empresas enfrentan una presión cada vez mayor para ofrecer a sus empleados experiencias tecnológicas fluidas y de alto rendimiento", señala Michael Fosnaugh, codirector del fondo insignia y director general sénior de Vista. "La plataforma DEX de Nexthink ayuda a detectar y resolver problemas de TI en tiempo real, lo que permite a las empresas mantener de forma proactiva la productividad y el compromiso de los empleados".

"Al combinar análisis profundos, automatización y una arquitectura de datos moderna, Nexthink está redefiniendo la forma en que las empresas gestionan las operaciones informáticas básicas, a la vez que permite a los empleados sacar el máximo partido a las plataformas digitales que utilizan a diario", comentó Rod Aliabadi, director general de Vista. "Nos entusiasma mucho asociarnos con Nexthink mientras la empresa se mantiene a la vanguardia de la expansión del mercado de DEX, un segmento atractivo altamente optimizado por la IA y de gran potencial a largo plazo".

La transacción consolida la posición de Nexthink como una de las empresas de software empresarial más exitosas e innovadoras del mundo, con más de 1.500 clientes empresariales y 25 millones de empleados en todo el planeta.

Qatalyst Partners se desempeñó como asesor financiero de Nexthink. Ropes & Gray LLP se desempeñó como asesor legal de Nexthink. Kirkland & Ellis LLP se desempeñó como asesor legal de Vista Equity Partners. Se espera que la transacción se concrete el primer trimestre de 2026, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones de cierre.

Acerca de Nexthink

Nexthink es líder en software de gestión de la experiencia digital del empleado. La empresa ofrece a los responsables de TI un panorama sin precedentes que les permite identificar, diagnosticar y solucionar problemas a gran escala que afectan a los empleados en cualquier lugar, con cualquier aplicación o red, antes de que ellos siquiera se den cuenta del problema. A través de la IA agéntica y soluciones de vanguardia, Nexthink permite a miles de clientes ofrecer mejores experiencias digitales y mejorar la productividad de millones de empleados. Nexthink, con sede doble en Lausana (Suiza) y Boston (Massachusetts), cuenta con nueve oficinas en todo el mundo.

Acerca de Vista Equity Partners

Vista es un inversionista tecnológico mundial especializado en software empresarial. Las estrategias de mercado privado de Vista buscan ofrecer rendimientos diferenciados mediante un enfoque propio y sistemático de la creación de valor, desarrollado y perfeccionado durante su trayectoria de 25 años y más de 600 transacciones. Hoy en día, Vista gestiona una cartera diversificada de empresas de software que proporcionan soluciones críticas a millones de clientes en todo el mundo. Al 30 de junio de 2025, Vista registraba más de 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Para conocer más detalles, visite vistaequitypartners.com. Siga a Vista en LinkedIn, @Vista Equity Partners, y en X, @Vista_Equity.

