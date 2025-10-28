Vista Equity Partners 將收購 Nexthink 多數股權，估值約達 30 億美元

此戰略投資旨在加速 Nexthink 的創新步伐，開啟由人工智能驅動、具備自主能力的數碼員工體驗 (DEX) 新紀元

美國波士頓 2025年10月29日 /美通社/ -- 數碼員工體驗（Digital Employee Experience，簡稱「DEX」）管理領域的開創者與領導者 Nexthink 今日宣佈，已與專注於企業軟件領域的全球頂尖科技投資機構 Vista Equity Partners（下稱「Vista」）達成最終協議，將接受 Vista 的控股投資。

這項戰略投資正值 Nexthink 及整個數碼體驗管理領域發展勢頭空前之際，其驅動力源於面向員工與企業的代理式資訊科技 (agentic IT) 的崛起，這項科技正重新定義傳統 IT 管理與企業生產力的運作模式。創辦人兼行政總裁 Pedro Bados 將與 Nexthink 領導團隊，共同引領公司邁向下一階段的成長。

Nexthink 行政總裁兼共同創辦人 Pedro Bados 表示：「Vista 是軟件投資和卓越營運方面的黃金標準。在我們擴展下一階段時，此機構的戰略網絡和深厚的專業知識非常寶貴。如今，全球超過兩千五百萬名員工憑藉 Nexthink 的科技，充分釋放自身潛能。我們的首要任務仍然是加速創新，並為我們的客戶和合作夥伴提供更大價值。」

Nexthink 透過不斷分析跨裝置、應用程式和網路的數十億個即時訊號，為機構提供整個企業科技表現的即時、全面檢視。其產生性和代理性人工智能 (agentic-AI) 功能使 IT 團隊能夠預測需求、主動識別和解決問題，並自動化大規模改進。其成效在於加速問題解決、強化參與度，以及打造更緊密連結且高效能的企業團隊力量。

Vista 旗艦基金共同負責人兼高級董事總經理 Michael Fosnaugh 表示：「隨著工作日趨越數碼化和分散，企業面臨越來越多的壓力，為其員工提供無縫、高性能的科技體驗。Nexthink 的 DEX 平台可實現實時偵測和解決 IT 問題，讓企業能夠主動維持生產力和員工參與度。」

Vista 董事總經理 Rod Aliabadi 表示：「透過結合深度分析、自動化和現代化的數據架構，Nexthink 正在重新定義企業管理核心 IT 營運的方式，同時使員工能夠充分利用其每天使用的數碼平台。我們很高興能與 Nexthink 建立合作夥伴關係，此公司持續引領著 DEX 市場的擴張——這個充滿吸引力的領域正受益於強勁的 AI 推力，並具備顯著的長期發展潛力。」

此次交易鞏固了 Nexthink 作為全球最成功、最具創新力的企業軟體公司之一的地位，目前為全球超過 1,500 間企業客戶及 2,500 萬名員工提供服務。

Qatalyst Partners 擔任 Nexthink 的財務顧問。Rope & Gray LLP 擔任 Nexthink 的法律顧問。Kirkland & Ellis LLP 擔任 Vista Equity Partners 的法律顧問。該交易預計將在 2026 年第一季完成，但需符合某些收市條件。

Nexthink 簡介

Nexthink 是數碼員工體驗管理軟件的領導者。此公司為資訊科技領導者提供前所未有的洞察力，使其能夠大規模偵測、診斷並解決影響員工遇到的問題。無論員工身處何地、使用何種應用程式或網路，都能在員工察覺問題前先行處理。透過代理人工智能和尖端解決方案，Nexthink 使成千上萬的客戶能夠為數百萬名員工提供更好的數碼體驗和提升員工生產力。雙總部位於瑞士洛桑和美國麻薩諸塞州波士頓的 Nexthink，在全球設有 9 間辦事處。

Vista Equity Partners 簡介

Vista 是一間專注於企業軟件領域的全球科技投資機構。Vista 的私募市場策略致力於透過獨創且系統化的價值創造方法，在歷經 25 年發展與 600 多宗交易的淬鍊後，為投資者創造差異化回報。如今，Vista 管理多元化的軟件公司組合，為全球數百萬客戶提供關鍵任務解決方案。截至 2025 年 6 月 30 日，Vista 管理的資產規模超過 1,000 億美元。更多資訊，請瀏覽：vistaequitypartners.com。請在 LinkedIn 上追蹤 Vista，帳號為 @Vista Equity Partners；也請在 X 上追蹤 @Vista_Equity。

