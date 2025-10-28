Vista Equity PartnersがNexthink に過半数投資、同社の評価額は約30億ドルに

戦略的投資により、Nexthink のイノベーションを加速し、AI を活用したエージェント型デジタル従業員エクスペリエンス（Digital Employee Experience 、DEX ）の新時代を切り開きます

ボストン, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- デジタル従業員エクスペリエンス（Digital Employee Experience、DEX）管理のカテゴリー・クリエーター兼リーダーであるNexhinkは本日、エンタープライズ・ソフトウェアを専門とする世界有数のテクノロジー投資家であるVista Equity Partners（「Vista」）から過半数投資を受ける正式契約を発表しました。

この戦略的投資は、従業員と企業向けのエージェント型ITの出現によって推進され、IT管理と企業の生産性に対する従来のアプローチが再定義され、NexthinkとDEX業界全体が驚異的な勢いで成長している時期に行われます。創業者兼CEOのPedro Bados氏は、Nexthinkのリーダーシップ・チームとともに、引き続き同社の次の成長段階をリードしていきます。

「Vistaはソフトウェア投資と運用の卓越性におけるゴールド・スタンダードです」と、NexthinkのCEO兼共同創設者であるPedro Bados氏は述べています。「彼らの戦略的なネットワークと深い専門知識は、私たちが次の段階に進んでいく上で非常に貴重です。現在、世界中で2,500万人を超える従業員が、テクノロジーを通じて潜在能力を最大限に引き出すためにNexthinkを活用しています。当社の最優先事項は、イノベーションを加速し、顧客とパートナーにさらに大きな価値を提供することです。」

Nexthinkは、デバイス、アプリケーション、ネットワーク全体にわたる数十億のリアルタイム信号を継続的に分析することで、企業全体のテクノロジー・パフォーマンスのリアルタイムかつ包括的なビューを組織に提供します。生成およびエージェントAI機能により、ITチームはニーズを予測し、問題を積極的に特定して解決し、大規模な改善を自動化できます。その結果、問題解決が迅速化され、エンゲージメントが強化され、企業の従業員の連携と生産力が向上します。

「仕事がますますデジタル化され、分散化されるにつれ、企業は従業員にシームレスで高性能なテクノロジー体験を提供しなければならないというプレッシャーの高まりに直面しています」とVistaのフラッグシップ・ファンド共同責任者兼シニア・マネージング・ディレクターのMichael Fosnaugh氏は述べています。「NexthinkのDEXプラットフォームは、ITの問題をリアルタイムで検出して解決することを可能にし、企業が生産性と従業員のエンゲージメントを積極的に維持できるようにします。」

「Nexthinkは、詳細な分析、自動化、最新のデータ・アーキテクチャを組み合わせることで、企業がコアIT運用を管理する方法を再定義し、従業員が毎日使用するデジタル・プラットフォームを最大限に活用できるようにします」と語るのは、Vistaのマネージング・ディレクター、Rod Aliabadi氏。「DEXは、AIの強力な追い風を受け、長期的に大きな可能性を秘めた魅力的な分野です。このDEX市場の拡大をリードし続けるNexthinkと提携できることをうれしく思います。」

今回の取引により、世界中で1,500社を超える企業顧客と2,500万人の従業員にサービスを提供するNexthinkは、世界で最も成功し、革新的なエンタープライズ・ソフトウェア企業の1つとして、その地位をさらに強化することになります。

Qatalyst PartnersがNextinkの財務アドバイザー、Ropes & Gray LLPが法務アドバイザーを務めました。Kirkland & Ellis LLPがVista Equity Partnersの法律顧問を務めました。この取引は、一定の完了条件が満たされることを条件に、2026年第1四半期に完了する予定です。

Nexthink について

Nexthinkは、デジタル従業員エクスペリエンス管理ソフトウェアのリーダーです。同社は、ITリーダーにこれまでにないインサイトを提供し、従業員が問題に気付く前に、場所やアプリケーション、ネットワークを問わず従業員に影響を与える大規模な問題を確認し、診断し、解決できるようにします。Nexthinkは、エージェントAIと最先端のソリューションを通じ、数千社の顧客に対して、優れたデジタル・エクスペリエンスと生産性向上を数百万人の従業員に提供できる環境を実現しています。Nexthinkはスイスのローザンヌとマサチューセッツ州ボストンに本社を置き、世界中に9つのオフィスを構えています。

Vista Equity Partners について

Vistaは、エンタープライズ・ソフトウェアを専門とする世界的なテクノロジー投資企業です。Vistaは、25年間にわたり600件を超える取引を通じて築き上げ、改良してきた独自の体系的な価値創造アプローチを武器に、プライベート・マーケット戦略を活用して、差別化された収益の実現を図っています。Vistaは現在、世界中の何百万もの顧客にミッションクリティカルなソリューションを提供するソフトウェア企業からなる多様なポートフォリオを管理しています。2025年6月30日現在、Vistaの運用資産は1,000億ドルを超えています。詳細については、vistaequitypartners.comをご覧ください。また、LinkedIn（ @Vista Equity Partners）、X（@Vista_Equity）でVistaをフォローしてください。

