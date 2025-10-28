-Vista Equity Partners realizará una inversión mayoritaria en Nexthink, valorando la empresa en aproximadamente 3.000 millones de dólares

Esta inversión estratégica impulsará la innovación de Nexthink y abrirá una nueva era de Experiencia Digital del Empleado (DEX) de agente basada en IA

BOSTON, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Nexthink, creador de categorías y líder en la gestión de la Experiencia Digital del Empleado (DEX), anunció hoy un acuerdo definitivo para recibir una inversión mayoritaria de Vista Equity Partners ("Vista"), un inversor tecnológico global líder especializado en software empresarial.

Esta inversión estratégica llega en un momento de extraordinario impulso para Nexthink y todo el sector DEX, impulsado por la aparición de la TI de agentes para empleados y empresas, que está redefiniendo los enfoques tradicionales de la gestión de TI y la productividad empresarial. El fundador y consejero delegado, Pedro Bados, junto con el equipo directivo de Nexthink, continuará liderando la siguiente fase de crecimiento de la compañía.

"Vista es el referente en inversión en software y excelencia operativa", afirmó Pedro Bados, consejero delegado y cofundador de Nexthink. "Su red estratégica y su amplia experiencia son invaluables a medida que avanzamos hacia nuestra siguiente etapa. Hoy en día, más de 25 millones de empleados en todo el mundo confían en Nexthink para desarrollar todo su potencial a través de la tecnología. Nuestra principal prioridad sigue siendo acelerar la innovación y ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes y socios".

Al analizar continuamente miles de millones de señales en tiempo real en dispositivos, aplicaciones y redes, Nexthink proporciona a las organizaciones una visión integral y en tiempo real del rendimiento tecnológico en toda la empresa. Sus capacidades de IA generativa y agente permiten a los equipos de TI anticipar necesidades, identificar y resolver problemas de forma proactiva y automatizar mejoras a escala. El resultado es una resolución de problemas más rápida, un mayor compromiso y una fuerza laboral empresarial más conectada y productiva.

"A medida que el trabajo se vuelve cada vez más digital y distribuido, las empresas se enfrentan a una creciente presión para ofrecer experiencias tecnológicas fluidas y de alto rendimiento a sus empleados", afirmó Michael Fosnaugh, codirector del Fondo Insignia de Vista y director ejecutivo sénior. "La plataforma DEX de Nexthink permite la detección y resolución de problemas de TI en tiempo real, lo que permite a las empresas mantener la productividad y el compromiso de los empleados de forma proactiva".

"Al combinar análisis profundos, automatización y una arquitectura de datos moderna, Nexthink está redefiniendo la forma en que las empresas gestionan sus operaciones de TI principales, a la vez que permite a los empleados aprovechar al máximo las plataformas digitales que utilizan a diario", afirmó Rod Aliabadi, director general de Vista. "Nos entusiasma asociarnos con Nexthink, ya que continúa liderando la expansión del mercado DEX, un segmento atractivo con un fuerte impulso de la IA y un importante potencial a largo plazo".

Esta transacción consolida la posición de Nexthink como una de las empresas de software empresarial más exitosas e innovadoras del mundo, con más de 1.500 clientes empresariales y 25 millones de empleados en todo el mundo.

Qatalyst Partners actuó como asesor financiero de Nexthink. Ropes & Gray LLP actuó como asesor legal de Nexthink. Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de Vista Equity Partners. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre.

Acerca de Nexthink

Nexthink es líder en software de gestión de la experiencia digital del empleado. La empresa proporciona a los responsables de TI una visión sin precedentes que les permite detectar, diagnosticar y solucionar problemas a gran escala que afectan a los empleados en cualquier lugar, con cualquier aplicación o red, antes de que los empleados los detecten. Mediante IA con agentes y soluciones de vanguardia, Nexthink permite a miles de clientes ofrecer mejores experiencias digitales y una mayor productividad a millones de empleados. Con sedes en Lausana (Suiza) y Boston (Massachusetts), Nexthink cuenta con nueve oficinas en todo el mundo.