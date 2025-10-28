Vista Equity Partners réalise un investissement majoritaire dans Nexthink qui valorise la société à environ trois milliards de dollars

L'investissement stratégique accélérera l'innovation de Nexthink et ouvrira une nouvelle ère pour l'expérience digitale des employés (DEX) basée sur l'IA agentique

BOSTON, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Nexthink, pionnier et leader de la gestion de l'expérience numérique des employés (DEX), annonce aujourd'hui un accord définitif pour recevoir un investissement majoritaire de Vista Equity Partners (« Vista »), un investisseur technologique mondial de premier plan qui se spécialise dans les logiciels d'entreprise.

Cet investissement stratégique intervient à un moment où Nexthink et l'ensemble de l'espace DEX connaissent une dynamique extraordinaire, porté par l'émergence de l'informatique agentique pour les employés et les entreprises, qui redéfinit les approches traditionnelles de la gestion informatique et de la productivité de l'entreprise. Le fondateur et CEO Pedro Bados, ainsi que l'équipe de direction de Nexthink, continueront à mener l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance.

« Vista est la référence en matière d'investissement logiciel et d'excellence opérationnelle », déclare Pedro Bados, CEO et cofondateur de Nexthink. « Son réseau stratégique et sonexpertise approfondie sont inestimables pour nous permettre de passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, plus de 25 millions d'employés dans le monde font confiance à Nexthink pour concrétiser leur plein potentiel grâce à la technologie. Notre priorité absolue reste d'accélérer l'innovation et d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients et à nos partenaires. »

En analysant en continu des milliards de signaux en temps réel entre les dispositifs, les applications et les réseaux, Nexthink fournit aux entreprises une vue globale et en temps réel de la performance technologique. Ses capacités d'IA générative et agentique permettent aux équipes informatiques d'anticiper les besoins, d'identifier et de résoudre les problèmes de manière proactive, et d'automatiser les améliorations à l'échelle. Cette approche assure une résolution plus rapide des problèmes, un engagement renforcé et des équipes plus connectées et plus productives.

« Alors que le travail devient de plus en plus numérique et distribué, les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour offrir à leurs employés des expériences technologiques transparentes et performantes », déclare Michael Fosnaugh, co-responsable du fonds phare de Vista et directeur général principal. « La plateforme DEX de Nexthink assure la détection et la résolution en temps réel des problèmes informatiques, ce qui permet aux entreprises de maintenir de manière proactive la productivité et l'engagement de leurs employés. »

« En combinant des analyses approfondies, l'automatisation et une architecture de données moderne, Nexthink redéfinit la façon dont les entreprises gèrent les opérations informatiques de base tout en permettant aux employés de tirer le meilleur parti des plateformes numériques qu'ils utilisent au quotidien », déclare Rod Aliabadi, directeur général de Vista. « Nous sommes ravis de nous associer à Nexthink, qui reste à l'avant-garde de l'expansion du marché DEX, un segment attrayant avec des tendances très favorables en matière d'IA et un important potentiel à long terme. »

Cette opération renforce le statut de Nexthink en tant qu'éditeur de logiciels d'entreprise parmi les plus performants et les plus innovants au monde, au service de plus de 1 500 entreprises clientes et de 25 millions d'employés dans le monde.

Qatalyst Partners a été le conseiller financier de Nexthink. Ropes & Gray LLP a été le conseiller juridique de Nexthink. Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique de Vista Equity Partners. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture.

À propos de Nexthink

Nexthink est le chef de file des logiciels de gestion de l'expérience numérique des employés. La société fournit aux responsables informatiques des perspectives inédites leur permettant de voir, de diagnostiquer et de résoudre les problèmes qui affectent les employés, quelle que soit l'application et le réseau, avant que les employés ne remarquent le problème. Grâce à l'IA agentique et à des solutions de pointe, Nexthink permet à des milliers de clients d'offrir de meilleures expériences numériques et d'améliorer la productivité de millions d'employés. Avec un double siège à Lausanne (Suisse) et à Boston (Massachusetts), Nexthink dispose de neuf bureaux dans le monde.

À propos de Vista Equity Partners

Vista est un investisseur technologique mondial spécialisé dans les logiciels d'entreprise. Les stratégies de Vista sur le marché privé visent à offrir des rendements différenciés grâce à une approche propriétaire et systématique de la création de valeur, développée et affinée au cours de 25 années d'histoire et de plus de 600 transactions. Aujourd'hui, Vista gère un portefeuille diversifié d'entreprises de logiciels qui fournissent des solutions critiques à des millions de clients dans le monde entier. Au 30 juin 2025, Vista gérait plus de 100 milliards de dollars d'actifs. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partners, et sur X, @Vista_Equity.