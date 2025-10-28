비스타 에쿼티 파트너스, 넥스씽크에 과반 지분 투자...기업가치 약 30억달러 평가

넥스씽크의 혁신 가속화로 AI 기반 에이전트형 디지털직원경험(DEX) 시대 열기 위한 전략적 투자

보스턴, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 디지털직원경험(DEX) 관리 분야의 선구자이자 선도 기업인 넥스씽크(Nexthink)가 오늘 엔터프라이즈 소프트웨어 전문 글로벌 기술 투자사인 비스타 에쿼티 파트너스(Vista Equity Partners, 이하 '비스타')로부터 과반 지분 투자를 받기로 최종 합의했다고 발표했다.

이번 전략적 투자는 직원과 기업을 위한 에이전틱 IT(Agentic IT)의 등장으로 IT 관리 및 기업 생산성에 대한 기존 접근방식이 변화하면서 넥스씽크와 전체 DEX 분야가 비범한 성장세를 보이는 시점에 이루어졌다. 넥스씽크의 창립자인 페드로 바도스(Pedro Bados) 최고경영자(CEO)는 경영진과 함께 회사의 다음 성장 단계를 계속 이끌어 나갈 예정이다.

바도스 CEO는 "비스타는 소프트웨어 투자 및 운영 우수성 분야의 최고 기준"이라며 "비스타의 전략적 네트워크와 심층적 전문성은 넥스씽크가 다음 단계로 확장하는 데 매우 귀중한 자산"이라고 말했다. 이어 "현재 전 세계 2500만명 이상의 직원이 기술을 통해 자신의 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 넥스씽크를 이용하고 있다"며 "혁신을 가속하고 고객•파트너에게 더 큰 가치를 제공하는 것이 넥스씽크의 최우선 과제"라고 덧붙였다.

넥스씽크는 기기, 애플리케이션, 네트워크 전반에 걸쳐 수십억개의 실시간 신호를 지속적으로 분석함으로써 기업 전체의 기술 성능에 대한 종합적 가시성을 실시간으로 조직에 제공한다. 생성형 및 에이전트형 AI 기능을 통해 IT팀은 요구사항을 예측하고, 문제를 사전에 식별 및 해결하며, 대규모 개선 작업을 자동화할 수 있다. 그 결과 문제 해결 속도가 빨라지고 참여도가 높아지며 직원들의 연결성과 생산성이 향상된다.

비스타의 플래그십 펀드(Flagship Fund) 공동 책임자인 마이클 포스노(Michael Fosnaugh) 수석 전무이사는 "업무가 점점 더 디지털화되고 분산됨에 따라 기업들은 직원들에게 원활하고 성능이 높은 기술 경험을 제공해야 하는 압박이 커지고 있다"면서 "넥스씽크의 DEX 플랫폼은 IT 문제의 실시간 탐지•해결을 통해 기업이 생산성과 직원 참여도를 선제적으로 유지할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

로드 알리아바디(Rod Aliabadi) 비스타 전무이사는 "심층분석, 자동화 및 현대적 데이터 아키텍처의 결합으로 넥스씽크는 기업이 핵심 IT 운영을 관리하는 방식을 재정의하는 동시에 직원들이 매일 사용하는 디지털 플랫폼을 최대한 활용할 수 있도록 지원한다"면서 "강력한 AI 성장 동력과 상당한 장기적 잠재력을 지닌 매력적인 시장인 DEX 분야의 확장을 계속 주도해 나가는 넥스씽크와 함께 하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

이번 거래를 통해 넥스씽크는 전 세계 1500개 이상의 기업 고객과 2500만명의 직원을 지원하는 세계에서 가장 성공적이고 혁신적인 엔터프라이즈 소프트웨어 기업이라는 위상을 공고히 했다.

쿼털리스트 파트너스(Qatalyst Partners)는 넥스씽크의 금융자문기관으로 활동했다. 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray LLP)는 넥스씽크의 법률자문기관으로 활동했다. 커크랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 비스타 에쿼티 파트너스의 법률자문기관으로 활동했다. 이번 거래는 소정의 조건이 충족되는 대로 2026년 1분기에 완료될 예정이다.

넥스씽크 소개

넥스씽크(Nexthink)는 디지털직원경험(DEX) 관리 소프트웨어 분야의 선도 기업이다. IT 리더들에게 전례 없는 통찰력을 제공해 직원들이 문제를 인지하기 전에 어디서든 애플리케이션이나 네트워크를 통해 영향을 받는 문제를 대규모로 파악•진단•해결할 수 있도록 지원한다. 에이전틱 AI 및 첨단 솔루션을 통해 수천 고객사가 수백만 명의 직원에게 더 나은 디지털경험과 향상된 직원 생산성을 제공할 수 있도록 지원한다. 스위스 로잔과 미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 넥스씽크는 전 세계에 9개의 사무소를 운영하고 있다.

비스타 에쿼티 파트너스 소개

비스타 에쿼티 파트너스(Vista Equity Partners)는 엔터프라이즈 소프트웨어 분야의 글로벌 전문 기술 투자사다. 비스타의 사모 시장 전략은 25년간 600건 이상의 거래를 통해 개발•개선된 독자적이고 체계적인 가치 창출 접근방식을 기반으로 차별화된 수익을 창출하는 것을 목표로 한다. 현재 비스타는 전 세계 수백만 고객에게 미션 크리티컬 솔루션을 제공하는 다양한 소프트웨어 기업 포트폴리오를 관리하고 있다. 2025년 6월 30일 기준 비스타의 운용 자산 규모는 1000억달러를 넘어섰다. 자세한 내용은 vistaequitypartners.com 을 방문하거나 링크드인 비스타 채널(@Vista Equity Partners), X 비스트 채널(@Vista_Equity)을 팔로우하면 확인할 수 있다.

