Xinhua Silk Road: El rico patrimonio cultural mundial impulsa la transformación de Quanzhou como "capital de la moda"

BEIJING, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, ciudad histórica situada en la provincia de Fujian, al sureste de China, ha estado impulsando su transformación de "potencia industrial" a "capital de la moda" mediante el desarrollo integrado del concepto "Patrimonio Cultural de la Humanidad + moda".

Quanzhou fue uno de los puertos más grandes del mundo a lo largo de la histórica Ruta Marítima de la Seda, en especial durante las dinastías Song (960-1279) y Yuan (1271-1368) de la antigua China. "Quanzhou: Emporio del Mundo en la China Song-Yuan" fue declarada como bien cultural de su Lista del Patrimonio Mundial en julio de 2021.

En esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, 22 lugares de interés histórico, como el templo de Kaiyuan y el puente de Luoyang, entrelazan los animados recuerdos del "puerto más grande de Oriente" durante las dinastías Song y Yuan. Gracias a ese legado, la ciudad se ha convertido en un destino de primer nivel para la industria cultural y turística, con un total de 112 millones de visitantes en 2025.

Aprovechando sus ventajas únicas, Quanzhou ha creado un grupo de trabajo dedicado a integrar su rico patrimonio cultural con el desarrollo de la industria de la moda de la ciudad, con el fin de impulsar su transformación de ciudad industrial a ciudad de la moda.

Quanzhou cuenta con un conjunto de 13.000 empresas del sector textil, de confección y calzado, y se prevé que su producción industrial supere los 700.000 millones de yuanes en 2025. La ciudad ha dado a conocer numerosas marcas líderes, entre las que se incluyen Anta, Xtep, Septwolves, 361° y Peak. Partiendo de ahí, Quanzhou se ha convertido en un hito importante en el panorama de la industria textil de China.

Desde su época como el puerto más grande de Oriente durante las dinastías Song y Yuan hasta el auge de los modernos clústeres industriales, con un valor de cientos de miles de millones de yuanes, Quanzhou ha forjado su identidad en el mundo de la moda gracias a su solidez industrial. Al crear una sinergia entre el patrimonio cultural mundial y las tendencias modernas, la ciudad ha emprendido una trayectoria de desarrollo de alta calidad que impulsa los sectores relacionados con la moda y conecta al mundo a través del comercio.

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FUENTE Xinhua Silk Road