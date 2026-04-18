Xinhua Silk Road: Fenjiu, el fabricante chino de baijiu, continuará siendo un puente de comunicación y cooperación en el Sur Global

BEIJING, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Fenjiu Group, el fabricante chino de baijiu, se ha comprometido a seguir sirviendo como puente para la comunicación, un vínculo para la cooperación y testigo de la amistad entre los países del Sur Global, comentó Wu Yuefei, vicepresidente y gerente general del grupo.

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En su intervención en el Foro de Financieros del Sur Global de 2026, Wu afirmó que, como marca arraigada en la élite de la industria de licores de China, Fenjiu no solo es una fiel heredera del espíritu de los comerciantes de Shanxi, sino también una exploradora activa de la gobernanza empresarial moderna en la nueva era.

"Desde la agricultura ecológica hasta la transformación digital, desde el acceso a los canales de distribución hasta la creación conjunta de escenarios, la industria de bebidas alcohólicas no se puede desarrollar sin aplicar herramientas financieras innovadoras", afirmó Wu al presentar la práctica de la revitalización de Fenjiu.

Fenjiu continuará trabajando con todos los socios para explorar prácticas innovadoras en finanzas ecológicas y escribir juntos la historia de "convertir lo ecológico en oro" en el Sur Global, añadió.

Según Wu, los 1.500 años de historia de Fenjiu le han dado la confianza necesaria para resistir los ciclos económicos. Fenjiu aboga por el "capital paciente", que apoya la construcción de capacidades fundamentales para la industria, el cultivo de marcas y la innovación tecnológica con una perspectiva a largo plazo, para mantenerse estable y progresar en medio de las fluctuaciones cíclicas.

Además, Fenjiu ha avanzado en gran medida en su estrategia comercial de "crear en conjunto el futuro con los consumidores", afirmó Wu. Mediante la transformación digital e inteligente y la innovación cultural, se está creando un nuevo escenario para lograr beneficios mutuos, resultados en los que todos ganan y prosperidad común con los consumidores.

En el futuro, Fenjiu trabajará codo a codo con socios globales para debatir, construir, compartir y lograr juntos resultados beneficiosos para todos, afirmó Wu. La empresa profundizará en áreas como las finanzas ecológicas, la colaboración industrial y la creación conjunta de valor, para transformar el consenso sobre el desarrollo ecológico en logros de cooperación, así como la visión de la colaboración industrial en acciones prácticas.

El Foro de Financieros del Sur Global 2026 se celebró en Beijing los días 25 y 26 de marzo con el tema "Illuminating Global South" (Iluminación del Sur Global) y reunió a directores de instituciones financieras, expertos y líderes de la industria, tanto nacionales como internacionales, para intercambiar puntos de vista sobre los logros y las perspectivas futuras sobre cooperación en materia de finanzas ecológicas.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350219.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959232/photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road