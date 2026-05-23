CHANGSHA, China, 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") acogió el 16 de mayo en Changsha su Exposición Mundial de Maquinarias de Minería 2026, que atrajo la participación de más de 500 clientes y socios de la industria proveniente de casi 30 países y regiones para ver sus más recientes equipos y soluciones para la minería.

Zoomlion exhibe sus soluciones mineras avanzadas, ecológicas e inteligentes en la Exposición Mundial de Maquinarias de Minería 2026

El evento, celebrado en el Parque de Maquinarias para el Movimiento de Tierra de la Ciudad Industrial Inteligente de Zoomlion, pone de relieve los avances de Zoomlion en tres áreas: maquinaria pesada para minas a cielo abierto, equipos eléctricos e híbridos para operaciones mineras ecológicas y sistemas autónomos de transporte y gestión minera.

La exposición de equipos estuvo encabezada por tres modelos emblemáticos: la cargadora híbrida sobre ruedas ZWL360, el camión minero híbrido eléctrico ZTE450HEV y la excavadora minera de dos motores ZE1650G.

La ZWL360 es la cargadora híbrida sobre ruedas más grande del mundo, con una carga nominal de 36 toneladas y 1.495 kilovatios de potencia combinada. Este equipo ofrece un ahorro energético de más de un 15 % en comparación con máquinas similares. El ZTE450HEV puede transportar una carga útil de 240 toneladas y está propulsado por un tren motriz diésel-eléctrico con sistemas de recuperación de energía. La excavadora ZE1650G utiliza dos motores QSM15 en paralelo y está diseñada para operar en condiciones extremas.

Zoomlion mostró más 40 productos y componentes mineros de nueva energía, incluyendo los camiones mineros ZT160HEV (híbrido) y ZT165EV (totalmente eléctrico). Sus máquinas eléctricas e híbridas operan ahora en decenas de minas a nivel mundial, y cada unidad registra más de 8.000 horas de servicio.

En el evento, la empresa resaltó varias tecnologías ecológicas propias. El sistema de gestión de super energía adaptativa ZM-i de Zoomlion, por ejemplo, alimenta sus máquinas híbridas a través de una arquitectura "verdaderamente híbrida" que utiliza un motor diésel y uno eléctrico de manera simultánea con cargas pesadas, en lugar de alternar entre ambos. Las pruebas de la empresa registraron una reducción del 20 % en el consumo de combustible y un aumento del 11,2 % en la eficiencia operativa.

El transporte autónomo fue otro punto importante de interés. Zoomlion ha puesto en funcionamiento casi 100 camiones mineros sin operador en varios lugares en China, y son capaces de navegar de forma autónoma, evitar obstáculos y trabajar en coordinación con las excavadoras. En la exposición, la empresa demostró estas capacidades en directo con el funcionamiento de la excavadora ZE985G controlada a distancia, el camión minero totalmente eléctrico ZT118EV y el camión minero híbrido ZT160HEV mediante una demostración coordinada de excavación, carga y transporte que combinó la operación a distancia y el transporte autónomo.

Asimismo, Zoomlion presentó en el evento dos plataformas de software: Mine Smart Supervision Platform 2.0 y Mine Operation & Diagnosis Platform 2.0. Estos sistemas transmiten datos de los equipos desde el terreno hasta la nube, lo que permite la monitorización en tiempo real, la predicción de fallas y el seguimiento del mantenimiento.

La empresa presentó, además, un sistema de evaluación minera inteligente que analiza las condiciones del lugar, modela el consumo energético y recomienda configuraciones del equipo ajustadas a cada mina. Este sistema ya se está implementando en más de 150 minas y ha completado más de 200 planes de proyectos personalizados.

Yuan Ye, vicepresidente de Zoomlion, señaló que la empresa continuaría invirtiendo en sus bases tecnológicas para impulsar la innovación y consolidar sus alianzas con clientes de todo el mundo.

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FUENTE Zoomlion