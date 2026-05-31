Zoomlion acelera la distribución de maquinarias agrícolas a nivel mundial con avances en productos híbridos e inteligentes

CHANGSHA, China, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion acelera el lanzamiento a nivel mundial de maquinarias agrícolas inteligentes y de nueva energía a través de importantes exposiciones en Turquía, Sudáfrica, Tailandia, Brasil y China, encaminadas a mostrar tractores híbridos, cosechadoras inteligentes y soluciones de mecanización específicas para cada cultivo, en consonancia con la evolución de la agricultura hacia operaciones más ecológicas, inteligentes y mecanizadas.

Un cliente prueba el tractor híbrido DV3504 de Zoomlion en NAMPO Harvest Day 2026 (Día de la cosecha de NAMPO 2026), celebrada en Sudáfrica el 12 de mayo.

Los tractores híbridos se convirtieron en los principales productos mostrados por la empresa en múltiples mercados. El DV3504 y el DQ2604 tuvieron una presencia destacada en Turquía y Sudáfrica, lo que evidenció los esfuerzos de Zoomlion por ofrecer las maquinarias híbridas como soluciones prácticas para la agricultura a gran escala y la disminución del consumo de combustible. En Turquía, la empresa realizó el lanzamiento oficial de los tractores en la Feria Agrícola de Konya, donde resaltó su rendimiento en aplicaciones de alta carga como la labranza profunda, gracias a su sistema de accionamiento eléctrico inteligente distribuido MiDD y su tecnología de control dinámico de la energía. En Sudáfrica, el DV3504 fue el protagonista de la presentación de la empresa en la feria de Nampo, donde llamó la atención por la combinación de potencia, funcionamiento inteligente y rendimiento en cuanto al ahorro energético.

Brasil marcó otro hito con el debut de Zoomlion en Agrishow y el lanzamiento oficial del DV3504 para el mercado local. La empresa adaptó el tractor en función de las tendencias agrícolas sostenibles y las necesidades operativas de Brasil para el cultivo a gran escala de soja y maíz, a la vez que dio a conocer una mayor inversión regional a través de su filial local y su base de fabricación.

Además de los tractores, Zoomlion utiliza las soluciones localizadas para responder a las necesidades de mecanización específicas para cada cultivo. En AGRITECHNICA ASIA 2026 (Bangkok), la empresa presentó la C600, la cosechadora combinada de caña de azúcar, como parte de una solución mucho más amplia para el sector de la caña de azúcar en el sudeste asiático. Con un diseño pensado para la densidad de plantación y el terreno de Tailandia, la C600 integra capacidades de cosecha, transporte, deshoje y limpieza, mientras que el sistema de gestión inteligente Z-Pilot incorpora tecnologías de conducción autónoma y programación inteligente. Zoomlion también presentó tractores e implementos de apoyo para conformar una solución de mecanización de todo el proceso de cosecha de la caña de azúcar.

En la Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola de Xinjiang, Zoomlion reafirmó la función de las tecnologías inteligentes de nueva energía en su estrategia de modernización. La empresa presentó nueve productos híbridos, incluyendo la DH7-6000, que describió como la primera cosechadora combinada híbrida de cereales en tándem del mundo. Según Zoomlion, la máquina ofrece un menor consumo energético y una mayor eficiencia operativa en comparación con los equipos convencionales

En conjunto, las exposiciones muestran la manera en que Zoomlion vincula la tecnología híbrida e inteligente con soluciones agrícolas más localizadas, a la vez que continúa avanzando en su estrategia de productos "de alta gama, internacionales y de nueva energía" en los mercados mundiales.

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FUENTE Zoomlion