ZOOPUNK hace su debut en la Opening Night Live de la gamescom 2026

TiGames presenta la precuela de F.I.S.T. en uno de los escenarios más importantes del mundo de los videojuegos, donde muestra los estilos de combate de tres héroes jugables, nuevos mundos impresionantes y un primer adelanto de un misterioso cuarto personaje

SHANGHÁI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TiGames ha presentado hoy un nuevo tráiler de su RPG de acción en tercera persona ZOOPUNK durante la Opening Night Live de la gamescom, uno de los eventos más seguidos del sector. El tráiler ofreció al público de todo el mundo un primer adelanto de esta ambiciosa precuela de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, presentando a sus tres héroes jugables, mostrando una variedad de impresionantes escenarios, desde frondosos bosques hasta aeronaves voladoras, y desvelando por primera vez un misterioso cuarto personaje. ZOOPUNK saldrá a la venta para PC y consolas.

Ambientada décadas antes de los acontecimientos de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ZOOPUNK amplía el querido universo de Animal Punk y narra los turbulentos orígenes de Torch City, una metrópolis animal al borde de la revolución. Los aficionados de F.I.S.T. podrán disfrutar de un toque de nostalgia, mientras que el resto del público tendrá mucho por descubrir, ya que este nuevo video destaca los movimientos clave de los tres héroes jugables, ofrece un vistazo a la construcción del mundo de ZOOPUNK y mucho más.

Eche un vistazo al nuevo tráiler aquí para conocer más a fondo a los personajes, los combates y los mundos de Torch City.

TiGames también publicará un video adicional de cinco minutos con imágenes del juego en el IGN Show, el miércoles 26.

El mundo de ZOOPUNK

Únase a un variopinto grupo de héroes animales en un viaje por un mundo en el que se entrecruzan la naturaleza salvaje, la maquinaria avanzada y civilizaciones marcadas por el conflicto. En el centro de este mundo en constante cambio se encuentra la Chispa (Spark), un poder misterioso que sigue dando forma a su tecnología, sus civilizaciones y sus conflictos. La Legión de las Máquinas (Machine Legion) se ha convertido en una importante fuerza enemiga, pero la lucha en Zoopunk es más compleja que una simple guerra entre animales y máquinas. Las facciones animales rivales, las alianzas cambiantes y las diferentes concepciones de la vida, la conciencia y el alma contribuyen a agravar el conflicto.

El tráiler capta la inmensidad de estos paisajes devastados por la guerra, con imágenes que van desde frondosos bosques hasta aeronaves que surcan los cielos: un primer adelanto de los entornos por los que los jugadores tendrán que abrirse paso luchando.

Combate dinámico y diversidad de personajes

El combate sigue siendo el eje central de ZOOPUNK, con una mecánica de juego basada en distintos estilos de lucha inspirados en las características de los animales. Cada personaje jugable aporta un estilo único de combate, lo que permite a los jugadores crear su propia experiencia de combate personal:

Rayton, el conejo: ágil y veloz, especializado en el combate cuerpo a cuerpo, utiliza combos aéreos para acumular energía antes de lanzar devastadores ataques cargados de electricidad.

ágil y veloz, especializado en el combate cuerpo a cuerpo, utiliza combos aéreos para acumular energía antes de lanzar devastadores ataques cargados de electricidad. Braton, el rinoceronte: un luchador formidable que empuña una enorme motosierra y cuenta con potentes habilidades defensivas, lo que lo convierte en el pilar de la primera línea del equipo.

un luchador formidable que empuña una enorme motosierra y cuenta con potentes habilidades defensivas, lo que lo convierte en el pilar de la primera línea del equipo. Trixie, la ardilla: ágil y precisa, recurriendo a acrobacias y tácticas de "golpear y huir", combina un elegante "gun-fu" con la gestión de la munición.

El tráiler de la gamescom ofrece un primer vistazo a un misterioso cuarto protagonista, un serval cuya identidad se deja a la especulación de los aficionados. Los aficionados también podrán ver a los primeros jefes enemigos animales de ZOOPUNK, lo que supone un cambio respecto al conflicto anterior entre animales y máquinas del primer juego.

ZOOPUNK estará presente en la gamescom 2026

Además de la presentación en la Opening Night Live, ZOOPUNK estará presente en Colonia durante toda la gamescom, donde TiGames contará con el apoyo de su patrocinador, Tencent Games, que le ha cedido un espacio exclusivo en su stand de la zona empresarial (pabellón 4.2 - B035). A partir de ahí, el equipo compartirá la última versión del juego con los medios de comunicación mediante demostraciones a puerta cerrada.

Para mostrar el juego en todo su esplendor y ofrecer una demo fluida y envolvente, las estaciones de la zona empresarial cuentan con máquinas equipadas con GeForce RTX 5080, montadas por ALTERNATE y NVIDIA, y complementadas con periféricos de gaming de alta gama de Razer, entre los que se incluyen el mando Razer Wolverine y los auriculares Razer BlackShark.

ZOOPUNK saldrá a la venta para PC y consolas; en breve se darán a conocer más detalles al respecto.

Eche un vistazo al nuevo tráiler de la Opening Night Live aquí; para obtener más información sobre ZOOPUNK, visite playzoopunk.com. Siga el juego en las redes sociales: Discord, TikTok, Instagram, X, YouTube.

Acerca de TiGames

Shanghai TiGames Co., Ltd. es una empresa líder en el desarrollo de videojuegos fundada en 2016 por un grupo de creadores apasionados, comprometidos con ofrecer experiencias de juego excepcionales e inolvidables. Hemos lanzado con éxito varios títulos de gran calidad, entre los que se incluyen nuestro aclamado debut en realidad virtual Ancient Amuletor VR y el éxito revelación elogiado por la crítica F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. F.I.S.T. ha sido ampliamente aclamado tanto por los jugadores como por la crítica por su sistema de combate profundo, su envolvente mundo dieselpunk y su acabado impecable, lo que lo ha consolidado como uno de los favoritos de los aficionados y ha reforzado nuestro variado y respetado catálogo.

Guiados por nuestra pasión por ampliar los límites del entretenimiento interactivo, nos esforzamos constantemente por alcanzar la excelencia tecnológica. Con sede en Shanghái (China), TiGames está consolidando su presencia global para conectar con jugadores de todo el mundo. Nuestro equipo está formado por personas apasionadas y con talento, unidas por una misión fundamental: crear videojuegos muy atractivos y de gran calidad.

FUENTE TiGames