주펑크, 게임스컴 2026 오프닝 나이트 라이브에서 첫 공개

티게임즈, 게임업계 최대 무대 중 하나에서 피스트 프리퀄 선보여… 플레이할 수 있는 영웅 3인의 전투 스타일, 강렬한 신규 세계관 및 의문의 네 번째 캐릭터 최초 공개

상하이, 2026년 8월 26일 /PRNewswire/ -- 티게임즈(TiGames)가 8월 25일, 업계에서 가장 주목받는 쇼케이스 중 하나인 게임스컴 오프닝 나이트 라이브(gamescom Opening Night Live)에서 자사의 3인칭 액션 RPG 주펑크(ZOOPUNK)의 신규 트레일러를 공개했다. 이 트레일러는 전 세계 관객들에게 피스트: 포지드 인 섀도 토치(F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch)의 야심 찬 프리퀄을 미리 둘러볼 기회를 제공했고, 플레이할 수 있는 3인의 영웅을 소개했으며, 울창한 숲부터 하늘을 나는 비행선까지 다양한 강렬한 환경을 선보임과 함께 신비로운 네 번째 캐릭터를 처음으로 살짝 예고했다. 주펑크는 PC 및 콘솔로 출시될 예정이다.

피스트: 포지드 인 섀도 토치의 사건으로부터 수십 년 전을 배경으로 한 주펑크는 사랑받는 애니멀 펑크(Animal Punk) 세계관을 확장해 혁명의 기로에 선 동물 대도시 토치 시티(Torch City)의 격동적인 기원을 담아낸다. 이번 신규 영상은 플레이할 수 있는 3인의 영웅을 위한 핵심 액션을 조명하고 주펑크의 세계관 구축을 보여줌으로써 피스트 팬들에게는 향수를, 그 외 모든 이들에게는 풍성한 발견의 즐거움을 선사한다.

여기에서 신규 트레일러를 확인하여 토치 시티의 캐릭터와 전투, 세계관을 더 자세히 살펴볼 수 있다.

티게임즈는 또한 26일 수요일 IGN 쇼(IGN Show)를 통해 5분 분량의 추가 게임 플레이 영상도 공개할 예정이다.

주펑크의 세계

길들여지지 않은 야생과 첨단 기계, 갈등 속에서 형성된 문명이 충돌하는 세계를 여행하는 다양한 동물 주인공들과 함께할 수 있다. 변화하는 세계의 중심에는 그 기술과 문명, 갈등을 계속 형성하는 신비로운 힘인 스파크(Spark)가 있다. 머신 리전(Machine Legion)이 주요 적대 세력으로 등장했지만, 주펑크 속 투쟁은 동물과 기계 사이의 단순한 전쟁보다 훨씬 더 복잡하다. 경쟁하는 동물 진영들, 변화하는 동맹 관계, 그리고 생명과 의식, 영혼에 대한 서로 다른 이해가 모두 더 깊은 갈등을 만들어낸다.

이 트레일러는 울창한 숲부터 고공 비행선에 이르기까지 전쟁으로 폐허가 된 광활한 풍경을 담아내며, 플레이어들이 헤쳐 나갈 환경을 처음으로 들여다볼 수 있게 해준다.

역동적인 전투와 다채로운 캐릭터

전투는 여전히 주펑크의 핵심이며, 게임플레이는 동물의 특성에서 영감을 받은 독특한 전투 스타일을 중심으로 구축되어 있다. 플레이할 수 있는 각 캐릭터는 전투에 대한 고유한 접근법을 지니고 있어, 플레이어들은 자신만의 시그니처 전투 경험을 만들어갈 수 있다.

토끼 레이튼(Rayton) : 민첩하고 빠른 속도를 지닌 근접 전투 전문가로, 공중 콤보로 에너지를 쌓은 뒤 파괴적인 전기 공격을 퍼붓는다.

: 민첩하고 빠른 속도를 지닌 근접 전투 전문가로, 공중 콤보로 에너지를 쌓은 뒤 파괴적인 전기 공격을 퍼붓는다. 코뿔소 브레이튼(Braton): 거대한 전기톱을 다루는 파워풀한 격투가로, 강력한 방어 능력을 갖춰 팀의 전방 방어선 역할을 한다.

거대한 전기톱을 다루는 파워풀한 격투가로, 강력한 방어 능력을 갖춰 팀의 전방 방어선 역할을 한다. 다람쥐 트릭시(Trixie): 민첩하고 정확하며, 곡예 동작과 히트앤런 전술에 의존해 세련된 건푸(gun-fu)와 탄약 관리를 결합한다.

게임스컴 트레일러에서는 정체에 대해 팬들의 정체 추측을 자아내는 서벌 캐릭터이자 의문의 네 번째 주인공을 살짝 공개한다. 팬들은 또한 첫 작품의 동물 대 기계 갈등에서 벗어나 주펑크 최초의 동물 적 보스도 확인할 수 있다.

주펑크, 게임스컴 2026에서 만나다

오프닝 나이트 라이브 공개 외에도 주펑크는 게임스컴 기간 동안 쾰른 현장에 참여한다. 티게임즈는 후원사 텐센트 게임즈(Tencent Games)의 지원을 받아 비즈니스 구역(4.2홀 B035) 부스에 전용 공간을 마련했다. 이곳에서 팀은 비공개 데모를 통해 미디어에게 게임의 최신 빌드를 공유한다.

최상의 상태로 게임을 선보이고 매끄럽고 몰입감 있는 데모를 제공하기 위해 비즈니스 구역의 시연 스테이션은 얼터네이트(ALTERNATE)와 엔비디아(NVIDIA)가 제작한 GeForce RTX™ 5080 PC로 구동되며, 레이저 울버린(Razer Wolverine) 컨트롤러와 레이저 블랙샤크(Razer BlackShark) 헤드셋을 포함한 프리미엄 레이저(Razer) 게이밍 주변기기로 완성됐다.

주펑크는 PC와 콘솔로 출시될 예정이며, 추가적인 세부 사항은 향후 발표될 예정이다.

오프닝 나이트 라이브의 새로운 트레일러는 여기에서 확인할 수 있으며, 주펑크에 대한 더 자세한 정보는 playzoopunk.com에서 확인할 수 있다. 디스코드, 틱톡, 인스타그램, 엑스(X), 유튜브 등 소셜 채널에서 이 게임을 팔로우할 수 있다.

티게임즈 소개

상하이 티게임즈(Shanghai TiGames Co., Ltd.)는 2016년 헌신적인 크리에이터들이 모여 설립한 최고 수준의 게임 개발사로, 특별하고 잊을 수 없는 게이밍 경험을 선사하는 데 힘쓰고 있다. 이 회사는 찬사를 받은 VR 데뷔작 에이션트 아뮬레터 VR(Ancient Amuletor VR)과 비평가들의 극찬을 받은 히트작 피스트: 포지드 인 섀도 토치를 포함해 여러 고품질 타이틀을 성공적으로 출시했다. 피스트는 깊이 있는 전투와 몰입감 있는 디젤 펑크 세계관, 높은 완성도로 플레이어와 평론가 모두로부터 널리 인정받음과 동시에 팬들이 사랑하는 작품으로 자리매김했으며, 회사의 다채롭고 명망 있는 포트폴리오를 확고히 다졌다.

인터랙티브 엔터테인먼트의 경계를 넓히고자 하는 열정으로 회사는 기술적 우수성을 끊임없이 추구하고 있다. 중국 상하이에 본사를 둔 티게임즈는 전 세계 플레이어들과 소통하기 위해 전 세계적인 입지를 확보하고 있다. 이 회사의 팀은 열정적이고 뛰어난 재능을 지닌 인재들로 구성되어 있으며, 이들 모두는 깊이 몰입할 수 있는 고품질 게임을 만든다는 핵심 사명 아래 결속해 있다.

SOURCE TiGames