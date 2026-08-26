ZOOPUNK debuta en directo en la noche inaugural de gamescom 2026

TiGames presenta la precuela de F.I.S.T. en uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos, mostrando los estilos de combate de tres héroes jugables, nuevos mundos impresionantes y un primer vistazo a un misterioso cuarto personaje

SHANGHÁI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TiGames ha dado a conocer hoy un nuevo tráiler de su RPG de acción en tercera persona, ZOOPUNK, durante la Gamescom Opening Night Live, uno de los eventos más importantes de la industria. El tráiler sirvió para ofrecer a la audiencia global un primer vistazo a esta ambiciosa precuela de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, presentando a sus tres héroes jugables, mostrando una variedad de entornos impresionantes, abarcando desde frondosos bosques hasta aeronaves, y revelando por primera vez a un misterioso cuarto personaje. ZOOPUNK se lanzará para PC y consola.

Ambientado décadas antes de los eventos de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ZOOPUNK expande el aclamado universo de Animal Punk, narrando los turbulentos orígenes de Torch City, una metrópolis animal que se encuentra al borde de la revolución. Hay nostalgia para los seguidores de F.I.S.T. y mucho por descubrir para todos los demás, ya que este nuevo video destaca los movimientos clave de los tres héroes jugables, ofrece un vistazo a la construcción del mundo de ZOOPUNK y mucho más.

Mira aquí el nuevo tráiler para conocer más a fondo los personajes, el combate y los mundos de Torch City.

TiGames también va a publicar un vídeo adicional de cinco minutos con gameplay en el IGN Show, el miércoles 26.

El mundo de ZOOPUNK

Únete a un diverso elenco de héroes animales en un viaje por medio de un mundo donde la naturaleza salvaje, la maquinaria avanzada y las civilizaciones forjadas por el conflicto chocan entre sí. En el centro de este mundo cambiante se encuentra la Chispa, un poder misterioso que continúa moldeando su tecnología, civilizaciones y conflictos. La Legión de Máquinas ha surgido como una importante fuerza enemiga, pero la lucha en Zoopunk es más compleja que una simple guerra entre animales y máquinas. Facciones animales rivales, alianzas cambiantes y diferentes concepciones de la vida, la conciencia y el alma contribuyen a un conflicto más profundo.

El tráiler sirve para llevar a cabo la captura de la amplitud de estos paisajes devastados por la guerra, desde frondosos bosques hasta dirigibles que surcan los cielos: un primer vistazo a los entornos por los que los jugadores lucharán.

Combate dinámico y diversidad de personajes

El combate sigue siendo el eje central de ZOOPUNK, y cuenta con una jugabilidad basada en estilos de lucha distintos inspirados en rasgos animales. Cada personaje jugable sirve para proporcionar un enfoque único a la batalla, permitiendo a los jugadores crear su propia experiencia de combate característica:

Rayton, el conejo: Ágil y veloz, especializado en combate cuerpo a cuerpo, utiliza combos aéreos para acumular energía antes de desatar devastadores ataques eléctricos.

Ágil y veloz, especializado en combate cuerpo a cuerpo, utiliza combos aéreos para acumular energía antes de desatar devastadores ataques eléctricos. Braton, el rinoceronte: Un luchador formidable que empuña una enorme motosierra y ofrece poderosas habilidades defensivas, convirtiéndose en el pilar de la primera línea del equipo.

Un luchador formidable que empuña una enorme motosierra y ofrece poderosas habilidades defensivas, convirtiéndose en el pilar de la primera línea del equipo. Trixie, la ardilla: Ágil y precisa, se basa en acrobacias y tácticas de ataque y retirada, combinando un elegante estilo de lucha con armas y una gestión eficaz de la munición.

El tráiler de gamescom ofrece un primer vistazo a un misterioso cuarto protagonista, un serval cuya identidad queda a la imaginación de los aficionados. También se pueden ver los primeros jefes animales de ZOOPUNK, lo que supone un cambio respecto al conflicto entre animales y máquinas del primer juego.

ZOOPUNK estará presente en gamescom 2026

Más allá de la presentación en Opening Night Live, ZOOPUNK estará presente en Colonia durante toda la celebración de gamescom, donde TiGames cuenta con el apoyo de su patrocinador Tencent Games, quien le ha asignado un espacio exclusivo en su stand en el área de negocios (pabellón 4.2 - B035). Desde allí, el equipo compartirá la última versión del juego con los medios a través de demostraciones privadas.

Para mostrar el juego en su máximo esplendor y proporcionar una demo fluida e inmersiva, las estaciones en el Área de Negocios cuentan con PC GeForce RTX 5080 fabricadas por ALTERNATE y NVIDIA, y se complementan con periféricos de juego Razer de alta gama, incluyendo el mando Razer Wolverine y los auriculares Razer BlackShark.

ZOOPUNK se lanzará en formatos para PC y consolas, y próximamente se anunciarán más detalles.

Mira el nuevo tráiler de Opening Night Live aquí, y, para obtener más información sobre ZOOPUNK, visita playzoopunk.com. Sigue el juego en redes sociales: Discord, TikTok, Instagram, X y YouTube.

Acerca de TiGames

Shanghai TiGames Co., Ltd. es una desarrolladora de videojuegos líder, fundada en el año 2016 por un grupo de creadores apasionados, comprometidos con ofrecer experiencias de juego excepcionales e inolvidables. Hemos llevado a cabo con éxito el lanzamiento de varios títulos de alta calidad, incluyendo nuestro aclamado debut en realidad virtual, Ancient Amuletor VR, y el exitoso juego F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, que recibió excelentes críticas. F.I.S.T. ha sido ampliamente elogiado por jugadores y críticos por su profundo sistema de combate, su inmersivo mundo dieselpunk y su impecable acabado, convirtiéndose en uno de los favoritos de los fans y consolidando nuestro diverso y prestigioso catálogo.

Guiados por nuestra pasión por expandir los límites del entretenimiento interactivo, nos esforzamos continuamente por alcanzar la excelencia tecnológica. Con sede en Shanghái, China, TiGames está construyendo una presencia global con la finalidad de poder conectar con jugadores de todo el mundo. Nuestro equipo está formado por personas apasionadas y talentosas, unidas por una misión fundamental: crear juegos de alta calidad que resulten profundamente atractivos.