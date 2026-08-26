《ZOOPUNK》於 gamescom 2026 開幕夜直播中首度亮相

TiGames 將《暗影火炬城》的前傳作品帶到遊戲界最盛大的舞台之一，展示三位可操控英雄的戰鬥風格、壯麗的新天地，並首度揭露一位神秘的第四位角色

上海2026年8月26日 /美通社/ -- TiGames 在 gamescom 2026「Opening Night Live」開幕之夜中，首度公開了旗下第三人稱動作角色扮演遊戲《ZOOPUNK》的全新預告片，該開幕夜是遊戲業界收視率最高的展示會之一。這支預告片讓全球觀眾搶先一窺《暗影火炬城》(F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch) 這款規模宏大的前傳作品，不僅介紹了三位可操控英雄，更展示了從鬱鬱蔥蔥的森林到翱翔天際的飛艇等一系列令人驚豔的場景，並首度透露了一位神秘的第四位角色。《ZOOPUNK》將於個人電腦及遊戲主機平台推出。

故事背景設定在《暗影火炬城》事件發生數十年前，《ZOOPUNK》進一步拓展了廣受喜愛的「動物龐克」宇宙，記述了瀕臨革命邊緣的動物大都會 Torch City 那段動盪的起源。這支新影片不僅能讓《暗影火炬城》的粉絲重溫舊夢，也為其他玩家帶來豐富的探索樂趣，其中不只展示了三位可操控英雄的關鍵招式，更深入介紹了《ZOOPUNK》的世界觀構築等內容。

點擊此處觀看全新預告片，深入了解 Torch City 的角色、戰鬥系統與遊戲世界。

TiGames 也將於 26 日（星期三）在 IGN Show 節目中，發佈一段額外的五分鐘實機遊玩影片。

ZOOPUNK 的世界

加入這群多元化的動物英雄行列，踏上一段穿越奇幻世界的旅程：在那裡，未經馴服的荒野、先進的機械，以及由衝突所塑造的文明相互碰撞。在這不斷變遷的世界中心，存在著一種名為 Spark 的神秘力量，持續塑造著這個世界中的科技、文明與衝突。Machine Legion 已崛起為主要的敵對勢力，但《Zoopunk》中的鬥爭，遠比單純的動物與機械之戰更加複雜。相互對立的動物派系、瞬息萬變的聯盟關係，以及對生命、意識與靈魂的不同理解，都加劇了這場更深層的衝突。

這段預告片生動呈現了這些戰火肆虐的廣闊景觀，畫面從鬱鬱蔥蔥的森林延伸至高空翱翔的飛船——讓玩家得以一窺他們將在其中奮戰的環境。

動態戰鬥與角色多樣性

戰鬥始終是《ZOOPUNK》的核心，其遊戲玩法以受動物特質啟發的獨特戰鬥風格為基礎。每位可操控角色都擁有獨特的戰鬥風格，讓玩家能打造出屬於自己的招牌戰鬥體驗：

兔子 Rayton： 他動作敏捷、節奏明快，擅長近身格鬥，會利用空中連擊累積能量，隨後釋放具毀滅性的帶電攻擊。

他動作敏捷、節奏明快，擅長近身格鬥，會利用空中連擊累積能量，隨後釋放具毀滅性的帶電攻擊。 犀牛 Braton： 一位手持巨型電鋸的強大鬥士，具備強大的防禦能力，是隊伍的前線支柱。

一位手持巨型電鋸的強大鬥士，具備強大的防禦能力，是隊伍的前線支柱。 花鼠 Trixie：身手敏捷且精準，憑藉特技動作與擊退後撤的戰術，她將華麗的槍術與彈藥管理共冶一爐。

gamescom 的預告片首度揭露了一位神秘的第四位主角，一隻藪貓，其真實身分則留待粉絲們自行揣測。玩家還能見到《ZOOPUNK》中的首批動物敵方大佬，這與首作中「動物對抗機器」的衝突設定有所不同。

《ZOOPUNK》將亮相 gamescom 2026

除了在「Opening Night Live」活動中揭曉外，在 gamescom 2026 展期內將持續於德國科隆展出；TiGames 獲得贊助商騰訊遊戲的支持，將在商貿區（4.2 號館 - B035）的騰訊遊戲展位內設有專屬展區。在此之後，開發團隊正透過閉門展示，向媒體分享遊戲的最新版本。

3為了充分展現遊戲的最佳風采，並提供流暢且身臨其境的試玩體驗，商務區內的試玩站均配備由 ALTERNATE 與 NVIDIA 共同打造的 GeForce RTX 5080 電腦，並搭配頂級 Razer 遊戲周邊設備，包括 Razer Wolverine 控制器與 Razer BlackShark 耳機。

《ZOOPUNK》將於桌面電腦及家用主機推出，更多詳情將於近期公佈。

請點擊此處觀看 Opening Night Live 的最新預告片；如欲了解更多關於《ZOOPUNK》的資訊，請瀏覽 playzoopunk.com。在社交渠道上關注遊戲：Discord、TikTok、Instagram、X、YouTube

TiGames 簡介

上海鈦核網路科技有限公司 (TiGames) 是一間頂尖的獨立遊戲開發工作室，由一群充滿熱忱的創作者於 2016 年創立，致力於提供卓越且令人難忘的遊戲體驗。我們已成功推出多款高品質遊戲，包括廣受好評的 VR 處女作《Ancient Amuletor VR》，以及獲得評論界盛讚的爆紅之作《暗影火炬城》(F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch) 。《暗影火炬城》憑藉硬核的硬派戰鬥系統、沉浸感十足的柴油龐克美學，以及無可挑剔的頂尖製作水準，贏得全球玩家與媒體的高度讚譽。本作不僅在市場上取得耀眼成績，更進一步豐富並鞏固了我們備受推崇的多元化遊戲陣容。

在突破互動娛樂界限的熱情驅動下，我們持續追求技術上的卓越。TiGames 總部位於中國上海，正在建立全球業務，與全球玩家聯繫。我們的團隊由一群充滿熱情且才華洋溢的成員組成，大家因一個核心使命而團結一心：打造引人入勝且品質優良的遊戲。

SOURCE TiGames