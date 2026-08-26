『ZOOPUNK』がgamescom 2026のオープニング・ナイト・ライブで初公開

TiGamesは、ゲーム業界最大級のイベントの一つに『F.I.S.T.』の前日譚を持ち込み、3人のプレイアブルヒーローの戦闘スタイルや、印象的な新ワールド、そして謎に包まれた4人目のキャラクターを初公開しました。

上海, 2026年8月26日 /PRNewswire/ -- TiGamesは、業界で最も注目を集めるイベントである「gamescom Opening Night Live」において、同社のサードパーソン・アクションRPG『ZOOPUNK 』の最新トレーラーを公開しました。このトレーラーは、『F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch』の野心的な前日譚を世界中の視聴者にいち早く紹介し、3人のプレイアブルヒーローを披露するとともに、緑豊かな森から空を飛ぶ飛行船まで、印象的なさまざまな環境を映し出し、謎に包まれた4人目のキャラクターを初めてお披露目しました。『ZOOPUNK』はPCおよびコンソール向けに発売される予定です。

『F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch』の物語より数十年前の時代を舞台とする『ZOOPUNK』は、人気を博している「アニマル・パンク」の世界観をさらに広げ、革命の瀬戸際に立つ動物の大都市「トーチ・シティ」の激動の起源を描き出しています。『F.I.S.T.』ファンには懐かしさを感じさせ、それ以外のプレイヤーにも新たな発見が盛りだくさんとなっています。この新しい動画では、3人のプレイアブルヒーローの主要な技を紹介したり、『ZOOPUNK』の世界観を垣間見たりするなど、さまざまな内容が盛り込まれています。

新しいトレーラーはこちら でご覧いただけます。「トーチ・シティ」のキャラクター、戦闘、そして世界観をさらに詳しくチェックしてください。

また、TiGamesは26日（水）に「IGN Show」において、さらに5分間のゲームプレイ動画を公開する予定です。

『ZOOPUNK』の世界

手つかずの荒野、高度な機械、そして紛争によって形作られた文明が激突する世界を、多彩な動物ヒーローたちと共に旅しましょう。この変化し続ける世界の中心にあるのが「スパーク」です。それは、この世界の技術や文明、そして紛争を形作り続けている神秘的な力です。「マシン軍団」は主要な敵勢力として台頭してきましたが、Zoopunkにおける闘いは、単なる動物と機械の戦争というほど単純なものではありません。対立する動物の勢力、移り変わる同盟関係、そして生命、意識、魂に対する異なる解釈がすべて相まって、より深刻な対立を招いています。

このトレーラーでは、戦禍にさらされた広大な風景が、緑豊かな森から空高く飛ぶ飛行船までダイナミックに映し出されており、プレイヤーが戦いを繰り広げていくことになる環境の片鱗を垣間見ることができます。

ダイナミックな戦闘とキャラクターの多様性

『ZOOPUNK』の核心は依然として戦闘にあり、ゲームプレイは動物の特徴に着想を得た独自の戦闘スタイルを中心に構成されています。各プレイアブル・キャラクターは、それぞれ独自の戦闘スタイルを持ち、プレイヤーは自分だけの戦闘スタイルを築き上げることができます。

ウサギのRayton： 機敏で素早い動きが特徴で、接近戦を得意とします。空中コンボでエネルギーを溜め、破壊力抜群の電撃攻撃を繰り出します。

機敏で素早い動きが特徴で、接近戦を得意とします。空中コンボでエネルギーを溜め、破壊力抜群の電撃攻撃を繰り出します。 サイのBraton： 巨大なチェーンソーを振るうパワフルな格闘家で、 強力な防御能力を備えており、チームの最前線を支える要となっています。

巨大なチェーンソーを振るうパワフルな格闘家で、 強力な防御能力を備えており、チームの最前線を支える要となっています。 シマリスのTrixie： 機敏かつ正確で、アクロバティックな動きとヒット・エンド・ランの戦術を駆使し、スタイリッシュなガン・フーと弾薬の管理を巧みに融合させています。

gamescomのトレーラーでは、謎に包まれた4人目の主人公であるサーバルが初めてその姿を現しており、その正体についてはファンの想像に委ねられています。また、ファンは『ZOOPUNK』に登場する最初の動物系のボスキャラも目にすることになります。これは、前作の「動物対機械」という対立構図からの転換となります。

『ZOOPUNK』がgamescom 2026に出展

「Opening Night Live」での発表に加え、『ZOOPUNK』はgamescom開催期間中、ケルンに現地スタッフを派遣しています。TiGamesは、支援企業であるTencent Gamesの協力により、ビジネスエリア（ホール4.2 - B035）にある同社のブース内に専用スペースを設けています。現在、開発チームは非公開のデモを通じて、メディア各社にゲームの最新ビルドを公開しています。

ゲームの魅力を最大限に引き出し、スムーズで没入感のあるデモ体験を提供するため、ビジネスエリアの体験ステーションには、ALTERNATEとNVIDIAが共同で構築したGeForce RTX 5080搭載PCが採用されており、Razer WolverineコントローラーやRazer BlackSharkヘッドセットをはじめとするRazerのプレミアムゲーミング周辺機器が完備されています。

『ZOOPUNK』はPCおよびコンソール向けに発売される予定で、詳細については近日中に発表される見込みです。

「Opening Night Live」の新しいトレーラーはこちらをご覧ください。『ZOOPUNK』の詳細については、 playzoopunk.comをご覧ください。ソーシャルメディア（ Discord、 TikTok、 Instagram、 X、 YouTube）でゲームの最新情報をチェックしてください。

TiGamesについて

Shanghai TiGames Co., Ltd.は、2016年に情熱あふれるクリエイターたちによって設立された一流のゲーム開発会社であり、卓越した、忘れられないゲーム体験を提供することに尽力しています。当社は、高い評価を得たVRデビュー作『Ancient Amuletor VR』や、批評家から絶賛され大ヒットを記録した『F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch』をはじめ、数多くの高品質なタイトルを成功裏にリリースしてきました。『F.I.S.T.』は、その奥深い戦闘システム、没入感あふれるディーゼルパンクの世界観、そして洗練された仕上がりにより、プレイヤーや批評家から広く称賛され、ファンに愛される作品としての地位を確立するとともに、当社の多様で高い評価を得ている作品ラインナップを確固たるものにしました。

インタラクティブ・エンターテインメントの限界を押し広げたいという情熱を指針として、私たちは絶えず技術的卓越性を追求し続けています。中国・上海に本社を置くTiGamesは、世界中のプレイヤーとつながるため、グローバルな事業展開を進めています。私たちのチームは、情熱と才能にあふれたメンバーで構成されており、「人を惹きつける高品質なゲームを作り出す」という共通の使命の下、結束しています。

SOURCE TiGames