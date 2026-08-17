ByteLens zet operatorgegevens om in kennis die zich steeds verder opbouwt

Versnelt het traject van elke operator naar autonome bedrijfsvoering, binnen het eigen netwerk.

AMSTERDAM, 17 augustus 2026 /PRNewswire/ -- ByteLens heeft vandaag zijn AI-native product voor operationele intelligentie voor telecomoperators gelanceerd. Het waarschuwt voor storingen voordat klanten worden getroffen, identificeert binnen enkele seconden de oorzaak over verschillende leveranciers en domeinen heen en verhelpt de storingstypen die de operator heeft goedgekeurd. Menselijk oordeel blijft waar dat nodig is.

Gefragmenteerde gegevens zonder ingebouwde intelligentie vormen het meest urgente probleem in de sector. Operators hebben geen gebrek aan gegevens. Wel ontbreekt het hun steeds meer aan kennis die behouden blijft. Een incident wordt eenmaal opgelost, maar de kennis verdwijnt maar al te vaak samen met de engineers.

Preventie is waar het om draait. ByteLens leert de patronen die aan een storing voorafgaan, verhelpt de oorzaak en legt vast wat daarbij van belang is: de redenering, de oplossing en de correctie van de engineer. Een volgende soortgelijke storing begint daar, in plaats van weer vanaf nul.

Het draait op open standaarden voor telemetriegegevens die operators al genereren, naast bestaande monitoring. Geen nieuwe agents. Geen herontwerp van de architectuur. Geen tweede kopie. ByteLens bestrijkt het volledige datalandschap van de operator en verrijkt dit met elke opgeloste storing.

ByteLens vervangt het dashboard, niet de engineer. Het stemt zijn kennis af op elke persona binnen de organisatie van de operator en geeft antwoorden in een gesprek. Stel een vraag, krijg een antwoord — geen scherm.

"Autonome bedrijfsvoering ontstaat wanneer het netwerk afhandelt wat het al heeft geleerd af te handelen en de engineer alleen ziet wat menselijke tussenkomst vereist", zei Anil Jain, medeoprichter en Chief Executive Officer van ByteLens.

"Expertise zit niet langer in het hoofd van individuen, maar wordt iets waar de operator zelf over beschikt", zei Yogesh Malik, medeoprichter en Chief Product Officer van ByteLens.

"ByteLens pakt een van de belangrijkste operationele uitdagingen in de sector aan", zei Ruza Sabanovic, Executive Director bij CP Group. "Ik wens hun veel succes."

"Netwerken zijn rijk aan gegevens, maar missen bruikbare inzichten", zei Jai Prakash, een ervaren telecom-CTO. "AI moet worden ingebouwd in de manier waarop het netwerk werkt, en niet pas achteraf worden toegevoegd."

ByteLens komt volledig uitgerust. Diepgaande telecomintelligentie komt samen met het eigen datalandschap van de operator. Samen groeien ze uit tot een voordeel dat geen enkele concurrent kan kopiëren. Autonomie ontstaat naarmate storingen één voor één worden opgelost, op basis van live netwerkgegevens bij vier tier-1-operators.

Wat het netwerk leert, blijft behouden bij de operator.

Over ByteLens

ByteLens is een AI-native product voor operationele intelligentie met domeinoverstijgende correlatie van hoofdoorzaken voor telecomoperators. ByteLens is opgericht in Amsterdam door Yogesh Malik en Anil Jain, die drie decennia ervaring in de sector hebben. Het bedrijf heeft engineers in Europa, India en de VS. www.bytelens.ai

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