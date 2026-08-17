ByteLens omvandlar operatörsdata till kunskap som växer över tid

Påskyndar varje operatörs resa mot autonom drift, i det egna nätet.

AMSTERDAM, 17 augusti, 2026 /PRNewswire/ -- ByteLens lanserade i dag sin AI-native produkt för operativ intelligens, utvecklad för telekomoperatörer. Den varnar för fel innan kunderna påverkas, identifierar orsaken på sekunder över leverantörs- och domängränser och åtgärdar de feltyper som operatören har godkänt. Mänskliga bedömningar finns kvar där de behövs.

Fragmenterade data utan inbyggd intelligens är branschens mest akuta problem. Operatörerna har inte brist på data. De har brist på kunskap som består. En incident löses en gång, och alltför ofta försvinner kunskapen sedan med de ingenjörer som hanterade den.

Det är förebyggandet som är poängen. ByteLens lär sig de mönster som föregår ett avbrott, åtgärdar orsaken och bevarar dokumentationen: resonemanget, lösningen och ingenjörens korrigering. Nästa liknande fel börjar där, inte från noll.

Lösningen bygger på öppna telemetristandarder som operatörerna redan använder och fungerar parallellt med befintlig övervakning. Inga nya agenter. Ingen ny arkitektur. Ingen andra kopia av data. ByteLens omfattar hela operatörens datamiljö och berikar den för varje fel som löses.

ByteLens ersätter dashboarden, inte ingenjören. Systemet anpassar sin kunskap efter varje roll inom operatörens organisation och svarar i dialogform. Ställ en fråga och få ett svar, inte en skärm.

"Autonom drift blir verklighet när nätet själv hanterar det som det redan har lärt sig att hantera, och ingenjören bara ser det som kräver en människa", sade Anil Jain, medgrundare och vd för ByteLens.

"Expertisen slutar vara något som bara finns i enskilda individers huvuden och blir i stället något som operatören själv äger", sade Yogesh Malik, medgrundare och produktchef på ByteLens.

"ByteLens tar sig an en av branschens viktigaste operativa utmaningar", sade Ruza Sabanovic, Executive Director, CP Group. "Jag önskar dem all framgång".

"Näten är rika på data men saknar insikter som går att omsätta i handling", sade Jai Prakash, telekom-CTO med lång erfarenhet i branschen. "AI måste byggas in i hur nätet drivs, inte läggas till i efterhand."

ByteLens lanseras som en komplett lösning. Djup telekomkompetens möter operatörens egen datamiljö. Tillsammans bygger de successivt upp en fördel som ingen konkurrent kan kopiera. Autonomin växer fram ett löst fel i taget, med live-data från nät hos fyra tier 1-operatörer.

Det nätet lär sig stannar hos operatören.

Om ByteLens

ByteLens är en AI-native produkt för operativ intelligens med domänöverskridande korrelation av grundorsaker för telekomoperatörer. ByteLens grundades i Amsterdam av Yogesh Malik och Anil Jain, med tre decenniers erfarenhet från branschen och ingenjörer i Europa, Indien och USA. www.bytelens.ai

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