ByteLens เปลี่ยนข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่ายให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดได้แบบทวีคูณ
News provided byBytelens
17 Aug, 2026, 21:05 CST
เร่งความเร็วให้กับเส้นทางไปสู่การปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติของผู้ให้บริการทุกรายภายในเครือข่ายของตนเอง
อัมสเตอร์ดัม, 17 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- ByteLens ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อัจฉริยะด้านการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบในวันนี้สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบจะแจ้งเตือนข้อบกพร่องก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้า ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงผ่านผู้ให้บริการและโดเมนต่างๆ ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที และซ่อมแซมประเภทข้อบกพร่องที่ผู้ให้บริการเครือข่ายได้อนุมัติไว้แล้ว ในขณะที่การตัดสินใจของมนุษย์จะยังคงอยู่เฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และปราศจากระบบอัจฉริยะที่อยู่ภายในถือเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่ได้ขาดแคลนข้อมูล แต่พวกเขากำลังขาดแคลนองค์ความรู้ที่คงอยู่อย่างยั่งยืน เหตุการณ์หนึ่งๆ ถูกแก้ไขเพียงครั้งเดียว และองค์ความรู้นั้นก็มักจะหายไปพร้อมกับวิศวกร
การป้องกันคือประเด็นสำคัญ ByteLens จะเรียนรู้รูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุขัดข้อง แก้ไขสาเหตุ และเก็บบันทึกประวัติเอาไว้ ทั้งเหตุผล วิธีการแก้ไข และการปรับแก้ของวิศวกร เมื่อเกิดข้อบกพร่องที่คล้ายคลึงกันในครั้งต่อไป ระบบจะเริ่มต้นจากจุดนั้น ไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์
ระบบทำงานบนมาตรฐานข้อมูลระบบส่งข้อมูลทางไกลแบบเปิดที่ผู้ให้บริการผลิตอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับระบบการตรวจสอบที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีเอเจนต์ใหม่ ไม่ต้องออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ ไม่ต้องทำสำเนาข้อมูลซ้ำ ByteLens ครอบคลุมชุดข้อมูล ทั้งหมดของผู้ให้บริการ และเพิ่มพูนคุณค่าให้กับข้อมูลนั้นด้วยข้อบกพร่องทุกๆ รายการที่ได้รับการแก้ไข
ByteLens เข้ามาแทนที่แดชบอร์ด ไม่ใช่แทนที่วิศวกร ระบบจะปรับแต่งสิ่งที่รู้ให้เข้ากับบทบาทของแต่ละบุคคลภายในองค์กรผู้ให้บริการ และตอบกลับในรูปแบบการสนทนา เพราะเพียงแค่ตั้งคำถาม ก็จะได้รับคำตอบ ไม่ใช่ได้แค่หน้าจอแสดงผลเพียงอย่างเดียว
"การปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายสามารถจัดการสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่จะจัดการมาแล้ว และวิศวกรจะดูแลเฉพาะสิ่งที่ต้องการการตัดสินใจจากมนุษย์เท่านั้น" Anil Jain ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ByteLens กล่าว
"ความเชี่ยวชาญจะหยุดอยู่แค่ในหัวของแต่ละบุคคล และกลายมาเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ" Yogesh Malik ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ ByteLens กล่าว
"ByteLens กำลังรับมือกับหนึ่งในความท้าทายด้านการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม" Ruza Sabanovic ผู้อำนวยการบริหารของ CP Group กล่าว "ฉันขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน"
"เครือข่ายต่างๆ เต็มไปด้วยข้อมูลแต่ขาดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง" Jai Prakash ซีทีโอด้านโทรคมนาคม กล่าว "AI จะต้องถูกฝังเข้าไปในวิธีการทำงานของเครือข่าย ไม่ใช่ถูกนำมาเสริมในภายหลัง"
ByteLens มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบ ระบบอัจฉริยะด้านโทรคมนาคมเชิงลึกที่ผสานเข้ากับชุดข้อมูลของผู้ให้บริการ โดยทั้งสองสิ่งนี้จะต่อยอดรวมกันเป็นความได้เปรียบที่ไม่มีคู่แข่งรายใดสามารถลอกเลียนแบบได้ การทำงานแบบอิสระจะเกิดขึ้นตามมาผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องไปทีละจุด โดยขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับข้อมูลเครือข่ายสดของผู้ให้บริการระดับ Tier-1 จำนวน 4 ราย
สิ่งที่เครือข่ายเรียนรู้ คือสิ่งที่ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาไว้ได้
เกี่ยวกับ ByteLens
ByteLens คือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะด้านการปฏิบัติงานที่ใช้งาน AI แบบครอบคลุมที่มีความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของสาเหตุที่แท้จริงข้ามโดเมนสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทก่อตั้งขึ้นในกรุงอัมสเตอร์ดัมโดย Yogesh Malik และ Anil Jain ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมานานถึง 3 ทศวรรษ ร่วมกับทีมวิศวกรในยุโรป อินเดีย และสหรัฐอเมริกา www.bytelens.ai
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SOURCE Bytelens
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