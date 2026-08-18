ByteLens gjør operatørdata til sammensatt kunnskap

Akselerere hver operatørs reise til autonome operasjoner, innenfor sitt eget nettverk.

AMSTERDAM, 18. august 2026 /PRNewswire/ -- ByteLens lanserte i dag sitt AI-native operasjonelle intelligensprodukt for teleoperatører. Det advarer om feil før kundene blir berørt, peker på årsaken på tvers av leverandører og domener på sekunder, og reparerer feiltyper som operatøren har godkjent. Menneskelig dømmekraft blir der den trengs.

Fragmentert data uten intelligens inni er bransjens mest umiddelbare problem. Operatørene mangler ikke data. De har blitt kort av kunnskap som varer. En hendelse løses en gang, og kunnskapen forlater ganske ofte med ingeniørene.

Forebygging er poenget. ByteLens lærer mønstrene som går foran et utbrudd, løser årsaken og beholder posten: resonnementet, fiksen, ingeniørens korrigering. Den neste lignende feilen starter der, ikke fra null.

Det kjører på åpne telemetri standarder operatører allerede produserer, sammen med eksisterende overvåking. Ingen nye agenter. Ingen re-arkitektur. Ingen andre kopi. ByteLens strekker seg over operatørens dataeiendom, og beriker den med hver feil løst.

ByteLens erstatter dashbordet, ikke ingeniøren. Den former hva den vet til hver person inne i operatøren og svarer i samtale. Spør et spørsmål, få et svar, ikke en skjerm.

"Autonome operasjoner kommer når nettverket håndterer det det allerede har lært å håndtere, og ingeniøren ser bare det som trenger et menneske", sa Anil Jain, medgrunnlegger og administrerende direktør, ByteLens.

"Ekspertise slutter å leve i individuelle hoder og blir noe operatøren eier", sa Yogesh Malik, medgrunnlegger og Chief Product Officer, ByteLens.

"ByteLens adresserer en av bransjens viktigste operasjonelle utfordringer", sa Ruza Sabanovic, administrerende direktør, CP Group. "Jeg ønsker dem all suksess".

"Nettverk er rike på data, men mangler handlingsbar innsikt", sa Jai Prakash, en karriere telekom CTO. "AI må bygges inn i hvordan nettverket kjører, ikke legges til senere".

ByteLens kommer full. Deep telecom intelligens møter operatørens egen data eiendom. De to sammensatte til en fordel ingen konkurrent kan kopiere. Autonomy følger en løst feil om gangen, som kjører med live nettverksdata hos fire tier-1-operatører.

Hva nettverket lærer, holder operatøren.

Om ByteLens

ByteLens er et AI-nativt operativt intelligensprodukt med korrelasjon mellom domener for telekommunikasjonsoperatører. Grunnlagt i Amsterdam av Yogesh Malik og Anil Jain, med tre tiår i bransjen, og ingeniører i Europa, India og USA. www.bytelens.ai

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