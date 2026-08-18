ByteLens forvandler operatørdata til sammensat viden

Accelererer hver operatørs vej mod autonome operationer inden for deres eget netværk.

AMSTERDAM, 18. august 2026 /PRNewswire/ -- ByteLens lancerede i dag deres AI-native operationelle intelligensprodukt til teleoperatører. Det advarer om fejl, før kunderne påvirkes, finder årsagen på tværs af leverandører og domæner på få sekunder og reparerer fejltyper, som operatøren har godkendt. Den menneskelige dømmekraft forbliver der, hvor den er nødvendig.

Fragmenterede data uden intelligens er branchens mest umiddelbare problem. Operatørerne mangler ikke data. De har mistet den viden, der varer ved. En hændelse løses én gang, og den viden forsvinder ofte sammen med ingeniørerne.

Forebyggelse er hele pointen. ByteLens lærer de mønstre, der går forud for en afbrydelse, fastsætter årsagen og opbevarer optegnelsen: ræsonnementet, rettelsen, ingeniørens korrektion. Den næste lignende fejl starter der, ikke fra nul.

Det kører på åbne telemetri-standarder, som operatører allerede producerer, sammen med eksisterende overvågning. Ingen nye agenter. Ingen ny arkitektur. Ingen anden kopi. ByteLens dækker operatørens dataområde og beriger det med hver fejl, der løses.

ByteLens erstatter instrumentbrættet, ikke ingeniøren. Det former, hvad det ved til hver person inde i operatøren og svarer i samtale. Stil et spørgsmål, få et svar, ikke en skærm.

"Autonome operationer fungerer, når netværket håndterer, hvad det allerede har lært at håndtere, og ingeniøren ser kun det, der skal bruge et menneske", sagde Anil Jain, medstifter og administrerende direktør, ByteLens.

"Ekspertisen bor ikke længere i individuelle hoveder og bliver noget, operatøren ejer", sagde Yogesh Malik, medstifter og Chief Product Officer, ByteLens.

"ByteLens løser en af branchens vigtigste driftsmæssige udfordringer", sagde Ruza Sabanovic, administrerende direktør, CP Group. "Jeg ønsker dem al succes".

"Netværk er rige på data, men mangler handlingsdygtige indsigter", sagde Jai Prakash, teknisk direktør med lang karriere i telekommunikation. "AI skal indbygges ind i måden, hvorpå netværket kører, ikke tilføjes senere".

ByteLens ankommer klar til brug. Dybdegående viden om telekommunikation kombineres med operatørens egne data. De to kombineres til en fordel, som ingen konkurrent kan kopiere. Autonomy følger én løst fejl ad gangen og kører med live netværksdata hos fire tier-1-operatører.

Det, netværket lærer, beholder operatøren.

Om ByteLens

ByteLens er et AI-nativt operativt intelligensprodukt, der samkører årsag og virkning for teleoperatører. Grundlagt i Amsterdam af Yogesh Malik og Anil Jain, med tre årtier i branchen og ingeniører i Europa, Indien og USA. www.bytelens.ai

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