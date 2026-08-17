ByteLens muuttaa operaattoridatan jatkuvasti karttuvaksi tiedoksi

Nopeuttaa jokaisen operaattorin matkaa kohti autonomista operointia omassa verkossaan.

AMSTERDAM, 17. elokuuta 2026 /PRNewswire/ -- ByteLens lanseerasi tänään teleoperaattoreille suunnatun tekoälynatiivin operatiivisen älykkyyden tuotteensa. Se varoittaa vioista ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaisiin, paikantaa niiden syyn sekunneissa eri toimittajien ja verkon osa-alueiden välillä ja korjaa operaattorin hyväksymät vikatyypit. Ihmisen harkintaa käytetään siellä, missä sitä tarvitaan.

Hajanainen data ilman siihen sisältyvää älykkyyttä on alan akuutein ongelma. Operaattoreilta ei puutu dataa. Heiltä puuttuu tietoa, joka säilyy. Häiriö ratkaistaan kerran, ja ratkaisemisessa syntynyt tieto lähtee varsin usein insinöörien mukana.

Tavoitteena on ennaltaehkäisy. ByteLens oppii käyttökatkoa edeltävät mallit, korjaa syyn ja säilyttää tiedot: päättelyn, korjauksen ja insinöörin tekemän korjauksen. Seuraavan samankaltaisen vian käsittely alkaa siitä, ei nollasta.

Se hyödyntää operaattoreiden jo tuottamaa, avoimiin standardeihin perustuvaa telemetriadataa nykyisen valvonnan rinnalla. Ei uusia agentteja. Ei arkkitehtuurin uudistamista. Ei toista datakopiota. ByteLens kattaa operaattorin koko dataympäristön ja rikastaa sitä jokaisen ratkaistun vian myötä.

ByteLens korvaa koontinäytön, ei insinööriä. Se mukauttaa tietonsa operaattorin kunkin käyttäjäroolin tarpeisiin ja vastaa keskustelumuodossa. Kysy kysymys ja saat vastauksen, et uutta näkymää.

"Autonominen operointi toteutuu, kun verkko hoitaa itse sen, minkä se on jo oppinut hoitamaan, ja insinöörille näytetään vain se, mikä vaatii ihmistä", sanoi ByteLensin perustajajäsen ja toimitusjohtaja Anil Jain.

"Asiantuntemus lakkaa olemasta vain yksittäisten ihmisten päässä ja muuttuu operaattorin omistamaksi tiedoksi", sanoi ByteLensin perustajajäsen ja tuotejohtaja Yogesh Malik.

"ByteLens tarttuu yhteen alan tärkeimmistä operatiivisista haasteista", sanoi CP Groupin toiminnanjohtaja Ruza Sabanovic. "Toivotan heille kaikkea menestystä."

"Verkoissa on runsaasti dataa, mutta niistä puuttuu toimintaan ohjaava tieto", sanoi pitkän linjan telealan teknologiajohtaja Jai Prakash. "Tekoäly on rakennettava osaksi verkon toimintaa, eikä sitä pidä lisätä jälkikäteen."

ByteLens tulee markkinoille valmiina kokonaisuutena. Syvällinen telealan älykkyys yhdistyy operaattorin omaan dataympäristöön. Yhdessä ne muodostavat ajan myötä kasvavan kilpailuedun, jota kukaan kilpailija ei voi kopioida. Autonominen toiminta rakentuu yksi ratkaistu vika kerrallaan neljän tier 1 -operaattorin reaaliaikaisen verkkodatan avulla.

Sen minkä verkko oppii, operaattori säilyttää.

Tietoja ByteLensistä

ByteLens on teleoperaattoreille suunnattu tekoälynatiivi operatiivisen älykkyyden tuote, joka korreloi juurisyitä eri verkkoalueiden välillä. Yrityksen perustivat Amsterdamissa Yogesh Malik ja Anil Jain, joilla on kolmen vuosikymmenen kokemus alalta, ja sen insinöörit työskentelevät Euroopassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. www.bytelens.ai

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