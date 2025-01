CHiQ fait partie du Top 10 mondial des marques de maisons intelligentes

LAS VEGAS, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le 8 janvier, lors d'un événement parallèle au CES 2025 à Las Vegas, CHiQ a été honoré par International Data Group (IDG) en tant que l'une des 10 meilleures marques mondiales de maisons intelligentes. Cette distinction souligne les performances exceptionnelles de CHiQ dans le secteur de la maison intelligente.

James Wu, directeur général du CHiQ International Brand Business Center, a déclaré : « Le fait de figurer dans le 'Global Smart Home Brands Top 10' est une reconnaissance importante de la position de CHiQ sur le marché international. Dans l'avenir, CHiQ s'engage à fournir des produits et des services de haute qualité à l'échelle mondiale. »

Au CES, CHiQ a présenté une gamme de produits pilotés par l'IA, dont son premier téléviseur à IA et le téléviseur à papier peint à IA de 100 pouces, qui offrent tous deux des services personnalisés grâce à l'agent intelligent avancé CHiQ Canghai. Elle a également présenté un réfrigérateur intelligent qui réduit le bruit et les problèmes de dégivrage, ainsi qu'un climatiseur intelligent qui améliore le confort tout en réduisant la consommation d'énergie de 40 %. En outre, la paire de lave-linge et sèche-linge CHiQ Ozone Supreme Care offre un lavage efficace et un séchage instantané grâce à des fonctions d'entretien avancées. Le système CHiQ Smart Home intègre un service proactif, une efficacité énergétique, une sécurité renforcée et une technologie d'IA, permettant aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 20 % sur leurs factures d'énergie.

Depuis son entrée sur le marché international en 2017, CHiQ a incarné le slogan « Smart with Style » en 2023, démontrant son dévouement à des produits innovants et élégants. Aujourd'hui présent dans plus de 40 pays, CHiQ propose une gamme variée de produits, notamment des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs et des lave-linge.

CHiQ a dynamisé sa marque grâce à des partenariats stratégiques avec des athlètes de renom, comme le champion olympique de ski Andreas Wellinger, et en parrainant des événements sportifs internationaux de premier plan. La participation de la marque aux épreuves de la Coupe du monde de ski FIS et le parrainage d'équipes et d'événements sportifs régionaux, notamment les St. George Illawarra Dragons d'Australie, le Daegu FC de Corée du Sud et le Terra Wortmann Open, ont considérablement renforcé sa visibilité à l'échelle mondiale. Ces initiatives ont renforcé la présence mondiale de CHiQ et l'engagement des consommateurs.

En 2024, CHiQ a connu une croissance remarquable, avec des ventes européennes en hausse de plus de 30 %. L'Australie a connu une augmentation de 40 % et l'Indonésie une augmentation impressionnante de 55 %. Dans le même temps, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, l'Amérique latine et le Moyen-Orient ont tous enregistré une croissance significative de leur chiffre d'affaires.

Pour l'avenir, CHiQ continuera à donner la priorité à l'innovation, en s'appuyant sur ses produits et services exceptionnels pour renforcer les liens avec les consommateurs du monde entier. La marque a pour objectif d'ouvrir une nouvelle ère de maisons intelligentes et d'établir de nouvelles références en matière d'habitat intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594564/CHiQ.jpg