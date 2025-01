CHiQ unter den Global Smart Home Brands Top 10

LAS VEGAS, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am 8. Januar wurde CHiQ bei einer Veranstaltung im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas von der International Data Group (IDG) als eine der Global Smart Home Brands Top 10 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die herausragenden Leistungen von CHiQ im Bereich Smart Home.

CHiQ Named Among the Global Smart Home Brands Top 10

James Wu, General Manager des CHiQ International Brand Business Center, sagte: „Die Auszeichnung als eine der ‚Global Smart Home Brands Top 10' ist eine bedeutende Anerkennung der internationalen Marktposition von CHiQ. Mit Blick auf die Zukunft bleibt CHiQ dem Ziel verpflichtet, weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten."

Auf der CES präsentierte CHiQ eine Reihe von KI-gesteuerten Produkten, darunter seinen ersten KI-Fernseher und den 100-Zoll-Fernseher CHiQ AI Wallpaper, die beide personalisierte Dienste über den fortschrittlichen CHiQ Canghai Intelligent Agent anbieten. Außerdem wurde ein KI-Kühlschrank vorgestellt, der Geräusche und Abtauprobleme reduziert, sowie eine KI-Klimaanlage, die den Komfort erhöht und den Energieverbrauch um 40 % senkt. Darüber hinaus bietet das CHiQ Ozone Supreme Care Washer & Dryer Pair effizientes Waschen und sofortiges Trocknen mit fortschrittlichen Pflegefunktionen. Das CHiQ Smart Home System integriert proaktiven Service, Energieeffizienz, verbesserte Sicherheit und KI-Technologie und ermöglicht es den Nutzern, bis zu 20 % ihrer Energierechnungen zu sparen.

CHiQ ist seit 2017 auf dem internationalen Markt vertreten und verkörpert seit 2023 den Slogan „Smart with Style", der das Engagement des Unternehmens für innovative, stilvolle Produkte unterstreicht. CHiQ ist inzwischen in über 40 Ländern vertreten und bietet ein vielfältiges Sortiment an, darunter Fernsehgeräte, Kühlschränke, Klimaanlagen und Waschmaschinen.

CHiQ hat seine Marke durch strategische Partnerschaften mit renommierten Athleten wie dem Olympiasieger im Skispringen Andreas Wellinger und durch das Sponsoring hochkarätiger internationaler Sportereignisse gestärkt. Die Teilnahme der Marke am FIS Ski World Cup und das Sponsoring regionaler Sportmannschaften und -veranstaltungen, darunter die australischen St. George Illawarra Dragons, der südkoreanische Daegu FC und die Terra Wortmann Open, haben ihren weltweiten Bekanntheitsgrad erheblich gesteigert. Diese Initiativen haben die globale Präsenz von CHiQ erhöht und das Engagement der Verbraucher gestärkt.

Im Jahr 2024 verzeichnete CHiQ ein bemerkenswertes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von über 30 % in Europa. Australien verzeichnete einen Anstieg um 40 % und Indonesien um beeindruckende 55 %. Auch Malaysia, Thailand, die Philippinen, Lateinamerika und der Nahe Osten verzeichneten ein beträchtliches Umsatzwachstum.

Mit Blick auf die Zukunft wird CHiQ weiterhin auf Innovation setzen und seine außergewöhnlichen Produkte und Dienstleistungen nutzen, um die weltweiten Kundenbeziehungen zu vertiefen. Die Marke will eine neue Ära des Smart Homes einläuten und neue Maßstäbe für Smart Living setzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594564/CHiQ.jpg