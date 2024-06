CHiQ schittert bij Terra Wortmann Open

BERLIJN, 25 juni 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens de 31e Terra Wortmann Open (Halle Open) finale, gehouden door de Association of Tennis Professionals (ATP) in de OWL Arena in Duitsland op 21 juni, fungeerde het merk CHiQ als officiële wereldwijde partner. Na de sponsoring van de FIS Ski World Cup van 2023, wordt met dit partnerschap een nieuwe stap gezet in de Europese sportmarketing voor CHiQ, waarmee CHiQ haar aanwezigheid in de wereldwijde sportarena wil uitbreiden.

CHiQ Shines at Terra Wortmann Open

Jared Yang, CEO van CHiQ Europe Electric S.r.o. zei: "Dit kampioenschap vergroot niet alleen onze naamsbekendheid, maar helpt ook om een emotionele band met consumenten op te bouwen. We verwachten dat het merk CHiQ door dit tennisevenement een grote weerklank zal vinden bij Europese consumenten, en dat wij in hun ogen een voorkeursmerk zullen worden."

Naast advertenties op locatie liet CHiQ ook de nieuwste QM8-serie QLED Smart TV's zien op verschillende locaties in de zaal, waaronder de VIP-ruimte, de spelerslounge, de fitnessruimte en het kantoor van de journalisten. Deze serie is populair onder de Europese consumenten vanwege de superieure beeldkwaliteit en het strakke industriële ontwerp.

De CHiQ QLED-serie die in Europa verkrijgbaar is, varieert van 32 tot 65 inch en biedt een breed kleurengamma en contrastrijke beelden. De Quantum Dot-technologie legt elk spannend detail van een tenniswedstrijd vast met levendige kleuren en gedetailleerde beeldkwaliteit. De dynamische beeldverwerkingstechnologie maakt dat snel bewegende scènes in tenniswedstrijden helder en vloeiend blijven, waardoor de sport nog mooier wordt. Elke precieze opslag en slimme return worden feilloos weergegeven op een CHiQ TV.

CHiQ, het belangrijkste merk van de Chinese apparatuurgigant Changhong, is nu actief in 11 Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waarmee Europa zijn grootste markt is. CHiQ biedt een breed scala aan producten zoals tv's, koelkasten en wasmachines en heeft de Europese verkoop van januari tot mei van dit jaar met meer dan 80% zien stijgen. Door gebruik te maken van zowel wereldwijde als Europese e-commerce platforms is de online verkoop aanzienlijk gestegen. Dankzij een verfijnde verkoopstrategie, heeft CHiQ zijn offline verkoop in 2024 aanzienlijk verbeterd, en met meer dan tien nieuwe partnerschappen kon het zijn fysieke aanwezigheid in de detailhandel versterken.

CHiQ is van plan om wereldwijd verder te zoeken naar mogelijkheden voor sportmarketing die aansluiten bij de merkfilosofie. Door sport als medium te gebruiken, wil CHiQ overtuigende merkverhalen creëren en zijn globaliseringsstrategie bevorderen, met een expansieve voetafdruk gericht op de wereldmarkt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447296/Weixin_Image_20240625143823.jpg