CHiQ brille à l'Open Terra Wortmann

BERLIN, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la finale du 31e Terra Wortmann Open (Halle Open), organisé par l'Association des professionnels du tennis (ATP - Association of Tennis Professionals) à l'OWL Arena en Allemagne le 21 juin, la marque d'électroménager haut de gamme CHiQ a servi de partenaire mondial officiel. Ce partenariat marque une nouvelle incursion de CHiQ dans le marketing sportif européen, après son parrainage de la Coupe du monde de ski alpin FIS 2023, alors qu'elle cherche à étendre sa présence dans l'arène sportive mondiale.

CHiQ Shines at Terra Wortmann Open

Jared Yang, PDG de CHiQ Europe Electric S.r.o., a déclaré : « Ce championnat ne fait pas que renforcer la notoriété de notre marque, il contribue également à établir un lien émotionnel avec les consommateurs. Nous nous attendons à ce que la marque CHiQ trouve un écho profond auprès des consommateurs européens à l'occasion de cet événement sportif, nous positionnant ainsi comme une marque préférée dans leur esprit ».

En plus des publicités sur place, CHiQ a présenté ses derniers téléviseurs QLED Smart TV de la série QM8 à différents endroits du site, notamment dans la zone VIP, le salon des joueurs, la salle de fitness et le bureau des journalistes. Cette série est appréciée des consommateurs européens pour sa qualité d'image supérieure et son design industriel élégant.

La série CHiQ QLED disponible en Europe va de 32 à 65 pouces et offre une large gamme de couleurs et des images très contrastées. La technologie Quantum Dot saisit tous les détails palpitants d'un match de tennis avec des couleurs vives et une qualité d'image détaillée. En outre, la technologie de traitement dynamique de l'image garantit la clarté et la fluidité des scènes de mouvements rapides lors des matchs de tennis, ce qui rehausse la beauté fluide de ce sport. Chaque service précis et chaque revers intelligent sont visualisés à la perfection sur un téléviseur CHiQ.

CHiQ, la première marque du géant chinois de l'électroménager Changhong, est désormais présente dans 11 pays européens, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ce qui fait de l'Europe son plus grand marché. Proposant une large gamme de produits tels que des téléviseurs, des réfrigérateurs et des lave-linge, CHiQ a vu ses ventes européennes augmenter de plus de 80 % entre janvier et mai de cette année. S'appuyant sur des plateformes de commerce électronique mondiales et européennes, ses ventes en ligne ont connu une augmentation significative. En outre, CHiQ a considérablement amélioré ses ventes hors ligne en 2024, grâce à une stratégie de vente affinée et à plus de dix nouveaux partenariats, renforçant ainsi sa présence dans les magasins physiques.

CHiQ a l'intention de continuer à explorer les opportunités de marketing sportif qui correspondent à la philosophie de sa marque à l'échelle mondiale. En utilisant le sport comme support, CHiQ vise à créer des récits de marque convaincants et à faire progresser sa stratégie de mondialisation, sur la base de son vaste plan d'action ciblant le marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447296/Weixin_Image_20240625143823.jpg