CHiQ glänzt bei Terra Wortmann Open

BERLIN, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Während des Finales der 31. Terra Wortmann Open (Halle Open), das von der Association of Tennis Professionals (ATP) am 21. Juni in der deutschen OWL-Arena ausgetragen wurde, fungierte die High-End-Elektrohaushaltsgerätemarke CHiQ als offizieller globaler Partner. Die Partnerschaft ist für CHiQ nach dem Sponsoring des FIS Ski World Cup 2023 ein weiterer Vorstoß in das europäische Sportmarketing, mit dem das Unternehmen seine Präsenz in der globalen Sportarena ausbauen will.

CHiQ Shines at Terra Wortmann Open

Jared Yang, Geschäftsführer von CHiQ Europe Electric S.r.o., sagte: „Diese Meisterschaft steigert nicht nur unsere Markenbekanntheit, sondern trägt auch dazu bei, eine emotionale Verbindung zu den Verbrauchern herzustellen. Wir gehen davon aus, dass die Marke CHiQ durch dieses Tennisevent bei den europäischen Verbrauchern auf große Resonanz stößt und wir uns in ihren Köpfen als bevorzugte Marke positionieren werden."

Zusätzlich zur Werbung vor Ort präsentierte CHiQ seine neuesten QLED-Smart-TVs der QM8-Serie an verschiedenen Orten des Veranstaltungsortes, darunter im VIP-Bereich, in der Spieler-Lounge, im Fitnessraum und im Büro der Journalisten. Diese Serie wird von europäischen Verbrauchern wegen ihrer hervorragenden Bildqualität und ihres schlanken Industriedesigns bevorzugt.

Die in Europa erhältliche CHiQ QLED-Serie reicht von 32 bis 65 Zoll und bietet eine große Farbskala und kontrastreiche Bilder. Die Quantum Dot-Technologie fängt jedes spannende Detail eines Tennisspiels mit leuchtenden Farben und detaillierter Bildqualität ein. Darüber hinaus sorgt die dynamische Bildverarbeitungstechnologie dafür, dass sich schnell bewegende Szenen bei Tennisspielen klar und flüssig bleiben und die Schönheit des Sports noch besser zur Geltung kommt. Jeder präzise Aufschlag und jeder clevere Rückschlag wird auf einem CHiQ TV einwandfrei dargestellt.

CHiQ, die führende Marke des chinesischen Haushaltsgeräteriesen Changhong, ist mittlerweile in 11 europäischen Ländern vertreten, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, was Europa zu seinem größten Markt macht. CHiQ bietet eine breite Palette von Produkten wie Fernsehgeräte, Kühlschränke und Waschmaschinen an und konnte seinen Umsatz in Europa von Januar bis Mai dieses Jahres um über 80 % steigern. Durch die Nutzung globaler und europäischer E-Commerce-Plattformen konnte der Online-Verkauf deutlich gesteigert werden. Darüber hinaus hat CHiQ seinen Offline-Vertrieb im Jahr 2024 dank einer ausgeklügelten Vertriebsstrategie und mehr als zehn neuen Partnerschaften deutlich verbessert und seine Präsenz im physischen Einzelhandel erhöht.

CHiQ plant, die Möglichkeiten des Sportmarketings, die mit seiner Markenphilosophie übereinstimmen, auf globaler Ebene weiter auszuloten. CHiQ nutzt das Medium Sport, um überzeugende Markenerzählungen zu entwickeln und seine Globalisierungsstrategie voranzutreiben, die auf einem umfassenden Konzept für den globalen Markt basiert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2447296/Weixin_Image_20240625143823.jpg