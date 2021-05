Dodge & Cox lanceert het Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund

DUBLIN, 11 mei 2021 /PRNewswire/ -- Dodge & Cox kondigde vandaag de opening van het Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund aan.

Charles Pohl, voorzitter en Chief Investment Officer van Dodge & Cox, zei: "In de afgelopen decennia hebben we onze kennis van het wereldwijde beleggingsuniversum, inclusief de opkomende markten, uitgebreid en verdiept als beheerder van de Worldwide Funds Global Stock en Global Bond Funds. We openen het Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund om zijn aandeelhouders toegang te geven tot de meest aantrekkelijke kansen op de opkomende markten en frontiermarkten die we ontdekken als actieve langetermijnbeleggers".

Het Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund maakt gebruik van de teamgebaseerde benadering van het bedrijf om ondergewaardeerde bedrijven te selecteren, met de nadruk op fundamenteel onderzoek, individuele effectenselectie en lage kosten. Het Fonds belegt selectief in een groot universum van all-cap bedrijven van bedrijven in opkomende markten en frontiermarkten die naar onze mening gunstige vooruitzichten hebben voor de winst op lange termijn en de groei van de kasstroom. Veel van deze bedrijven zijn niet opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index.

Dana Emery, Chief Executive Officer en President van Dodge & Cox, merkte ook op: "Het Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund is een natuurlijke uitbreiding van onze capaciteiten. Wij geloven dat het begrip van onze wereldwijde industrieanalisten van bedrijven en sectoren, in combinatie met onze analyse van macro-economische factoren, valuta en andere factoren, ons in staat stelt om op de langere termijn aantrekkelijke rendementskansen te identificeren voor onze klanten in alle uithoeken van de wereld".

Het fonds is beschikbaar in de volgende aandelenklassen:

USD accumulerend (DOEMSUA)

GBP accumulerend (DCEMSGA)

GBP-distribuerend (DCEMSGI)

EUR accumulerend (DCEMSEA)

Het Dodge & Cox Worldwide Funds Emerging Markets Stock Fund staat vanaf vandaag open voor het publiek om te beleggen. Meer informatie is te vinden op de website van Dodge & Cox Worldwide Funds op www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox werd opgericht in 1930 en beheert sinds 31 maart 2021 meer dan USD 341 miljard voor individuele en institutionele beleggers in beleggingsfondsen, ICBE's en privérekeningen. Kijk voor meer informatie over Dodge & Cox op onze website: www.dodgeandcoxworldwide.com.

Dodge & Cox Worldwide Funds plc biedt ICBE-fondsen voor niet-Amerikaanse beleggers. De fondsen zijn geregistreerd in Ierland en zijn alleen beschikbaar voor inwoners van die rechtsgebieden waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden, vormt geen aanbod voor producten of diensten en mag niet worden opgevat als een aanbod om te verkopen of een verzoek om een aanbod om te kopen aan personen aan wie het is verboden om dergelijke informatie te ontvangen volgens de toepasselijke wetgeving ten aanzien van hun plaats van staatsburgerschap, vaderland of verblijf. De hierin geuite meningen vertegenwoordigen de meningen van Dodge & Cox Worldwide Funds en zijn gelieerde ondernemingen en zijn niet bedoeld als een voorspelling of garantie van toekomstige resultaten voor een product of dienst. Raadpleeg voor meer informatie over de Fondsen het prospectus van de Fondsen op dodgeandcoxworldwide.com.

