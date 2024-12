GoPaint creëert wereldwijd in de HUAWEI vlaggenschip winkel Opéra in Parijs

PARIJS, 16 december 2024 /PRNewswire/ -- Op deze dag organiseerde HUAWEI de GoPaint Worldwide Creating Activity in de vlaggenschip winkel Opéra in Parijs. Het evenement geleid door twee getalenteerde illustratoren, Mayada en Kenza, benadrukte het potentieel van digitale kunst en het gemak van toegang tot creativiteit via de GoPaint-app, beschikbaar op de Huawei MatePad-serie.

Tijdens dit evenement verkenden 30 deelnemers digitale kunst samen met illustratoren Mayada en Kenza. Na een introductie in tekentechnieken en het gebruik van de GoPaint-app op de HUAWEI MatePad-serie, konden de deelnemers onder begeleiding van de kunstenaars hun eigen kunstwerken maken. Elke deelnemer ging weg met een uniek aandenken: hun persoonlijke tekening afgedrukt op een draagtas, een originele manier om deze creatieve ervaring te bewaren. Bezoekers van het evenement konden ook de nieuwste HUAWEI MatePad-tablets testen en de functies van de GoPaint-app onder de knie krijgen, om volledig in de wereld van digitale creatie te duiken. Door de interactie met de kunstenaars leerden de deelnemers nieuwe technieken en verdiepten ze hun kennis van digitale kunst.

GoPaint is wereldwijd gelanceerd op alle tablets van het merk en is een krachtige en intuïtieve digitale schilder-app met meer dan 150 vooraf ingestelde penselen en ruim 80 penseelinstellingen. Het biedt een meeslepende ervaring met expressieve penseelstreken die het effect van een potlood op papier perfect nabootsen. Onder de vele aangeboden functies zijn innovatieve penselen zoals "spetter" en "vloeiende" penselen, voor een grenzeloze creativiteit. De "splatter" penselen, bijvoorbeeld, creëren inktspatten door de stylus ongeveer 12 mm van het scherm te houden en er twee keer op te tikken, waardoor het kunstwerk een speelse en interactieve dimensie krijgt. De app biedt een waaier van realistische texturen die papier, goudzijde, rijstpapier en steen nabootsen, waardoor het lijkt alsof je op echt papier tekent. Tot slot kunnen gebruikers dankzij de FangTian Painting Engine 2.0 genieten van ultrabrede 8K-doeken, meerdere lagen met hoge resolutie en een hoge framerate van 120 fps.

GoPaint is bedoeld om de kunstenaar in ieder van ons te ontketenen, zodat het maken van digitale kunstwerken met verschillende doeken en penselen, of het nu inkt, olieverf of aquarel is, voor iedereen mogelijk is.

Tijdens het evenement kreeg elke deelnemer de kans om de GoPaint-app te ervaren op de nieuwste tablets van Huawei, de HUAWEI MatePad Pro 12.2 en de HUAWEI MatePad 12X, beide uitgerust met het PaperMatte-scherm. Met deze door Huawei ontwikkelde weergavetechnologie, wordt het gevoel van werken en genieten van content net zo natuurlijk als op papier en worden creaties soepel en authentiek uitgevoerd.

De HUAWEI vlaggenschip winkel Opéra Paris, sinds 2020 een iconische locatie voor het merk in het hart van de hoofdstad, blijft zich inzetten om klanten verrijkende ervaringen te bieden. Naast dit digitale schilderevenement organiseert de winkel exclusieve activiteiten, zoals digitale kunstevenementen met GoPaint, fotografie-ervaringen met HUAWEI XMAGE en sportevenementen met de internationale ambassadeur Sir Mo Farah. Door gebruik te maken van deze iconische locatie en de technologische vooruitgang van Huawei, zet het merk zijn missie voort om unieke ervaringen te leveren op het gebied van kunst, fotografie, sport en gezondheid.

De HUAWEI vlaggenschip winkel Opéra biedt niet alleen meeslepende ervaringen, maar ook een uitgebreide klantendienst. Een speciale balie in de winkel is geopend van maandag tot zaterdag, met een team dat klaar staat om klanten te verwelkomen en al hun vragen te beantwoorden.

