HÄAGEN-DAZS KONDIGT WERELDWIJDE SAMENWERKING MET EMILY IN PARIS AAN OM FANS TE LATEN GENIETEN VAN PARIJSE GLAMOUR EN VERWENNERIJ

Om de samenwerking te vieren is er nu een gelimiteerde Emily in Paris ijscollectie verkrijgbaar in de supermarkt en Häagen-Dazs winkels wereldwijd.

LONDEN, 13 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Häagen-Dazs kondigt vandaag een spannende nieuwe samenwerking aan met Paramount Consumer Products voor de populaire serie Emily in Paris. De show wordt geproduceerd door Paramount's MTV Entertainment Studios en is gecreëerd door uitvoerend producent Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger). Häagen-Dazs en Emily in Paris delen een unieke trans-Atlantische reis: beide geboren in Amerika, verfijnd in Frankrijk en geliefd bij fans over de hele wereld. Dit maakt deze samenwerking een perfecte match. Häagen-Dazs is verheugd om de wereldwijde 'Be More Emily'-campagne te lanceren middels een social media campagne, inclusief een limited-edition verpakking met on-pack winactie die nu wereldwijd verkrijgbaar is. Seizoen vier van Emily in Paris is vanaf 15 augustus te zien op Netflix.

Häagen-Dazs unveils its Be More Emily campaign, a global partnership with Emily in Paris to encourage fans to embrace life’s sweet moments The limited-edition Häagen-Dazs and Emily in Paris ice cream collection is now available in stores and Häagen-Dazs Shops around the world

Introductie van de Limited-Edition Emily in Paris & Häagen-Dazs IJscocollectie

Häagen-Dazs viert de samenwerking en de 'Be More Emily'-campagne met een limited-edition Emily in Paris-ijscollectie, die de meest geliefde smaken van het merk, Aardbei en Gezouten Karamel, bevat. Beide smaken, verpakt in een stijlvol Emily in Paris-ontwerp, bieden een heerlijk verwenmoment, perfect voor fans die willen genieten van de verfijnde dingen in het leven. Een speciale collectie op maat gemaakte Emily in Paris-taarten en creaties zal ook beschikbaar zijn in geselecteerde Häagen-Dazs Shops over de hele wereld.

Scannen en Winnen: Beleef 'Paris by Emily'

Om fans te laten proeven van Emily's stijlvolle leven, kunnen shoppers in 20 deelnemende markten een QR-code scannen op de limited-edition verpakking voor een kans om exclusieve prijzen te winnen, waaronder een once-in-a-lifetime reis naar Parijs. Deze reis omvat de 'Paris by Emily'-ervaring van DHARMA, waarbij de winnaars de meest iconische en charmante locaties van de stad kunnen verkennen en Emily's avonturen uit de serie kunnen beleven. Deze unieke kans brengt de magie van de serie tot leven en biedt een onvergetelijke ervaring van Emily's Parijs.

Wereldwijde Activiteiten: Emily en Häagen-Dazs Tot Leven Brengen

Fans over de hele wereld kunnen zich ook verheugen op een reeks activiteiten die hen onderdompelen in de geest van Emily en Häagen-Dazs. In augustus zullen wereldwijd pop-up experiences en social media-challenges plaatsvinden om de samenwerking te vieren en iedereen aan te moedigen te genieten van de fijne en zoete momenten in het leven.

Viering van Erfgoed, Stijl en Verwennerij

"Deze samenwerking is een viering van ons gedeelde erfgoed in Frankrijk," aldus Priscilla Zee, Häagen-Dazs Brand Director. "We zijn verheugd om dat wereldwijd tot leven te brengen bij de fans van beide merken, terwijl ze een vleugje Parijs ervaren met hun favoriete smaken, genietend van de limited-edition ijscollectie en exclusieve ervaringen."

Häagen-Dazs' limited-edition Emily in Paris-ijscocollectie is nu verkrijgbaar in de supermarkt en Häagen-Dazs Shops wereldwijd, waar consumenten kunnen genieten van een heerlijke combinatie van smaak en stijl en kunnen ontdekken hoe zij More Emily kunnen zijn met Häagen-Dazs.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2480218/HD_x_Emily_in_Paris_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2480219/HD_x_Emily_in_Paris_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2478485/HD_EIP_Logo.jpg