HÄAGEN-DAZS ANNONCE UN PARTENARIAT MONDIAL AVEC EMILY IN PARIS POUR FAIRE GOÛTER AUX FANS LE GLAMOUR A LA FRANCAISE ET LE PLAISIR HAAGEN-DAZS

Aujourd'hui, Häagen-Dazs annonce un nouveau partenariat passionnant avec Paramount Consumer Products pour l'émission à succès Emily in Paris.

LONDRES, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Pour célébrer cette nouvelle collaboration, Häagen-Dazs lance une collection en édition limitée inspirée par Emily in Paris. Le parfum Salted Caramel arborera un nouveau packaging aux couleurs de la série et sera disponible chez tous les distributeurs. En boutiques, la boisson milkshake fraise à base du parfum Strawberry & Cream sera revisité avec des touches gourmandes en accord avec l'univers de la série.

Häagen-Dazs unveils its Be More Emily campaign, a global partnership with Emily in Paris to encourage fans to embrace life’s sweet moments The limited-edition Häagen-Dazs and Emily in Paris ice cream collection is now available in stores and Häagen-Dazs Shops around the world

La quatrième saison sera diffusée sur Netflix à partir du 15 août. La série est produite par Paramount's MTV Entertainment Studios et créée par le producteur exécutif Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger).

Häagen-Dazs et Emily in Paris s'associent pour un voyage transatlantique unique. Nés aux États-Unis, fabriqués en France et adorés mondialement, leur collaboration est tout simplement irrésistible et inédite.

Présentation de l'édition limitée de Emily in Paris et Häagen-Dazs

Pour célébrer son partenariat avec Emily in Paris et la campagne Be More Emily, Häagen-Dazs réinvente le packaging de son parfum emblématique Salted Caramel aux couleurs de l'Américaine la plus parisienne. Les amateurs de fruits pourront également savourer le milkshake fraise, agrémenté de décorations en chocolat aux couleurs de la série. Ces deux créations offrent une expérience gourmande, idéale pour ceux qui souhaitent déguster les plaisirs les plus raffinés de la vie.

Scannez et gagnez un prix exceptionnel

Pour offrir aux fans un aperçu de la vie d'Emily, Häagen-Dazs et Emily in Paris lancent un concours* exclusif en France. Trois gagnants auront la chance de remporter un dîner pour deux dans un restaurant étoilé près de chez eux. Cette expérience unique permet aux fans de vivre la magie de la série et d'explorer le chic à la française à travers une soirée mémorable.

Célébration de l'héritage, du style et du chic à la Française

"Ce partenariat est une célébration de notre héritage commun en France", a déclaré Priscilla Zee, directrice de la marque Häagen-Dazs. "Nous sommes ravis de donner vie à cette idée pour les fans des deux marques dans le monde entier, la marque leur permet de goûter à la vie d'Emily grâce à deux saveurs gourmandes Häagen-Dazs retravaillées à l'occasion de la sortie de la dernière saison pour une expérience unique ».

Découvrez dès début septembre le nouveau design du pot Salted Caramel dans toutes les grandes surfaces, ainsi que le milkshake fraise spécialement décoré pour cette collaboration dans toutes les boutiques Häagen-Dazs en France.

Ne manquez pas l'occasion de célébrer cette délicieuse union de saveur et de style, et de vivre l'expérience Be More Emily avec Häagen-Dazs.

*Pour plus de détails sur le concours, voir les conditions de participation sur notre site web : https://emilyinparis.haagen-dazs.global/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2480218/HD_x_Emily_in_Paris_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2480219/HD_x_Emily_in_Paris_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2478485/HD_EIP_Logo.jpg