HÄAGEN-DAZS UTANNONSERAR ETT GLOBALT PARTNERSKAP MED EMILY IN PARIS FÖR ATT GE FANSEN EN SMAK AV PARIS GLAMOR OCH NJUTNING

LONDON, 13 augusti 2024 /PRNewswire/ -- Idag tillkännager Häagen-Dazs ett spännande nytt partnerskap med Paramount Consumer Products för hitprogrammet Emily in Paris. Med säsong fyra som streamar på Netflix från och med den 15 augusti är serien producerad av Paramounts MTV Entertainment Studios och skapad av producenten Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger). Häagen-Dazs och Emily in Paris delar en unik transatlantisk resa: båda föddes i USA, finslipades i Frankrike och älskas av fans över hela världen, detta är ett naturligt och spännande samarbete. Häagen-Dazs är glada över att presentera sin globala kampanj Be More Emily , inklusive en glasskollektion i begränsad upplaga som nu är tillgänglig runt om i världen, tillsammans med pop-up-upplevelser och utmaningar i sociala medier.

Häagen-Dazs introducerar glasskollektionen Emily in Paris & Häagen-Dazs i begränsad upplaga

För att fira partnerskapet och sin Be More Emily-kampanj har Häagen-Dazs lanserat en begränsad upplaga av glasskollektionen Emily in Paris, med varumärkets mest älskade smaker, Strawberry och Salted Caramel. Båda smaker är omdesignade i stilfulla Emily in Paris-förpackningar och förkroppsligar en utsökt smakupplevelse, perfekt för fans som vill njuta av de finare sakerna i livet. En särskild kollektion skräddarsydda Emily in Paris-tårtor och -skapelser kommer också finnas tillgängliga i utvalda Häagen-Dazs-butiker runt om i världen.

Skanna och vinna: Upplev "Paris by Emily"

För att ge fansen en smak av Emilys stilfulla liv kan shoppare på 20 deltagande marknader skanna en QR-kod på förpackningen i begränsad upplaga för att få chansen att vinna exklusiva priser, inklusive en resa till Paris. Resan kommer att innehålla reseupplevelsen "Paris by Emily" från DHARMA, så att vinnarna kan utforska stadens mest ikoniska och charmiga platser, vilket återspeglar Emilys egna bestyr i serien. Detta unika tillfälle tar seriens magi till verkligheten för fansen och erbjuder en oförglömlig smak av Emilys Paris.

Globala aktiveringar: Emily och Häagen-Dazs får liv

Fans runt om i världen kan även se fram emot en rad aktiviteter som är utformade för att fördjupa dem i Emily och Häagen-Dazs anda. Pop-up-upplevelser och utmaningar i sociala medier kommer att äga rum globalt under hela augusti för att fira partnerskapet och uppmuntra alla att njuta av livets söta ögonblick.

Ett firande av arv, stil och njutning

"Detta partnerskap är ett firande av vårt gemensamma arv i Frankrike", säger Priscilla Zee, Häagen-Dazs varumärkeschef. "Vi är glada över att ge detta arv liv för fans av båda varumärkena globalt genom att uppleva en smak av Paris med sina favoritsmaker i en ny begränsad design och exklusiva upplevelser".

Häagen-Dazs glasskollektion Emily in Paris i begränsad upplaga finns nu i affärer och Häagen-Dazs-butiker runt om i världen, där konsumenterna kan fira denna härliga förening av smak och stil, och upptäcka Be More Emily med Häagen-Dazs.

