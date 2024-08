HÄAGEN-DAZS KÜNDIGT EINE GLOBALE PARTNERSCHAFT MIT EMILY IN PARIS AN, UM DEN FANS EINEN GESCHMACK VON PARISER GLANZ UND GENUSS ZU BIETEN

Zur Feier der Partnerschaft ist die limitierte Eiskollektion Emily in Paris ab sofort in den Häagen-Dazs Läden und Shops auf der ganzen Welt erhältlich.

LONDON, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Heute gibt Häagen-Dazs eine aufregende neue Partnerschaft mit Paramount Consumer Products für die Erfolgsshow Emily in Paris bekannt. Die vierte Staffel, die ab dem 15. August auf Netflix zu sehen ist, wird von den MTV Entertainment Studios von Paramount produziert und von Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger) als ausführendem Produzenten entwickelt. Häagen-Dazs und Emily in Paris teilen eine einzigartige transatlantische Reise: beide in Amerika geboren, in Frankreich hergestellt und von Fans auf der ganzen Welt verehrt, ist dies eine naheliegende und spannende Zusammenarbeit. Häagen-Dazs freut sich, seine globale Be More Emily Kampagne vorzustellen. Sie umfasst eine limitierte Eiskollektion, die ab sofort auf der ganzen Welt erhältlich ist, sowie Pop-up-Erlebnisse und Herausforderungen in den sozialen Medien.

Einführung der limitierten Auflage Emily in Paris & Häagen-Dazs Eiskollektion

Zur Feier der Partnerschaft und der Kampagne Be More Emily hat Häagen-Dazs eine limitierte Eiskollektion Emily in Paris mit den beliebtesten Geschmacksrichtungen der Marke, Strawberry und Salted Caramel, herausgebracht. In der stilvollen Verpackung Emily in Paris verkörpern beide Geschmacksrichtungen ein köstliches Geschmackserlebnis, perfekt für Fans, die die feinen Dinge des Lebens genießen möchten. Eine spezielle Kollektion von maßgeschneiderten Emily in Paris Torten und Kreationen wird auch in ausgewählten Häagen-Dazs Shops auf der ganzen Welt erhältlich sein. In Deutschland wird es ausschließlich die Sorte Salted Caramel im limitierten Design geben.

Scannen und gewinnen: Erleben Sie 'Paris von Emily'

Um den Fans einen Vorgeschmack auf Emilys modisches Leben zu geben, können die Konsumenten in 20 teilnehmenden Ländern einen QR-Code auf der limitierten Verpackung scannen, um exklusive Preise zu gewinnen, darunter eine einmalige Reise nach Paris. Die Reise beinhaltet die "Paris by Emily"-Reiseerfahrung von DHARMA, die es den Gewinnern ermöglicht, die berühmtesten und charmantesten Orte der Stadt zu erkunden, die Emilys eigene Possen in der Show widerspiegeln. Diese einzigartige Gelegenheit bringt den Zauber der Serie zu den Fans und bietet einen unvergesslichen Vorgeschmack auf Emilys Paris.

Global Aktivierungen: Emily und Häagen-Dazs zum Leben erwecken

Fans in aller Welt können sich außerdem auf eine Reihe von Aktivitäten freuen, die sie in den Geist von Emily und Häagen-Dazs eintauchen lassen. Den ganzen August über werden weltweit Pop-up-Erlebnisse und Social-Media-Challenges stattfinden, um die Partnerschaft zu feiern und jeden zu ermutigen, die süßen Momente des Lebens zu genießen.

Herkunft, Stil und Genuss zelebrieren

"Mit dieser Partnerschaft feiern wir unsere gemeinsame französische Herkunft", sagt Priscilla Zee, Häagen-Dazs Brand Director. "Wir freuen uns, dies für die Fans beider Marken auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken, indem sie mit ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen einen Vorgeschmack auf Paris erleben und die limitierten Designs und exklusiven Erlebnisse genießen."

Die limitierte Eiskollektion Emily in Paris von Häagen-Dazs ist ab sofort in Geschäften und Häagen-Dazs Shops auf der ganzen Welt erhältlich. Dort können die Verbraucher diese köstliche Verbindung von Geschmack und Stil feiern und entdecken, wie sie Be More Emily mit Häagen-Dazs.

