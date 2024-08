하겐다즈, 화려하고 매혹적인 파리의 맛을 선사하기 위해'에밀리, 파리에 가다'와 글로벌 파트너십 진행

파트너십을 기념하여 전세계 스토어와 하겐다즈 매장에서

만나 볼 수 있는 한정판 에밀리, 파리에 가다 에디션 출시

런던, 2024년 8월 13일 /PRNewswire/ -- 오늘 하겐다즈(Haagen-Dazs)는 넷플릭스 인기 오리지널 시리즈 에밀리, 파리에 가다 (Emily in Paris )를 위해 파라마운트 컨슈머 프로덕트(Paramount Consumer Products)와 흥미로운 새로운 파트너십을 발표했다. 넷플릭스에서 8월 15일부터 시즌 4가 방영되는 이 인기 시리즈는 파라마운트의 MTV 엔터테인먼트 스튜디오(MTV Entertainment Studios)에서 제작하고 총괄 프로듀서 대런 스타(Darren Star, Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger)가 작업했다. 하겐다즈와 에밀리, 파리에 가다 는 특별한 제작 스토리를 함께한다. 전 세계적으로 사랑받고 있는 두 브랜드는 미국에서 시작되고 프랑스에서 제작되었다는 공통점으로, 한정판 패키지 아이스크림을 공개하며 '프렌치 무드'를 전달할 수 있을 것으로 기대된다.

Häagen-Dazs unveils its Be More Emily campaign, a global partnership with Emily in Paris to encourage fans to embrace life’s sweet moments The limited-edition Häagen-Dazs and Emily in Paris ice cream collection is now available in stores and Häagen-Dazs Shops around the world

하겐다즈, 넷플릭스 시리즈 '에밀리, 파리에 가다' 한정판 에디션 출시

이번 파트너십을 기념하여 하겐다즈는 시그니처 플레이버인, 딸기(Strawberry)와 솔티드 카라멜(Salted Caramel) 을 특별한 패키지로 출시했다. 스타일리시한 에밀리, 파리에 가다 패키지로 새롭게 고안된 두 가지 플레이버 모두 새로운 디저트 경험을 원하는 팬들에게 완벽한 맛의 경험을 선사한다.

글로벌 활동: 하겐다즈로 경험해보는 에밀리의 일상

전 세계 팬들은 하겐다즈를 즐기며 주인공 에밀리가 된 듯한 경험을 느껴볼 수 있도록 고안된 흥미로운 프로그램들을 기대할 수 있다. 8월 한 달 동안 전 세계에서 팝업 체험과 소셜 이벤트를 진행하며, 파트너십을 기념하고 모두가 인생의 달콤한 순간을 즐길 수 있도록 독려할 예정이다.

헤리지티, 스타일, 완벽한 순간을 기념하다

하겐다즈 브랜드 디렉터 프리실라 지(Priscilla Zee)는 "이번 파트너십은 우리가 공유해온 프랑스에서의 헤리티지를 기념하는 것"이라면서 "이 파트너십을 통해 두 브랜드의 팬들이 사랑하는 하겐다즈 플레이버를 한정판 패키지로 제공함으로써, 프렌치 무드를 선사할 수 있게되어 기쁘게 생각한다."고 말했다.

하겐다즈의 한정판 에밀리, 파리에 가다 에디션은 현재 전 세계 스토어와 하겐다즈 매장에서 구매할 수 있으며, 소비자는 이처럼 맛과 스타일의 완벽한 조합을 즐기며 하겐다즈와 함께 비 모어 에밀리(Be More Emily)를 할 수 있는 방법을 찾을 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2480218/HD_x_Emily_in_Paris_1.jpg

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2480219/HD_x_Emily_in_Paris_2.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2478485/HD_EIP_Logo.jpg