Häagen-Dazs anuncia una colaboración mundial con Emily in Paris

LONDRES, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Häagen-Dazs anuncia hoy una nueva y emocionante colaboración con Paramount Consumer Products para la exitosa serie Emily in Paris. Con la cuarta temporada en Netflix a partir del 15 de agosto, la serie está producida por Paramount's MTV Entertainment Studios, y creada por el productor ejecutivo Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger). Häagen-Dazs y Emily in Paris comparten un viaje transatlántico único: ambos nacidos en América, creados en Francia y adorados por fans de todo el mundo, se trata de una colaboración natural y emocionante. Häagen-Dazs se complace en presentar su campaña mundial Be More Emily, que incluye una colección de helados de edición limitada que ya está disponible en todo el mundo, junto con experiencias pop-up y retos en las redes sociales.

Presentamos la edición limitada de la colección Emily in Paris & Häagen-Dazs Ice Cream Collection

Para celebrar la asociación y su campaña Be More Emily, Häagen-Dazs ha lanzado una edición limitada de la colección de helados Emily in Paris, con los sabores más queridos de la marca, Fresa y Caramelo Salado. Rediseñados con un elegante envase Emily in Paris, ambos sabores encarnan una experiencia de sabor deliciosamente indulgente, perfecta para los fans que buscan saborear las mejores cosas de la vida. Una colección especial de tartas y creaciones Emily in Paris también estará disponible en tiendas Häagen-Dazs seleccionadas de todo el mundo.

Escanea y gana: Experimenta 'Paris by Emily'

Para que los fans puedan disfrutar de la vida ultra elegante de Emily, los compradores de los 20 mercados participantes podrán escanear un código QR en el envase de edición limitada y ganar premios exclusivos, como un viaje único a París. El viaje incluirá la experiencia "Paris by Emily" de DHARMA, que permitirá a los ganadores explorar los lugares más emblemáticos y encantadores de la ciudad, reflejando las propias travesuras de Emily en la serie. Esta oportunidad única acerca la magia de la serie a los fans, ofreciéndoles una experiencia inolvidable del París de Emily.

Activaciones globales: Emily y Häagen-Dazs cobran vida

Los fans de todo el mundo también podrán disfrutar de una serie de actividades diseñadas para sumergirse en el espíritu de Emily y Häagen-Dazs. Durante todo el mes de agosto se llevarán a cabo en todo el mundo experiencias emergentes y retos en las redes sociales para celebrar la colaboración y animar a todo el mundo a disfrutar de los momentos dulces de la vida.

Celebrar el patrimonio, el estilo y la indulgencia

"Esta asociación es una celebración de nuestra herencia compartida en Francia", comentó Priscilla Zee, directora de Marca de Häagen-Dazs. "Estamos encantados de dar vida a esto para los fans de ambas marcas en todo el mundo, mientras experimentan el sabor de París con sus sabores favoritos disfrutando de los diseños de edición limitada y experiencias exclusivas".

La edición limitada de la colección de helados Emily in Paris de Häagen-Dazs ya está disponible en las tiendas Häagen-Dazs de todo el mundo, donde los consumidores pueden celebrar esta deliciosa unión de sabor y estilo, y descubrir cómo pueden Be More Emily con Häagen-Dazs.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2480218/HD_x_Emily_in_Paris_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2480219/HD_x_Emily_in_Paris_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2478485/HD_EIP_Logo.jpg