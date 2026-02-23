Hach dévoile l'analyseur d'ortho-phosphates NP6000sc, redéfinissant la fiabilité et simplifiant la conformité pour les installations de traitement de l'eau.

DÜSSELDORF, Allemagne, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Hach annonce aujourd'hui le lancement de son analyseur d'ortho-phosphates NP6000sc, une solution de nouvelle génération conçue pour établir une nouvelle référence en matière de surveillance des nutriments pour les installations de traitement de l'eau. Spécifiquement destiné aux services d'eau confrontés à des problèmes de fiabilité des données, d'immobilisation des analyseurs et d'exigences de maintenance élevées, le NP6000sc offre une précision renforcée, une disponibilité opérationnelle accrue et des workflows rationalisés. Ces améliorations permettent aux professionnels de l'eau de respecter en continu les exigences réglementaires.

S'appuyant sur l'héritage éprouvé de l'analyseur Phosphax sc de Hach, le NP6000sc introduit plusieurs améliorations de workflow. Sa fonction d'échantillonnage ponctuel améliorée synchronise les mesures entre le laboratoire et l'analyseur en ligne, réduisant les écarts et facilitant la préparation aux audits. Le nouveau filtre FX6, 75 % plus léger que les modèles précédents, rend la maintenance plus sûre et plus simple. L'innovation apportée par l'analyseur de phosphate NP6000sc renforce la confiance dans les performances du procédé grâce à une mesure continue et précise sur trois gammes (0,015–75 mg/L), permettant aux opérateurs d'atteindre une précision de niveau laboratoire directement sur le procédé.

Le NP6000sc répond à ces enjeux grâce à un système de filtration innovant et une conception optimisée qui réduit la fréquence de nettoyage d'une fois par mois à une fois tous les trois mois. Il facilite également l'entretien, les flacons de réactifs étant désormais positionnés pour un accès frontal pratique, ce qui élimine la nécessité d'exposer les composants électriques internes lors des opérations de maintenance courante. Ensemble, ces avancées réduisent les arrêts et aident les opérateurs à optimiser l'utilisation des ressources par rapport aux modèles antérieurs.

« Nos clients nous ont clairement expliqué les défis auxquels ils sont confrontés : temps d'arrêt, problèmes de maintenance et pressions réglementaires», déclare Nicole Puhl, Vice-Présidente des produits et de la stratégie chez Hach. « Le NP6000sc est conçu pour répondre directement à ces besoins. Avec le NP6000sc, nous ne nous contentons d'apporter des améliorations au modèle Phosphax, nous redéfinissons ce que les exploitants sont en droit d'attendre d'un analyseur de nutriments. Une disponibilité prolongée, une automatisation plus intelligente et une fiabilité des données accrue permettent aux équipes de faire fonctionner leurs installations plus efficacement, chaque jour. »

Avec le lancement du NP6000sc, Hach réaffirme son engagement à équiper les professionnels de l'eau de solutions de surveillance des nutriments fiables, simples d'utilisation et adaptées aux besoins futurs, leur permettant de prendre des décisions en toute confiance et de se conformer aux réglementations en vigueur.

À propos de Hach

Entreprise mondiale d'analyse et d'innovation dans le domaine de l'eau, Hach développe des instruments et des chimies fiables et précises qui garantissent la qualité de l'eau pour les populations du monde entier. Hach améliore l'analyse de l'eau grâce à des produits qui fournissent à ses clients des solutions dans une variété d'industries telles que les municipalités, l'agroalimentaire, l'énergie et la production. Filiale de Veralto, côtée en bourse depuis octobre 2023, Hach offre un large portefeuille de solutions d'analyses de l'eau et de traitement différenciées, protégeant la ressource la plus essentielle de notre planète. Visitez www.hach.com pour en savoir plus.

