HUAWEI CONNECT 2024 Paris : Huawei invite ses partenaires certifiés à partager leurs bonnes pratiques lors du Club HCIE

PARIS, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé le chapitre européen du Club HCIE (Huawei Certified ICT Expert), qui réunit un écosystème d'experts certifiés sur ses technologies numériques. Les membres ont ainsi pu partager leur expérience et échanger des idées avec leurs pairs. Le Club HCIE est ouvert à toute personne ayant obtenu avec succès l'une des certifications Huawei HCIE dans l'un des domaines technologiques associés.

La transformation numérique évolue avec l'adoption massive de nouvelles technologiques comme l'IA et les LLM. Seule une bonne compréhension de ces technologies permettra de les appliquer avec succès à des cas d'usage sectoriels précis, source de valeur économique et sociale future.

Pour aider ses partenaires à appréhender au mieux ces changements, Huawei a déployé un programme de partenaires dont la certification est l'un des fondements. Depuis 2023, ce sont plus de 4 800 nouveaux experts du HCIE qui ont rejoint le club dans le monde entier, dont plusieurs centaines en Europe :

Les membres du HCIE au sein de la Joint Product Definition Community (JDC) de Huawei ont participé à plus de 400 enquêtes d'amélioration des produits et ont proposé plus de 4 000 améliorations, entraînant l'optimisation de plus de 200 produits.

Les membres du HCIE ont répondu à plus de 500 questions techniques et ont contribué à plus d'un millier de cas en partageant leur expérience et leurs connaissances au sein de la communauté O3 de Huawei, aidant ainsi d'autres experts du HCIE à tirer des leçons des expériences et des scénarios rencontrés.

« Le Club HCIE offre aux membres des opportunités d'apprendre et de se développer ensemble et, en fin de compte, de fournir de la valeur aux clients », a déclaré John Peng Jun, Vice-président, Région européenne. « L'obtention d'un certificat HCIE est une procédure rigoureuse et reconnue par nos clients, qui considèrent les membres du HCIE comme des experts capables de les guider à travers les défis de l'ère intelligente ».

Le HCIE Club est un lieu de partage d'expériences et d'accompagnement du développement personnel. Il fournit une plateforme pour discuter de nouvelles possibilités et susciter de nouvelles idées en expérimentant les technologies de pointe et leur application dans les solutions commerciales.

Plus de 50 membres et experts du HCIE de 11 pays ont assisté à l'événement organisé lors de Huawei Connect 2024 Paris. Huawei continuera de faire vivre le Club HCIE en Europe et offrira davantage d'opportunités de rencontre et d'apprentissage aux experts techniques.

