Huawei en de Universiteit van Hongkong bouwen aan een Smart Campus van de volgende generatie om de digitale transformatie van het onderwijs te versnellen

HONGKONG, 19 december 2024 /PRNewswire/ -- Op 12 december hielden Huawei en de Universiteit van Hongkong (HKU) een gezamenlijke lanceringsceremonie voor "The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase". Deze ontwikkeling vormt een nieuwe mijlpaal in de onderlinge samenwerking voor de ontwikkeling van slimmere connectiviteit en een slimmere infrastructuur voor het campusnetwerk. Beide partijen zetten zich in voor het creëren van een wereldwijde showcase voor de innovatie van slimme campusnetwerken, waardoor niet alleen de digitale en intelligente transformatie van de HKU wordt versneld, maar ook een uitstekende referentie en inspiratie wordt geschapen voor andere universiteiten van over de hele wereld.

Diverse belangrijke leiders van beide partijen woonden de ceremonie bij, waaronder Flora Ng, Chief Information Officer en universiteitsbibliothecaris van de HKU; Wilson Kwok, adjunct-directeur (CIO en Librarian Office) van de HKU; Jason He, President van de afdeling Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales van Huawei; Jim Bi, President van de afdeling ICT Marketing & Solution Sales van Huawei Hong Kong; Yury Yin, Vice President van de productlijn Datacommunicatie van Huawei; Jackie Yu, Directeur van de afdeling Branding & Marketing Execution van Huawei Enterprise Business.

"Als universiteit van wereldklasse streeft de HKU ernaar de beste onderwijs- en onderzoeksomgeving te bieden voor wereldwijd academisch talent en de integratie van onderwijs en technologie te bevorderen," aldus Flora Ng in haar welkomsttoespraak. "Dit jaar markeert het 112-jarig jubileum van de bibliotheken van de HKU, die in een eeuw tijd zijn uitgegroeid tot een vitaal platform voor wereldwijd academisch onderzoek. Met de groeiende diversiteit aan onderwijsbehoeften en de versnelling van de digitale transformatie, is het bouwen aan een slimme campus cruciaal om hoogwaardige onderwijsdiensten te kunnen leveren."

Ze vervolgt: "Samen met Huawei hebben we een hoogwaardig 10 Gbps campusnetwerk opgebouwd dat is gebaseerd op wifi 7, en we hebben dit in meerdere scenario's geïmplementeerd, waaronder in onze bibliotheken, het hoofdgebouw (Loke Yew Hall), leslokalen en het HKU Station. Deze implementaties zorgen voor stabiele, soepele netwerkverbindingen voor onderwijstoepassingen in slimme leslokalen, bibliotheken, studieruimten en auditoria en vormen een solide basis voor de slimme campus van de HKU."

Ng voegt toe: "Beide partijen zullen in de toekomst nauw blijven samenwerken aan slimme netwerken en meer aandacht schenken aan scenario's als netwerkbeveiliging, intelligente operationele en onderhoudsactiviteiten (O&M) en Internet of Things (IoT) voor de slimme campus. Op deze wijze bouwen we aan een veiligere, efficiëntere en intelligentere onderwijsomgeving voor de toekomst, waarmee we de digitale transformatie van de onderwijssector bevorderen."

"Momenteel werkt het onderwijs aan een snelle integratie van digitale technologie. Huawei zet haar ongeëvenaarde expertise en sterke punten op het gebied van ICT volledig in om de HKU te helpen bij het innoveren van wetenschappelijk onderzoek, onderwijszaken en managementprocessen," aldus Jason He, President van de afdeling Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales van Huawei, in zijn toespraak. "Specifiek biedt de hoogwaardige 10 Gbps campusnetwerkoplossing van Huawei op basis van wifi 7 een drieledige verbetering van de gebruikservaring voor de HKU: verbetering van de draadloze ervaring, verbetering van de gebruikservaring voor toepassingen en verbetering van de operationele en onderhoudsactiviteiten. Deze oplossing voldoet aan diverse scenario-specifieke behoeften van de campus en zorgt tegelijkertijd voor gegevensbeveiliging, waardoor uiteindelijk een frisse, nieuwe netwerkervaring wordt geboden."

Technologische innovaties voor uiteenlopende netwerkbehoeften tillen de netwerkervaring op de campus naar een hoger niveau.

Door de komst van het digitale tijdperk, met online examens, onderwijssessies, lezingen en ceremonies, worden hogere eisen gesteld aan de prestaties van moderne campusnetwerken. Vooral in slimme leslokaalscenario's is het waarborgen van een constant optimale onderwijservaring in het leslokaal een topprioriteit.

De hoogwaardige 10 Gbps campusnetwerkoplossing van Huawei kan aan deze behoeften voldoen. Door gebruik te maken van geavanceerde wifi 7-technologie, verhoogt deze oplossing de netwerkbandbreedte om te kunnen voldoen aan de vereisten voor 4K/8K HD interactief onderwijs in slimme leslokalen. Daarnaast biedt de oplossing toepassingsbeheer (voor het automatisch identificeren en prioriteren van de belangrijkste onderwijstoepassingen), inzicht in de kwaliteit van de toepassing en andere onmisbare mogelijkheden om een superieure ervaring te waarborgen bij het gebruik van onderwijstoepassingen.

De nieuwste wifi 7-AP's van Huawei in de Loke Yew Hall (een historisch monument en tevens een belangrijk activiteitencentrum), bibliotheken en studieruimten zorgen voor een soepele netwerkverbinding tijdens gecentraliseerde online examens en tijdens piekuren rond feestelijke activiteiten.

Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal en activiteit op de weg naar slimmer onderwijs en slimmere connectiviteit op de campus van de toekomst. Jason He sluit af: "Met het oog op de toekomst zal Huawei het samenwerkingsverband met de HKU voortzetten om de kwaliteit van de onderwijsomgeving steeds verder te verhogen en de leidende positie van de HKU binnen het wereldwijde hoger onderwijs verder te verstevigen. Deze samenwerking kan tevens dienen als een uitstekend voorbeeld voor andere universiteiten in Hongkong die aan het begin staan van hun digitale onderwijstraject."

