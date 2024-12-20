Huawei и Университет Гонконга строят интеллектуальный кампус нового поколения, ускоряя цифровую трансформацию образования

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HUAWEI

Dec 20, 2024, 02:06 ET

ГОНКОНГ, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 12 декабря Huawei и Гонконгский университет (HKU) совместно провели церемонию открытия The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase. Это знаменует собой новую веху в их сотрудничестве по разработке более интеллектуальных сетевых подключений и инфраструктур кампуса. Обе стороны стремятся создать глобальную демонстрацию инноваций интеллектуальной сети кампуса, которая не только ускоряет цифровую и интеллектуальную трансформацию HKU, но и служит отличным ориентиром и источником вдохновения для большего количества университетов по всему миру.

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Huawei and HKU jointly held the launch ceremony of "The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase"
Huawei and HKU jointly held the launch ceremony of "The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase"
Flora Ng, Chief Information Officer and University Librarian at HKU, giving a welcome speech
Flora Ng, Chief Information Officer and University Librarian at HKU, giving a welcome speech
Jason He, President of Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei, speaking at the launch
Jason He, President of Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei, speaking at the launch

На церемонии присутствовали несколько ключевых лидеров с обеих сторон, в том числе Флора Нг (Flora Ng), директор по информационным технологиям и университетский библиотекарь HKU; Уилсон Квок (Wilson Kwok), заместитель директора (офис директора по информационным технологиям и библиотекаря) HKU; Джейсон Хэ (Jason He), президент отдела глобального маркетинга и продаж решений Huawei для корпоративных данных; Джим Би (Jim Bi), президент отдела маркетинга ИКТ и продаж решений Huawei в Гонконге; Юри Инь (Yury Yin), вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных; Джеки Ю (Jackie Yu), директор отдела брендинга и маркетинга Huawei Enterprise Business.

«Будучи университетом мирового уровня, HKU стремится обеспечить лучшую учебную и исследовательскую среду для глобальных академических талантов и содействовать интеграции образования и технологий, – сказала Флора Нг в своей приветственной речи. – В этом году отмечается 112-летие библиотеки HKU, которая за столетие стала жизненно важной платформой для глобальных академических исследований. Учитывая растущее разнообразие потребностей в обучении и ускорение цифровой трансформации, создание умного кампуса имеет решающее значение для предоставления высококачественных образовательных услуг».

Она продолжила: «Вместе с Huawei мы построили высококачественную сеть кампуса 10 Гбит/с на базе Wi-Fi 7 и развернули ее в нескольких сценариях, таких как библиотеки, главное здание (Loke Yew Hall), классные комнаты и станция HKU. Эти развертывания обеспечивают стабильные и бесперебойные сетевые соединения для обучения в интеллектуальных классах, библиотеках, учебных кабинетах и аудиториях, закладывая прочную основу для интеллектуального кампуса HKU».

Нг добавила: «Двигаясь вперед, обе стороны будут продолжать тесно сотрудничать в области интеллектуальных сетей и глубже погружаться в такие сценарии, как сетевая безопасность, интеллектуальные операции и обслуживание (O&M) и интеллектуальный кампус Интернета вещей (IoT). Это позволит создать более безопасную, эффективную и интеллектуальную образовательную среду на будущее, тем самым стимулируя цифровую трансформацию образовательной отрасли».

«В настоящее время образование стремительно интегрируется с цифровыми технологиями. Huawei в полной мере использует свой непревзойденный опыт и сильные стороны в области ИКТ, чтобы помочь HKU внедрять инновации в научные исследования, преподавание и процессы управления, — сказал в своем выступлении Джейсон Хэ, президент отдела глобального маркетинга и продаж решений Huawei для корпоративных данных. — В частности, высококачественное сетевое решение Huawei для кампуса 10 Гбит/с на базе Wi-Fi 7 предоставляет HKU три типа модернизации: обновление беспроводного интерфейса, обновление интерфейса приложений и обновление интерфейса эксплуатации и технического обслуживания. Это решение отвечает различным потребностям кампуса, обеспечивая при этом безопасность данных, что в конечном итоге обеспечивает новый сетевой опыт».

Технологические инновации отвечают разнообразным потребностям сети, выводя опыт сети кампуса на новый уровень.

С наступлением цифровой эры онлайн-экзамены, живые занятия, лекции и церемонии предъявляют более высокие требования к производительности в современных сетях кампуса. Особенно в сценариях умного класса ключевым приоритетом является обеспечение всегда оптимального опыта преподавания в классе.

Высококачественное сетевое решение Huawei для кампуса 10 Гбит/с может удовлетворить эти потребности. Благодаря использованию передовой технологии Wi-Fi 7 это решение значительно увеличивает пропускную способность сети, необходимую для интерактивного обучения 4K/8K HD в интеллектуальных классах. Оно также предлагает гарантию приложений (которая автоматически определяет и приоритизирует ключевые учебные приложения), видимость качества приложений и другие привлекательные возможности для обеспечения превосходного опыта работы с учебными приложениями.

Новейшие точки доступа Wi-Fi 7 от Huawei, развернутые в Loke Yew Hall (историческая достопримечательность, а также важный центр мероприятий), библиотеках и учебных кабинетах, обеспечивают бесперебойное подключение к сети во время централизованных онлайн-экзаменов и в пиковые часы праздничных мероприятий.

Это сотрудничество является ключевой вехой и практикой на пути к более интеллектуальному образованию и более интеллектуальному подключению кампуса будущего. Джейсон Хэ сказал: «Заглядывая в будущее, Huawei продолжит наше партнерство с HKU для дальнейшего создания высококачественной образовательной среды, укрепляя лидирующие позиции HKU в мировом высшем образовании. Это сотрудничество также может стать отличным примером для большего числа гонконгских университетов, чтобы начать свой путь цифрового образования».

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