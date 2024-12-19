Huawei ve Hong Kong Üniversitesi Yeni Nesil Akıllı Kampüs İnşa Ederek Eğitimde Dijital Dönüşümü Hızlandırıyor

HONG KONG, 19 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- 12 Aralık'ta Huawei ve Hong Kong Üniversitesi (HKU), "Hong Kong Üniversitesi ve Huawei Küresel Akıllı Kampüs Ağı Vitrini" için ortaklaşa bir lansman töreni düzenledi. Bu, kurumların daha akıllı kampüs ağ bağlantısı ve altyapıları geliştirme konusundaki işbirliklerinde yeni bir kilometre taşına işaret ediyor. Her iki taraf da, sadece HKU'nun dijital ve akıllı dönüşümünü hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda dünya çapında daha fazla üniversite için mükemmel bir referans ve ilham kaynağı olan akıllı kampüs ağı inovasyonu için küresel bir vitrin oluşturmaya kararlı.

Huawei and HKU jointly held the launch ceremony of "The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase" Flora Ng, Chief Information Officer and University Librarian at HKU, giving a welcome speech Jason He, President of Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei, speaking at the launch

Törene, HKU Bilgi İşlem Müdürü ve Üniversite Kütüphanecisi Flora Ng, HKU Müdür Yardımcısı (CIO & Kütüphaneci Ofisi) Wilson Kwok, Huawei Küresel Kurumsal Veri İletişimi Pazarlama & Çözüm Satış Departmanı Başkanı Jason He, Huawei Hong Kong BİT Pazarlama & Çözüm Satış Departmanı Başkanı Jim Bi, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Yury Yin, Huawei Marka & Pazarlama Uygulama Departmanı Müdürü Jackie Yu, Huawei Hong Kong ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Başkanı Jim Bi, Huawei Veri İletişimi Ürün Hattı Başkan Yardımcısı Yury Yin ve Huawei Kurumsal İş Markalaşma ve Pazarlama Yürütme Departmanı Müdürü Jackie Yu da dahil olmak üzere her iki taraftan birçok önemli lider katıldı.

Flora Ng yaptığı karşılama konuşmasında, "Dünya standartlarında bir üniversite olarak HKU, dünya çapındaki akademik yetenekler için en iyi öğretim ve araştırma ortamını sağlamaya ve eğitim ile teknolojinin entegrasyonunu teşvik etmeye kararlıdır" dedi. "Bu yıl, bir asrı aşkın süredir küresel akademik araştırmalar için hayati bir platform haline gelen HKU Kütüphanelerinin 112. yıldönümü. Eğitim ihtiyaçlarının giderek çeşitlenmesi ve dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte akıllı bir kampüs inşa etmek, yüksek kaliteli eğitim hizmetleri sunmada kritik önem taşıyor."

Flora Ng sözlerine şöyle devam etti: "Huawei ile birlikte, Wi-Fi 7 tarafından güçlendirilmiş yüksek kaliteli bir 10 Gbps kampüs ağı kurduk ve bunu kütüphaneler, ana bina (Loke Yew Hall), sınıflar ve HKU İstasyonu gibi birden fazla senaryoda konuşlandırdık. Bu kurulumlar akıllı sınıflar, kütüphaneler, çalışma odaları ve oditoryumlardaki öğretim uygulamaları için istikrarlı ve sorunsuz ağ bağlantıları sağlayarak HKU'nun akıllı kampüsü için sağlam bir temel oluşturuyor."

Ng sözlerine şunları ekledi: "İleriye dönük olarak, her iki taraf da akıllı ağlar üzerinde yakından çalışmaya devam edecek ve ağ güvenliği, akıllı İşletme ve Bakım (O&M) ve akıllı kampüs Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi senaryoları daha derinlemesine inceleyecek. Bunu yapmak gelecek için daha güvenli, verimli ve akıllı bir eğitim ortamı oluşturacak ve böylece eğitim sektörünün dijital dönüşümü desteklenmiş olacak."

Huawei Küresel Kurumsal Veri İletişimi Pazarlama & Çözüm Satış Departmanı Başkanı Jason He, yaptığı konuşmada "Günümüzde eğitim hızla dijital teknolojiyle bütünleşiyor. Huawei, HKU'nun bilimsel araştırma, öğretim işleri ve yönetim süreçlerinde yenilikler yapmasına yardımcı olmak için BİT alanındaki eşsiz uzmanlığından ve gücünden tam olarak yararlanıyor" dedi. "Özellikle, Huawei'nin Wi-Fi 7 tarafından güçlendirilmiş yüksek kaliteli 10 Gbps kampüs ağı çözümü, HKU'ya üç tür deneyim yükseltmesi getiriyor: Kablosuz deneyim yükseltmesi, uygulama deneyimi yükseltmesi ve İşletme ve Bakım deneyimi yükseltmesi. Bu çözüm, veri güvenliğini sağlarken kampüs senaryolarına özgü çeşitli ihtiyaçları karşılıyor ve sonuç olarak yepyeni bir ağ deneyimi sunuyor."

Teknolojik yenilikler, çeşitli ağ ihtiyaçlarını karşılayarak kampüs ağ deneyimini yeni seviyelere taşıyor.

Dijital çağın gelişiyle birlikte çevrimiçi sınavlar, canlı dersler, konferanslar ve törenler modern kampüs ağlarında daha yüksek performans gereksinimleri ortaya çıkarıyor. Özellikle akıllı sınıf senaryolarında, sınıfta her zaman en iyi öğretim deneyimini sağlamak temel bir öncelik.

Huawei'nin yüksek kaliteli 10 Gbps kampüs ağı çözümü bu ihtiyaçları karşılayabiliyor. En son Wi-Fi 7 teknolojisinden yararlanan bu çözüm, akıllı sınıflarda 4K/8K HD interaktif öğretim için gereken ağ bant genişliğini büyük ölçüde artırıyor. Ayrıca uygulama güvencesi (önemli öğretim uygulamalarını otomatik olarak tanımlar ve önceliklendirir), uygulama kalitesi görünürlüğü ve öğretim uygulamalarıyla üstün deneyim sağlamak için başka etkili özellikler sunuyor.

Huawei'nin Loke Yew Hall (tarihi bir dönüm noktası ve aynı zamanda önemli bir etkinlik merkezi), kütüphaneler ve çalışma odalarına yerleştirilen en yeni Wi-Fi 7 AP'leri, merkezi çevrimiçi sınavlar ve kutlama etkinliklerinin yoğun olduğu saatlerde sorunsuz ağ bağlantısı sağlıyor.

Bu işbirliği, geleceğin daha akıllı eğitimi ile daha akıllı kampüs bağlantısına giden yolda önemli bir kilometre taşı ve uygulama. Jason He şunları söyledi: "İleriye dönük olarak Huawei, HKU'nun dünya çapında yükseköğretimdeki lider konumunu sağlamlaştırarak yüksek kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmak için HKU ile ortaklığını sürdürecek. Bu işbirliği aynı zamanda daha fazla Hong Kong üniversitesinin dijital eğitim yolculuğuna başlaması yönünde mükemmel bir örnek teşkil edebilir."

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