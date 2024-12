Huawei et l'Université de Hong Kong construisent un campus intelligent de nouvelle génération, accélérant la transformation numérique de l'éducation

HONG KONG, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 décembre, Huawei et l'Université de Hong Kong (HKU) ont organisé conjointement une cérémonie de lancement pour « La vitrine du réseau mondial de campus intelligents de l'Université de Hong Kong et de Huawei ». Cet événement marque une nouvelle étape dans leur collaboration pour le développement d'une connectivité et d'infrastructures de réseau de campus plus intelligentes. Les deux parties sont résolues à créer une vitrine mondiale pour l'innovation en matière de réseaux de campus intelligents, qui non seulement accélère la transformation numérique et intelligente de HKU, mais sert également d'excellente référence et d'inspiration pour d'autres universités dans le monde.

Plusieurs dirigeants des deux parties ont assisté à la cérémonie, notamment Flora Ng, directrice de l'information et bibliothécaire universitaire à la HKU ; Wilson Kwok, directeur associé (directeur de l'information et bureau des bibliothécaires) à la HKU ; Jason He, président du service mondial de marketing et de vente de solutions de communication de données d'entreprise de Huawei ; Jim Bi, président du service de marketing et de vente de solutions TIC de Huawei Hong Kong ; Yury Yin, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei ; Jackie Yu, directeur du service de stratégie de marque et d'exécution marketing de Huawei Enterprise Business.

« En tant qu'université de classe mondiale, HKU s'engage à fournir le meilleur environnement d'enseignement et de recherche pour les talents universitaires mondiaux et à promouvoir l'intégration de l'éducation et de la technologie », a déclaré Flora Ng dans son discours de bienvenue. « Cette année marque le 112ᵉ anniversaire des bibliothèques de l'Université de Hong Kong, qui sont devenues en un siècle une plateforme essentielle pour la recherche universitaire mondiale. Avec la diversité croissante des besoins en matière d'enseignement et l'accélération de la transformation numérique, la construction d'un campus intelligent est essentielle pour fournir des services éducatifs de haute qualité. »

« En collaboration avec Huawei, nous avons construit un réseau de campus de haute qualité 10 Gbps alimenté par Wi-Fi 7, et l'avons déployé dans de multiples scénarios, tels que les bibliothèques, le bâtiment principal (Loke Yew Hall), les salles de classe et la station de HKU. Ces déploiements garantissent des connexions réseau stables et fluides pour les applications d'enseignement dans les salles de classe intelligentes, les bibliothèques, les salles d'étude et les auditoriums, jetant ainsi des bases solides pour le campus intelligent de HKU », a-t-elle poursuivi.

« À l'avenir, les deux parties continueront à travailler en étroite collaboration sur les réseaux intelligents et à approfondir des scénarios tels que la sécurité des réseaux, l'exploitation et la maintenance intelligentes et l'internet des objets (IoT) des campus intelligents. Nous construirons ainsi un environnement éducatif plus sûr, plus efficace et plus intelligent pour l'avenir, stimulant la transformation numérique du secteur de l'éducation », a ajouté Mme Ng.

« Actuellement, l'éducation s'intègre rapidement à la technologie numérique. Huawei tire pleinement parti de son expertise et de ses forces inégalées dans le domaine des TIC pour aider la HKU à innover dans la recherche scientifique, l'enseignement et les processus de gestion », a déclaré Jason He, président du service mondial de marketing et de vente de solutions de communication de données d'entreprise, Huawei, dans son discours. « Plus précisément, la solution de réseau de campus de haute qualité 10 Gbps de Huawei, alimentée par Wi-Fi 7, apporte à HKU trois types d'amélioration de l'expérience : l'amélioration de l'expérience sans fil, l'amélioration de l'expérience en matière d'applications et l'amélioration de l'expérience en matière d'exploitation et de gestion. Cette solution répond aux différents besoins spécifiques des campus, tout en garantissant la sécurité des données et en offrant une toute nouvelle expérience du réseau. »

Les innovations technologiques répondent à divers besoins en matière de réseau, ce qui porte l'expérience du réseau de campus à de nouveaux niveaux.

Avec l'avènement de l'ère numérique, les examens en ligne, les cours en direct, les conférences et les cérémonies posent des exigences de performance plus élevées sur les réseaux de campus modernes. En particulier dans les scénarios de classe intelligente, une priorité essentielle est d'assurer une expérience d'enseignement toujours optimale dans la salle de classe.

La solution de réseau de campus de haute qualité 10 Gbps de Huawei peut répondre à ces besoins. En s'appuyant sur la technologie de pointe Wi-Fi 7, cette solution augmente considérablement la bande passante du réseau nécessaire à l'enseignement interactif 4K/8K HD dans les salles de classe intelligentes. Elle offre également une garantie d'application (qui identifie et priorise automatiquement les applications d'enseignement clés), une visibilité de la qualité de l'application et d'autres capacités déterminantes pour garantir une expérience supérieure avec les applications d'enseignement.

Les derniers points d'accès Wi-Fi 7 de Huawei déployés dans le Loke Yew Hall (un monument historique et un centre d'activité important), les bibliothèques et les salles d'étude fournissent une connectivité réseau fluide pendant les examens en ligne centralisés et les heures de pointe des activités de célébration.

Cette coopération constitue une étape et une pratique essentielles sur la voie d'une éducation plus intelligente et d'une connectivité plus intelligente des campus de l'avenir. « À l'avenir, Huawei poursuivra son partenariat avec HKU afin de créer un environnement éducatif de haute qualité et de consolider la position de leader de HKU dans l'enseignement supérieur mondial. Cette coopération peut également servir d'exemple à d'autres universités de Hong Kong qui souhaitent se lancer dans l'enseignement numérique », a déclaré Jason He.

