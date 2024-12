Huawei dan University of Hong Kong Bangun Kampus Pintar Generasi Baru, Percepat Transformasi Digital di Sektor Pendidikan

HONG KONG, 19 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Pada 12 Desember lalu, Huawei dan University of Hong Kong (HKU) mengadakan acara peluncuran "The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase". Hal ini menjadi perkembangan terbaru dalam kolaborasi kedua pihak dalam membangun konektivitas dan infrastruktur jaringan kampus yang lebih pintar. Kedua pihak juga berkomitmen memamerkan inovasi jaringan kampus pintar secara global. Inovasi ini tak hanya mempercepat transformasi digital dan pintar HKU, namun juga menjadi acuan dan referensi bagi universitas lain di seluruh dunia.