Huawei lanceert Xinghe Intelligent Network om een digitaal en intelligent Europa vooruit te helpen

MUNICH, 2 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Op 30 september 2024 werd de Europese poot van Huawei Network Summit 2024 met succes gehouden in München, Duitsland, met als thema "Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence". Tijdens dit evenement kondigde Steven Zhao, vicepresident van Huawei's Data Communication Product Line, meer dan 20 gloednieuwe Xinghe Intelligent Network aanbiedingen aan om de digitale en intelligente ontwikkeling van Europa te stimuleren.

Announcing all-new Xinghe Intelligent Network products and solutions to Europe

Veel Europese landen zijn actief op weg naar een intelligente toekomst. Duitsland kondigde bijvoorbeeld in 2017 zijn strategie voor kunstmatige intelligentie aan en beloofde ten minste 1,6 miljard euro aan investeringen in intelligente technologie tegen 2025. Frankrijk heeft zijn nationale strategie in 2021 bijgewerkt en is van plan om ongeveer 2,5 miljard euro te investeren in intelligentie in het kader van France 2030.

Huawei lanceerde het Xinghe Intelligent Network om gelijke tred te houden met het Net5.5G-tijdperk en voortdurend het voortouw te nemen in de ontwikkeling van de datacommunicatie-industrie.

De belangrijkste producten zijn Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus en Xinghe Intelligent Network Security.

Xinghe Intelligent Fabric : Door gebruik te maken van intelligente technologie en een unieke engine voor het analyseren van beveiligingsbeleidslijnen, kan Xinghe Intelligent Fabric binnen enkele minuten 100.000 beveiligingsbeleidslijnen doorkammen en servicetickets op de dag zelf afsluiten. Het maakt ook gebruik van algoritmen om de kwaliteit van de applicatie-ervaring te modelleren, proactief een verslechterende applicatie-ervaring in kaart te brengen en binnen enkele minuten fouten af te bakenen. Bovendien maakt de unieke iReliable-technologie van Huawei supersnelle omschakelingen mogelijk op drie niveaus (link-, apparaat- en netwerkniveau), waardoor diensten altijd actief zijn.

Daarnaast kondigde Huawei Data Communication meer professionele en intelligente diensten aan voor wereldwijde commerciële markten, na de release van acht branchespecifieke oplossingen in de eerste helft van 2024. Huawei's Xing Nav Mate biedt bijvoorbeeld 24 uur per dag mogelijkheden van het type Huawei Certified ICT Expert (HCIE), ter ondersteuning van eenvoudige netwerkplanning, configuratie en optimalisatie door middel van eenvoudige interacties.

Voor wereldwijde zakelijke distributiemarkten heeft Huawei Data Communication meer intelligente mogelijkheden geïntegreerd in het cloudgebaseerde Huawei eKit SME Network-platform om een reeks intelligente diensten gratis aan te bieden gedurende de hele levenscyclus. Met name de gebruikersinterfaces (UI's) zijn geüpgraded naar V2.0 voor een groter gebruiksgemak, om het MKB te helpen intelligente toepassingen te gebruiken.

De wereld bevindt zich nu in een kritieke fase van digitalisering naar intelligentie. In reactie hierop zal Huawei doorgaan met het upgraden en evolueren van haar Xinghe Intelligent Network aanbod naar de volgende generatie, om zo alle industrieën te helpen een stap te zetten naar het intelligente tijdperk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520439/image.jpg