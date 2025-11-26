Opmerkelijke opvouwbare telefoon wordt het paradepaardje van Huawei's productlancering in Dubai

SHENZHEN, China, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Huawei organiseert de lancering van haar vlaggenschipproduct "Unfold the Moment" op 11 december 2025 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens het evenement worden baanbrekende producten onthuld, zoals de opvouwbare smartphone HUAWEI Mate X7 van de nieuwe generatie, open TWS oortjes HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN en HUAWEI MatePad 11.5 S.

"Unfold the Moment" verwijst niet alleen naar het openen van opvouwbare apparaten, maar ook naar de verrijkende ervaringen die innovatieve producten met zich meebrengen.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

Huawei lanceerde haar eerste opvouwbare telefoon, de HUAWEI Mate X in 2019, en was in de zeven jaar die daarop volgden koploper in opvouwbare technologie, door innovaties te stimuleren op gebied van ontwerp, betrouwbaarheid en gebruikerservaring. Volgens een rapport van International Data Corporation (IDC) had het bedrijf in de eerste helft van 2025 een marktaandeel van 70% in de Chinese markt voor opvouwbare telefoons en stond het op de eerste plaats met meer dan tien miljoen verzonden apparaten. De HUAWEI Mate X7 beschikt over baanbrekende dual-fold technologie, verbeterde betrouwbaarheid en mobiele fotografie op hetzelfde niveau als de allerbeste niet-opvouwbare smartphones.

Het lanceringsevenement zal ook de HUAWEI FreeClip 2 oortjes introduceren, die de ademende luisterervaring van de HUAWEI FreeClip productlijn voortzetten, maar met aanzienlijke verbeteringen op gebied van geluidskwaliteit, draagcomfort en veelzijdigheid. Zo kan men de hele dag door helderder en comfortabeler kunt luisteren. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, dat eveneens op de markt wordt gebracht, wordt geleverd met een geavanceerd ontwerp dat gebruikmaakt van eersteklas materialen en een hele reeks geavanceerde functies ondersteunt.

Een ander hoogtepunt van het lanceringsevenement is de onthulling van de HUAWEI MatePad 11.5 S, het hoogtepunt van Huawei's succes in de tabletindustrie sinds 2014, met een nieuw en verbeterd PaperMatte-scherm, ideaal om onderweg te werken en te studeren.

Gedreven door aandacht voor gebruikerservaring, heeft Huawei's streven naar innovatie het bedrijf naar de top van R&D gebracht en een gestage stroom van transformatieve doorbraken opgeleverd. Huawei kijkt ernaar uit om de handen ineen te slaan met gebruikers over de hele wereld voor haar "Unfold the Moment", het omarmen en vormgeven van de opmerkelijke mogelijkheden van de wereld van morgen, doordrongen van technologie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg