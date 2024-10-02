Huawei запускает интеллектуальную сеть Xinghe, приближая цифровое будущее Европы

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Huawei

Oct 02, 2024, 10:22 ET

МЮНХЕН, 2 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 30 сентября 2024 года в Мюнхене (Германия) успешно прошел европейский этап саммита Huawei Network Summit 2024 на тему «Интеллектуальная сеть Xinghe — укрепление промышленного интеллекта» (Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence). На этом мероприятии Стивен Чжао (Steven Zhao), вице-президент линейки продуктов Huawei для передачи данных (Huawei Data Communication), анонсировал выпуск более 20 новых решений для интеллектуальной сети Xinghe (Xinghe Intelligent Network) для продвижения цифрового и интеллектуального развития Европы.

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Announcing all-new Xinghe Intelligent Network products and solutions to Europe
Announcing all-new Xinghe Intelligent Network products and solutions to Europe

Многие европейские страны активно продвигаются к интеллектуальному будущему. Например, Германия объявила о своей стратегии искусственного интеллекта в 2017 году, пообещав к 2025 году вложить в интеллектуальные технологии не менее 1,6 млрд евро инвестиций. Франция обновила свою национальную стратегию в 2021 году и планирует вложить в интеллектуальные технологии около 2,5 млрд евро в рамках программы France 2030.

Чтобы идти в ногу с эпохой Net5.5G, компания Huawei запустила интеллектуальную сеть Xinghe Intelligent Network, постоянно лидируя в развитии индустрии передачи данных.

Среди ключевых предложений Huawei — Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus и Xinghe Intelligent Network Security.

  • Xinghe Intelligent Fabric. Опираясь на интеллектуальные технологии и уникальный механизм анализа политик безопасности, Xinghe Intelligent Fabric может за считанные минуты просмотреть 100.000 политик безопасности и закрыть заявки на обслуживание в текущий день. Это решение также использует алгоритмы для моделирования качества работы приложений, для упреждающего выявления ухудшения работы приложений и определения неисправностей за считанные минуты. Кроме того, уникальная технология iReliable от компании Huawei обеспечивает сверхбыстрое переключение на трех уровнях (на уровне канала, устройства и сети), обеспечивая постоянную доступность услуг.
  • Xinghe Intelligent WAN. Благодаря внедрению ряда интеллектуальных технологий Xinghe Intelligent WAN обеспечивает ощутимые преимущества, такие как модернизированные интеллектуальные сетевые элементы (NE), автоматическая оптимизация маршрута и интеллектуальное планирование миллионов вычислительных потоков. Решение поставляется с интеллектуальным «мозгом» для упреждающего анализа и прогнозирования потенциальных сетевых рисков и автоматического устранения 90% неисправностей за считанные минуты.
  • Xinghe Intelligent Campus. Предлагая ориентированное на опыт построение кампусной сети, решение Xinghe Intelligent Campus кардинально обновляет качество беспроводной связи. Оно обеспечивает бесперебойную работу аудио- и видеосервисов, интеллектуально идентифицируя приложения и осуществляя приоритетное планирование трафика в режиме реального времени. Кроме того, цифровая карта кампусной сети и NetMaster обеспечивают полную видимость на трех уровнях (уровень терминала, приложения и сети) и позволяют принимать решения на основе аналитических данных. Это сокращает среднее время обработки заявок на устранение неполадок на 90% и позволяет одному человеку управлять кампусом с более чем 10.000 пользователей.
  • Xinghe Intelligent Network Security. Интеллектуальные технологии интегрированы в систему обнаружения сетевой безопасности. В частности, на основе «мозга» облачной безопасности Huawei генерируется 18 моделей обнаружения угроз, что позволяет обнаруживать неизвестные угрозы с точностью до 91%. Кроме того, автоматический анализ с помощью интеллектуальных моделей гарантирует автоматическую обработку 99% инцидентов безопасности в замкнутом цикле.

В дополнение к этому, подразделение Huawei Data Communication анонсировало расширение спектра профессиональных и интеллектуальных услуг для глобальных коммерческих рынков после выпуска восьми отраслевых решений в первой половине 2024 года. Например, решение Xing Nav Mate от Huawei предлагает круглосуточные возможности, подобные функциям Huawei Certified ICT Expert (HCIE), помогая легко выполнять планирование, настройку и оптимизацию сети с помощью простых взаимодействий.

Для глобальных рынков дистрибуции Huawei Data Communication интегрировала больше интеллектуальных возможностей в облачную платформу Huawei eKit SME Network для малого и среднего бизнеса, предоставляя пользователям широкий спектр интеллектуальных услуг бесплатно на протяжении всего жизненного цикла. В частности, пользовательские интерфейсы (UI) обновлены до версии 2.0 для повышения удобства использования, что помогает предприятиям малого и среднего бизнеса лекго переходить на интеллектуальные технологии.

Сейчас мир находится на критическом этапе перехода от цифровизации к интеллекту. Отвечая на запросы времени, компания Huawei продолжит модернизацию и развитие своих решений для Xinghe Intelligent Network до следующего поколения, помогая всем отраслям экономики шагнуть в эпоху интеллектуальных технологий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2520439/image.jpg 

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