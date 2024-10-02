Huawei, Dijital ve Akıllı Avrupa'yı İleriye Taşımak için Xinghe Intelligent Network'ü Başlattı

MÜNİH, 2 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- 30 Eylül 2024 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Huawei Network Summit 2024'ün Avrupa ayağı, "Xinghe Intelligent Network, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin" temasıyla başarıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Steven Zhao, Avrupa'nın dijital ve akıllı gelişimini desteklemek için 20'den fazla yepyeni Xinghe Intelligent Network teklifini duyurdu.

Announcing all-new Xinghe Intelligent Network products and solutions to Europe

Birçok Avrupa ülkesi akıllı bir geleceğe doğru aktif bir şekilde ilerliyor. Örneğin, Almanya 2017 yılında yapay zeka stratejisini açıklayarak 2025 yılına kadar en az 1,6 milyar avroluk akıllı yatırım sözü verdi. Fransa 2021 yılında ulusal stratejisini güncelledi ve Fransa 2030 çerçevesinde istihbarata yaklaşık 2,5 milyar avro enjekte etmeyi planladı.

Net5.5G çağına ayak uydurmak için Huawei, Xinghe Intelligent Network'ünü başlatarak veri iletişim endüstrisinin gelişimine sürekli öncülük etti.

Temel teklifler arasında Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus ve Xinghe Intelligent Network Security bulunmaktadır.

Xinghe Intelligent Fabric : Akıllı teknolojiden ve benzersiz bir güvenlik politikası analiz motorundan yararlanan Xinghe Intelligent Fabric, 100.000 güvenlik politikasını dakikalar içinde tarayabilir ve hizmet biletlerini o gün kapatabilir. Ayrıca, uygulama deneyiminin kalitesini modellemek, kötüleşen uygulama deneyimini proaktif olarak belirlemek ve hataları dakikalar içinde belirlemek için algoritmalardan yararlanır. Ayrıca, Huawei'in benzersiz iReliable teknolojisi, üç seviyede (bağlantı, cihaz ve ağ seviyeleri) süper hızlı geçişler sağlayarak her zaman açık hizmetler sunar.

: Akıllı teknolojiden ve benzersiz bir güvenlik politikası analiz motorundan yararlanan Xinghe Intelligent Fabric, 100.000 güvenlik politikasını dakikalar içinde tarayabilir ve hizmet biletlerini o gün kapatabilir. Ayrıca, uygulama deneyiminin kalitesini modellemek, kötüleşen uygulama deneyimini proaktif olarak belirlemek ve hataları dakikalar içinde belirlemek için algoritmalardan yararlanır. Ayrıca, Huawei'in benzersiz iReliable teknolojisi, üç seviyede (bağlantı, cihaz ve ağ seviyeleri) süper hızlı geçişler sağlayarak her zaman açık hizmetler sunar. Xinghe Intelligent WAN : Xinghe Akıllı WAN, bir dizi akıllı teknoloji sunarak, yükseltilmiş akıllı ağ elemanları (NE'ler), otomatik yol optimizasyonu ve milyonlarca akışın akıllı programlanması gibi somut faydalar sağlar. Ayrıca, potansiyel ağ risklerini proaktif olarak analiz etmek ve tahmin etmek ve dakikalar içinde %90 hatayı otomatik olarak düzeltmek için akıllı bir beyin ile birlikte gelir.

: Xinghe Akıllı WAN, bir dizi akıllı teknoloji sunarak, yükseltilmiş akıllı ağ elemanları (NE'ler), otomatik yol optimizasyonu ve milyonlarca akışın akıllı programlanması gibi somut faydalar sağlar. Ayrıca, potansiyel ağ risklerini proaktif olarak analiz etmek ve tahmin etmek ve dakikalar içinde %90 hatayı otomatik olarak düzeltmek için akıllı bir beyin ile birlikte gelir. Xinghe Intelligent Campus : Deneyim merkezli kampüs ağı inşası, Xinghe Intelligent Campus kablosuz deneyimini tamamen yükseltir. Uygulamaları akıllıca tanımlayarak ve trafiği gerçek zamanlı olarak önceliklendirerek kesintisiz ses ve video hizmetleri sağlar. Ayrıca, kampüs ağı dijital haritası ve NetMaster üç seviyede (terminal, uygulama ve ağ seviyeleri) tam görünürlük sunar ve istihbarat destekli karar verme sürecini mümkün kılar. Bu, ortalama sorun bileti işleme süresini %90 oranında kısaltır ve bir kişinin 10.000'den fazla kullanıcısı olan bir kampüsü yönetmesini sağlar.

: Deneyim merkezli kampüs ağı inşası, Xinghe Intelligent Campus kablosuz deneyimini tamamen yükseltir. Uygulamaları akıllıca tanımlayarak ve trafiği gerçek zamanlı olarak önceliklendirerek kesintisiz ses ve video hizmetleri sağlar. Ayrıca, kampüs ağı dijital haritası ve NetMaster üç seviyede (terminal, uygulama ve ağ seviyeleri) tam görünürlük sunar ve istihbarat destekli karar verme sürecini mümkün kılar. Bu, ortalama sorun bileti işleme süresini %90 oranında kısaltır ve bir kişinin 10.000'den fazla kullanıcısı olan bir kampüsü yönetmesini sağlar. Xinghe Intelligent Network Security: İstihbarat, ağ güvenliği tespitine entegre edilmiştir. Özellikle, Huawei'in bulut tabanlı güvenlik beynine dayalı olarak 18 güvenlik algılama modeli oluşturuldu ve bilinmeyen tehditleri tespit etmede %91'e varan yüksek doğruluk oranına ulaşıldı. Ayrıca, akıllı modellerle yapılan otomatik analiz, güvenlik olaylarının %99'unun kapalı döngü yaklaşımıyla otomatik olarak ele alınmasını sağlıyor.

Bunlara ek olarak Huawei Veri İletişimi, 2024'ün ilk yarısında sektöre özel sekiz çözümün piyasaya sürülmesinin ardından küresel ticari pazarlar için daha profesyonel ve akıllı hizmetler duyurdu. Örneğin, Huawei Xing Nav Mate, günün her saati Huawei Sertifikalı ICT Uzmanı (HCIE) benzeri yetenekler sunarak basit etkileşimler yoluyla ağ planlama, yapılandırma ve optimizasyonun kolayca tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Huawei Veri İletişimi, küresel dağıtım işi pazarları için bulut tabanlı Huawei eKit KOBİ Ağı platformuna daha fazla akıllı yetenek entegre ederek yaşam döngüsü boyunca ücretsiz bir dizi akıllı hizmet sunuyor. Özellikle, kullanıcı arayüzleri (UI) daha iyi kullanım kolaylığı için V2.0'a yükseltilerek KOBİ'lerin kolayca akıllı hale gelmesine yardımcı oluyor.

Dünya şu anda dijitalleşmeden, zekaya doğru ilerleyen kritik bir aşamada. Buna karşılık Huawei, Xinghe Intelligent Network tekliflerini bir sonraki nesle yükseltmeye ve geliştirmeye devam ederek tüm sektörlerin akıllı çağa adım atmasına yardımcı olacak.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2520439/image.jpg