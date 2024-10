Huawei wprowadza sieć inteligentną sieć Xinghe, aby realizować strategię cyfrowej, inteligentnej Europy

MONACHIUM, 1 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 30 września 2024 r. w niemieckim Monachium z powodzeniem odbyła się europejska część szczytu Huawei Network Summit 2024 pod hasłem „Sieć inteligentna Xinghe - impuls do rozwoju inteligencji przemysłowej". Podczas wydarzenia Steven Zhao, wiceprezes Huawei ds. linii produktów do transmisji danych, ogłosił wprowadzenie ponad 20 zupełnie nowych ofert sieci inteligentnych Xinghe Intelligent Network, które mają napędzać rozwój cyfrowy i postęp rozwiązań inteligentnych w Europie.

Announcing all-new Xinghe Intelligent Network products and solutions to Europe

Wiele krajów europejskich aktywnie dąży do inteligentnej przyszłości. Na przykład Niemcy ogłosiły strategię sztucznej inteligencji na 2017 r., planując wydanie co najmniej 1,6 miliardów euro na inwestycje w rozwiązania inteligentne do roku 2025. Francja uaktualniła strategię krajową w 2021 r. i zaplanowała przeznaczenie około 2,5 mld euro na rozwiązania inteligentne w ramach francuskiej strategii 2030.

Aby dotrzymać tempa rozwoju Net5.5G, firma Huawei wprowadziła Xinghe Intelligent Network, podkreślając swoją czołową pozycję w branży transmisji danych.

Do kluczowych elementów oferty należą Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus i Xinghe Intelligent Network Security.

Xinghe Intelligent Fabric: Korzystając z inteligentnej technologii i unikatowego silnika do analizy polityk bezpieczeństwa, Xinghe Intelligent Fabric może w ciągu kilku minut przeszukać 100 tysięcy polityk bezpieczeństwa i zamknąć zgłoszenia serwisowe tego samego dnia. Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy do tworzenia modeli jakości korzystania z aplikacji, aktywnie wykrywając obniżenie komfortu użytkownika i oznaczając problemy w ciągu minut. Ponadto unikatowa technologia Huawei iReliable umożliwia superszybkie przełączanie na trzech poziomach (łącze, urządzenie i sieć), zapewniając ciągłość działania usług.

Xinghe Intelligent WAN: Wprowadzając serię inteligentnych technologii, Xinghe Intelligent Wan zapewnia wymierne korzyści, na przykład w postaci zaktualizowanych inteligentnych elementów sieci, automatycznej optymalizacji ścieżek i inteligentnego planowania milionów przepływów. Rozwiązanie wyposażono w inteligentny mózg, który aktywnie analizuje i przewiduje potencjalne zagrożenia dla działania sieci, automatycznie naprawiając 90% problemów w ciągu kilku minut.

Xinghe Intelligent Campus: Powstała w ramach budowy sieci kampusowych z naciskiem na jakość korzystania Xinghe Intelligent Campus całkowicie zmienia komfort korzystania z sieci bezprzewodowej. Zapewnia ona nieprzerwane usługi audio i wideo dzięki inteligentnej identyfikacji aplikacji i ustawiania priorytetów ruchu w czasie rzeczywistym. Ponadto cyfrowa mapa sieci kampusowej i NetMaster oferują pełną widoczność na trzech poziomach (terminal, aplikacja i sieć) oraz umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o rozwiązania inteligentne. Pozwala to skrócić średni czas obsługi zgłoszenia problemu o 90% i umożliwia jednej osobie zarządzać siecią kampusową z ponad 10 tysiącami użytkowników.

Xinghe Intelligent Network Security: Technologie inteligentne są elementem wykrywania problemów związanych z bezpieczeństwem sieci. Za pomocą działającego w chmurze mózgu bezpieczeństwa wygenerowano 18 modeli wykrywania problemów z bezpieczeństwem, osiągając aż 91% skuteczności wykrywania nieznanych zagrożeń. Ponadto automatyczna analiza za pomocą inteligentnych modeli sprawia, że w przypadku 99% incydentów związanych z bezpieczeństwem problem zostaje automatycznie rozwiązany w ramach modelu opartego na obiegu zamkniętym.

Oprócz tego dział Huawei ds. transmisji danych ogłosił kolejne profesjonalne i inteligentne usługi dla globalnych rynków komercyjnych po wprowadzeniu na rynek ośmiu rozwiązań dla branży w pierwszej połowie 2024 r. Na przykład Xing Nav Mate Huawei oferuje funkcjonalność zbliżoną do rozwiązania Huawei Certified ICT Expert (HCIE) przez całą dobę, ułatwiając planowanie, konfigurację i optymalizację sieci w ramach prostych interakcji.

Z myślą o globalnych rynkach transmisji danych dział Huawei ds. transmisji danych włączył więcej inteligentnych funkcji do platformy Huawei eKit SME Network w chmurze, aby bezpłatnie zapewniać szereg inteligentnych usług podczas cyklu życia rozwiązania. Zaktualizowano interfejsy użytkownika do wersji 2.0, aby ułatwić korzystanie i pomóc MŚP w płynniejszym przejściu na rozwiązania inteligentne.

Świat jest teraz na ważnym etapie przejścia od cyfryzacji w kierunku rozwiązań inteligentnych. W związku z tym Huawei będzie nadal uaktualniać i rozwijać nową generację oferty Xinghe Intelligent Network, aby wspierać wszystkie branże w przejściu na rozwiązania inteligentne.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2520439/image.jpg