Huawei spúšťa inteligentnú sieť Xinghe s cieľom podporiť digitálnu a inteligentnú Európu

MNÍCHOV, 2. októbra 2024 /PRNewswire/ -- 30. septembra 2024 sa v nemeckom Mníchove úspešne konala európska časť samitu Huawei Network Summit 2024 na tému „Inteligentná sieť Xinghe, rozširovanie priemyselnej inteligencie". Na podujatí oznámil Steven Zhao, viceprezident produktového radu dátovej komunikácie Huawei, viac ako 20 úplne nových ponúk inteligentnej siete Xinghe, ktoré podporujú digitálny a inteligentný rozvoj Európy.

Mnohé európske krajiny aktívne kráčajú smerom k inteligentnej budúcnosti. Nemecko napríklad v roku 2017 oznámilo svoju stratégiu umelej inteligencie, pričom do roku 2025 sľubuje investície do inteligentných technológií vo výške najmenej 1,6 miliardy eur. Francúzsko v roku 2021 aktualizovalo svoju národnú stratégiu a naplánovalo v rámci Francúzska investovať do roku 2030 približne 2,5 miliardy eur do inteligencie.

Aby Huawei udržal krok s érou Net5.5G, spustil inteligentnú sieť Xinghe, ktorá sa neustále drží na čele vývoja odvetvia dátovej komunikácie.

Medzi kľúčové ponuky patria Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus a Xinghe Intelligent Network Security.

Xinghe Intelligent Fabric : Využitím inteligentnej technológie a jedinečného nástroja analýzy bezpečnostných zásad dokáže Xinghe Intelligent Fabric za pár minút skontrolovať 100 000 bezpečnostných zásad a uzavrieť servisné prípady pre aktuálny deň. Využíva tiež algoritmy na modelovanie kvality skúsenosti s aplikáciou, proaktívne identifikovanie zhoršujúcej sa skúsenosti s aplikáciou a vymedzovanie chýb v priebehu niekoľkých minút. Jedinečná technológia iReliable od spoločnosti Huawei navyše umožňuje superrýchle prepínanie na troch úrovniach (úroveň prepojenia, zariadenia a siete), čím sa zaisťujú nepretržité služby.

Xinghe Intelligent WAN : Zavedením série inteligentných technológií prináša Xinghe Intelligent WAN hmatateľné výhody, ako sú vylepšené inteligentné sieťové prvky (NE), automatická optimalizácia trasy a inteligentné plánovanie miliónov tokov. Dodáva sa tiež s inteligentným mozgom, ktorý proaktívne analyzuje a predpovedá potenciálne sieťové riziká a automaticky za niekoľko sekúnd opravuje 90 % chýb.

Xinghe Intelligent Campus : Konštrukcia areálovej siete zameraná na skúsenosti, Xinghe Intelligent Campus plne upgraduje bezdrôtovú prevádzku. Zabezpečuje neprerušované audio a video služby inteligentnou identifikáciou aplikácií a uprednostňovaním prevádzky v reálnom čase. Okrem toho digitálna mapa areálovej siete spolu s NetMaster ponúkajú plnú viditeľnosť na troch úrovniach (terminálová, aplikačná a sieťová úroveň) a umožňujú rozhodovanie s podporou inteligencie. Skráti sa tak priemerný čas spracovania ohlásených problémov o 90 %, takže jedna osoba dokáže spravovať areál s viac ako 10 000 používateľmi.

Xinghe Intelligent Network Security: Inteligencia je integrovaná v rámci detekcie zabezpečenia siete. Konkrétne je vytvorených 18 modelov detekcie bezpečnosti založených na cloudovom bezpečnostnom mozgu Huawei, ktoré pri detekcii neznámych hrozieb dosahujú presnosť až 91 %. Automatická analýza s inteligentnými modelmi navyše zaisťuje, že 99 % bezpečnostných incidentov sa automaticky rieši v uzavretej slučke.

Huawei Data Communication okrem toho oznámila profesionálnejšie a inteligentnejšie služby pre globálne komerčné trhy po vydaní ôsmich riešení špecifických pre jednotlivé odvetvia v prvej polovici roku 2024. Napríklad Xing Nav Mate od Huawei ponúka možnosti podobné Huawei Certified ICT Expert (HCIE) 24 hodín denne, čo pomáha jednoducho dokončiť plánovanie, konfiguráciu a optimalizáciu siete prostredníctvom jednoduchých interakcií.

Pre globálne distribučné obchodné trhy Huawei Data Communication integruje inteligentnejšie možnosti do cloudovej platformy Huawei eKit SME Network, cez ktorú poskytuje celý rad inteligentných služieb bezplatne počas celého životného cyklu. Najmä používateľské rozhrania (UI) sú inovované na V2.0 pre jednoduchšie používanie, čo pomáha malým a stredným podnikom dosiahnuť inteligenciu jednoducho.

Svet je teraz v kritickom štádiu napredovania od digitalizácie k inteligencii. Huawei bude preto pokračovať v inovácii a vývoji svojej ponuky Xinghe Intelligent Network na ďalšiu generáciu, čím pomôže všetkým odvetviam vykročiť do inteligentnej éry.

