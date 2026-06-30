IGEL benoemt James Millington tot Field CTO Healthcare voor EMEA

Deze benoeming versterkt IGEL's leiderschapspositie in de gezondheidszorg binnen EMEA en breidt de ondersteuning voor klanten en partners in de hele regio verder uit.

LONDEN, 30 juni 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, een wereldwijd softwarebedrijf dat het Adaptive Secure Endpoint Platform™ levert voor moderne digitale werkplekken en veilige toegang, kondigde vandaag de uitbreiding van zijn CTO-team aan met de benoeming van James Millington tot Field CTO Healthcare voor EMEA. De benoeming weerspiegelt de voortdurende investeringen van IGEL in de gezondheidszorg en andere strategische groeigebieden.

IGEL Appoints James Millington as Field CTO for Healthcare in EMEA

Als Field CTO Healthcare voor EMEA zal Millington nauw samenwerken met zorgorganisaties, fieldteams en partners in de hele regio om de adoptie van IGEL's immutable endpointplatform binnen klinische omgevingen en zorginstellingen te stimuleren. Zijn benoeming vormt een aanvulling op het werk van Jason Mafera, die leiding geeft aan IGEL's Field CTO-activiteiten voor de gezondheidszorg in Noord-Amerika. Daarmee beschikt IGEL over gespecialiseerde Field CTO-leiders voor de gezondheidszorg aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Millington brengt uitgebreide ervaring mee in de samenwerking met zorgorganisaties wereldwijd, waaronder leidinggevende functies bij Armis, VMware, Imprivata en Citrix. Hij vervult deze functie na bijna drie jaar leiding te hebben gegeven aan Product Marketing bij IGEL, waar hij samen met CEO Klaus Oestermann de marktpositionering en het platformverhaal van de onderneming mede vormgaf. Hij brengt nu die strategische en op de gezondheidszorg gerichte ervaring rechtstreeks naar klanten en partners in de hele EMEA-markt.

"Gezondheidszorgorganisaties in EMEA zoeken in toenemende mate naar moderne, veerkrachtige en veilige eindpuntstrategieën die een betere patiëntenzorg mogelijk maken en tegelijkertijd het operationele risico verminderen. James brengt de expertise op het gebied van gezondheidszorg, strategisch inzicht en klantgerichtheid die nodig is om organisaties te helpen bij deze transformatie. Zijn benoeming versterkt de toewijding van IGEL aan de gezondheidszorgsector en onze missie om een veiligere en veerkrachtigere digitale zorgervaring te bieden via ons Adaptive Secure Endpoint Platform, preventieve beveiligingsbenadering, en bedrijfscontinuïteit en rampenherstelmogelijkheden. We zijn verheugd dat James deze inspanning leidt terwijl we onze investeringen in de gezondheidszorg verdiepen en organisaties in EMEA helpen om veilige, veerkrachtige en toekomstgerichte digitale werkplekken te bouwen," zei Matthias Haas, Managing Director & CTO, IGEL.

De aankondiging onderstreept IGEL's voortdurende focus op de gezondheidszorg als strategische groeimarkt. Via het IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ helpt IGEL zorgorganisaties zorgprofessionals veilige en betrouwbare toegang te bieden, terwijl endpointbeheer wordt vereenvoudigd en de veerkracht van gedistribueerde zorgomgevingen wordt vergroot.

"Voor de gezondheidszorg in EMEA breekt een bepalende periode van innovatie aan. Zorgaanbieders moeten nieuwe manieren vinden om de operationele kosten te verlagen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren, digitale en virtuele zorgmodellen te ondersteunen en diensten dichter bij patiënten te brengen, terwijl ze klinische omgevingen beschermen tegen een steeds complexer dreigingslandschap op het gebied van cyberveiligheid. IGEL speelt een unieke rol in deze transformatie. Met IGEL kunnen zorgorganisaties een onveranderlijk, secure-by-design endpoint-fundament leggen dat helpt bij het beschermen van de toegang tot kritieke systemen, het versterken van de veerkracht en het verminderen van de complexiteit op schaal. Ik ben verheugd om klanten en partners in EMEA te helpen die aanpak toe te passen op de realiteit van moderne zorgverlening," zei James Millington, Field CTO Healthcare voor EMEA, IGEL.

In zijn nieuwe rol zal Millington zich richten op het verdiepen van het partner-ecosysteem van IGEL in EMEA en zorgorganisaties helpen IGEL af te stemmen op bredere strategieën voor veilige toegang en veerkracht.

Meer informatie over IGEL-oplossingen voor de gezondheidszorg: IGEL | Healthcare

IGEL | Healthcare Ontdek succesverhalen van klanten in de gezondheidszorg: IGEL | Praktijkvoorbeelden

Over IGEL

IGEL is een wereldwijd softwarebedrijf dat het Adaptive Secure Endpoint Platform™ levert voor moderne digitale werkplekken en veilige toegang. Via het beveiligde endpoint-besturingssysteem, Universal Management Suite (UMS) en IGEL App Portal biedt IGEL een Preventative Security Model™, waarmee organisaties hun beveiliging kunnen versterken, hun veerkracht kunnen vergroten en endpointtoegang centraal kunnen beheren binnen gedistribueerde omgevingen.

Het platform omvat de IGEL Adaptive Secure Desktop™, die veilige en betrouwbare toegang biedt tot SaaS, DaaS, VDI en bedrijfsapplicaties in gedistribueerde omgevingen. IGEL wordt ondersteund door meer dan 130 gevalideerde technologiepartners en breidt Zero Trust- en SASE-frameworks uit tot het eindpunt. IGEL werd opgericht in 2001 en heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland en activiteiten in de Verenigde Staten. Meer informatie op www.igel.com