Společnost IGEL jmenovala Jamese Millingtona do funkce terénního technického ředitele (CTO) pro zdravotnictví v regionu EMEA
News provided byIGEL
Jun 30, 2026, 05:53 ET
Tento krok posiluje vedoucí postavení společnosti IGEL v oblasti zdravotnictví v regionu EMEA a rozšiřuje podporu pro zákazníky a partnery v celém regionu.
LONDÝN, 30. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost IGEL, globální softwarová firma poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení™ pro moderní digitální pracovní prostředí a bezpečný přístup, dnes oznámila rozšíření svého týmu technických ředitelů jmenováním Jamese Millingtona do funkce terénního technického ředitele pro zdravotnictví v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Toto jmenování odráží pokračující investice IGEL do zdravotnictví a dalších strategických oblastí růstu.
Jako terénní technický ředitel pro oblast zdravotnictví v regionu EMEA bude Millington úzce spolupracovat se zákazníky ze zdravotnictví, terénními týmy a partnery v celém regionu s cílem podpořit zavádění neměnné koncové platformy společnosti IGEL v klinických a pečovatelských prostředích. Jeho jmenování doplňuje práci Jasona Mafery, který vede aktivity terénního technického ředitele společnosti IGEL pro oblast zdravotnictví v Severní Americe, čímž společnost IGEL získává specializované vedení v této oblasti na obou stranách Atlantiku.
Millington přináší rozsáhlé zkušenosti ze spolupráce s poskytovateli zdravotní péče na celém světě, včetně vedoucích pozic ve společnostech Armis, VMware, Imprivata a Citrix. Funkci terénního technického ředitele přebírá po téměř třech letech, během nichž vedl produktový marketing ve společnosti IGEL, kde spolu s generálním ředitelem Klausem Oestermannem pomáhal utvářet tržní pozici společnosti a strategii platformy. Tyto strategické zkušenosti se zaměřením na zdravotnictví nyní přináší přímo zákazníkům a partnerům na trhu v regionu EMEA.
„Organizace ve zdravotnictví v regionu EMEA stále častěji hledají moderní, odolné a bezpečné strategie pro koncová zařízení, které umožní lepší péči o pacienty a zároveň sníží provozní rizika. James přináší odborné znalosti ze zdravotnictví, strategický přehled a orientaci na zákazníka, které jsou nezbytné k tomu, aby organizacím pomohl touto transformací projít. Jeho jmenování posiluje závazek společnosti IGEL vůči sektoru zdravotnictví a naše poslání poskytovat bezpečnější a odolnější digitální prostředí ve zdravotnictví prostřednictvím naší Adaptivní platformy pro zabezpečení koncových zařízení, preventivního přístupu k bezpečnosti a schopností zajistit kontinuitu podnikání a obnovu po havárii. Jsme nadšeni, že právě James bude stát v čele těchto snah, zatímco prohlubujeme naše investice do zdravotnictví a pomáháme organizacím v regionu EMEA budovat bezpečné, odolné a na budoucnost připravené digitální pracovní prostory," uvedl Matthias Haas, generální ředitel a technický ředitel společnosti IGEL.
Toto oznámení odráží trvalé zaměření společnosti IGEL na zdravotnictví jako strategický vertikální trh. Prostřednictvím Adaptivní platformy pro zabezpečení koncových zařízení™ pomáhá IGEL organizacím ve zdravotnictví zajistit bezpečný a spolehlivý přístup zdravotnického personálu a zároveň zjednodušuje správu koncových zařízení a zvyšuje odolnost v rozptýlených zdravotnických prostředích.
„Zdravotnictví v regionu EMEA vstupuje do klíčového období inovací. Poskytovatelé musí najít nové způsoby, jak snížit provozní náklady, zlepšit kvalitu péče, podporovat digitální a virtuální modely péče a přiblížit služby pacientům – a to vše při současném zabezpečení klinických prostředí před stále komplexnějšími kybernetickými hrozbami. Společnost IGEL hraje v této transformaci jedinečnou roli. Díky IGEL mohou organizace ve zdravotnictví vybudovat neměnnou základnu koncových zařízení, která je bezpečná již od samého návrhu a pomáhá chránit přístup ke kritickým systémům, posilovat odolnost a snižovat složitost v širokém měřítku. Těším se, že budu moci pomáhat zákazníkům a partnerům v regionu EMEA aplikovat tento přístup na realitu moderního poskytování péče," uvedl James Millington, terénní technický ředitel, Healthcare EMEA, IGEL.
Ve své nové funkci se Millington zaměří na prohlubování partnerského ekosystému společnosti IGEL v regionu EMEA a na pomoc organizacím ve zdravotnictví při začleňování řešení IGEL do širších strategií bezpečného přístupu a odolnosti.
- Více informací o řešeních IGEL pro zdravotnictví: IGEL | Healthcare
- Prohlédněte si příběhy úspěchu zákazníků ze zdravotnictví: IGEL | případové studie
O společnosti IGEL
IGEL je globální softwarová společnost poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení™ pro moderní digitální pracovní prostředí a bezpečný přístup. Prostřednictvím svého zabezpečeného operačního systému pro koncová zařízení, Univerzální sady nástrojů pro správu UMS a portálu IGEL App Portal umožňuje společnost IGEL Model preventivní bezpečnosti™, který pomáhá organizacím posílit bezpečnost, zlepšit odolnost a centrálně spravovat přístup ke koncovým zařízením v distribuovaných prostředích.
Tato platforma poskytuje řešení IGEL Adaptivní zabezpečená pracovní plocha™, které zajišťuje bezpečný a spolehlivý přístup k aplikacím SaaS, DaaS, VDI a podnikovým aplikacím v rozptýlených prostředích. S podporou více než 130 ověřených technologických partnerů rozšiřuje společnost IGEL rámce Zero Trust a SASE na koncová zařízení. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a působí také ve Spojených státech. Více informací najdete na www.igel.com.
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