IGEL mianuje Jamesa Millingtona regionalnym dyrektorem technicznym ds. sektora ochrony zdrowia w regionie EMEA

Decyzja wzmacnia pozycję IGEL w sektorze opieki zdrowotnej w regionie EMEA, rozszerzając wsparcie dla klientów i partnerów w całym regionie.

LONDYN, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- firma IGEL, międzynarodowy producent oprogramowania dostarczający platformę Adaptive Secure Endpoint Platform™ dla nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy i bezpiecznego dostępu, ogłosiła dziś, że do jej zespołu dyrektorów technicznych dołączy James Millington, który obejmie stanowisko dyrektora technicznego ds. sektora ochrony zdrowia w regionie EMEA. Nominacja ta jest dowodem konsekwencji IGEL w inwestowaniu w sektor opieki zdrowotnej oraz inne strategiczne obszary wzrostu.

IGEL Appoints James Millington as Field CTO for Healthcare in EMEA

Na powierzonym mu stanowisku Millington będzie ściśle współpracował z klientami z sektora opieki zdrowotnej, zespołami terenowymi oraz partnerami w całym regionie, wspierając wdrażanie opartej na niezmienialnych bazach danych platformy punktów końcowych IGEL w placówkach leczniczych i opiekuńczych. Jego nominacja ma na celu uzupełnić działania Jasona Mafery, który posiada analogiczny zakres obowiązków w Ameryce Północnej. Tym samym IGEL dysponować będzie liderami ds. opieki zdrowotnej po obu stronach Atlantyku.

Millington wniesie bogate doświadczenie we współpracy z dostawcami usług opieki zdrowotnej na całym świecie, zdobyte m.in. na stanowiskach kierowniczych w Armis, VMware, Imprivata i Citrix. Przed mianowaniem na stanowisko dyrektora technicznego przez trzy lata zarządzał marketingiem produktowym w IGEL, pomagając firmie w pozycjonowaniu na rynku i tworzeniu narracji wokół jej platformy wspólnie z dyrektorem generalnym Klausem Oestermannem. Zdobyte strategiczne doświadczenie w obszarze opieki zdrowotnej będzie mógł teraz wykorzystać bezpośrednio we współpracy z klientami i partnerami na rynku EMEA.

"Podmioty opieki zdrowotnej w regionie EMEA coraz częściej poszukują nowoczesnych, odpornych i bezpiecznych strategii dotyczących punktów końcowych, które umożliwiają lepszą opiekę nad pacjentem, jednocześnie ograniczając ryzyko operacyjne. James wnosi wiedzę ekspercką z zakresu opieki zdrowotnej, strategiczne spojrzenie i koncentrację na kliencie, a więc elementy potrzebne organizacjom do przejścia przez tę transformację. Jego nominacja wzmacnia zaangażowanie IGEL w sektor opieki zdrowotnej, wspierając naszą misję dostarczania bezpieczniejszych i bardziej odpornych rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia w oparciu o naszą platformę Adaptive Secure Endpoint Platform, prewencyjne podejście do bezpieczeństwa oraz potencjał w zakresie zapewnienia ciągłości działania i odtwarzania po awarii. Cieszymy się, że James pokieruje tymi działaniami, pomagając nam pogłębiać inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej i wspierać podmioty opieki zdrowotnej w całym regionie EMEA w budowaniu bezpiecznych, odpornych i gotowych na przyszłość cyfrowych miejsc pracy" - powiedział Matthias Haas, pełniący w IGEL funkcje dyrektora zarządzającego i dyrektora technicznego.

Nominacja ta potwierdza, że IGEL cały czas skupia się na opiece zdrowotnej jako strategicznym sektorze wertykalnym. IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ to rozwiązanie, które pomaga podmiotom ochrony zdrowia zapewniać bezpieczny i niezawodny dostęp do baz danych dla personelu klinicznego, jednocześnie upraszczając zarządzanie punktami końcowymi i zwiększając odporność w rozproszonych środowiskach opieki.

"Opieka zdrowotna w regionie EMEA wchodzi w przełomowy okres innowacji. Dostawcy usług muszą znaleźć nowe sposoby obniżania kosztów operacyjnych, poprawy jakości opieki, wspierania cyfrowych i wirtualnych modeli opieki oraz przybliżania usług pacjentom, jednocześnie zabezpieczając środowiska kliniczne przed coraz bardziej złożonymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. IGEL ma do odegrania wyjątkową rolę w tej transformacji. Dzięki IGEL podmioty opieki zdrowotnej mogą stworzyć fundament punktów końcowych - opartych na niezmienialnych bazach danych, a więc z założenia bezpiecznych - który pomaga eliminować sytuacje nieupoważnionego dostępu do krytycznych systemów, wzmacniać odporność oraz ograniczać złożoność systemów na dużą skalę. Cieszę się, że będę mógł wspierać klientów i partnerów w całym regionie EMEA w stosowaniu tego podejścia w realiach nowoczesnych świadczeń opieki zdrowotnej" - powiedział James Millington, dyrektor techniczny IGEL ds. sektora ochrony zdrowia w regionie EMEA.

W nowej roli Millington skupi się na pogłębianiu ekosystemu partnerskiego IGEL w regionie EMEA oraz pomaganiu podmiotom opieki zdrowotnej we włączaniu rozwiązań IGEL w szersze strategie bezpieczeństwa dostępu i odporności.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IGEL dla sektora opieki zdrowotnej: IGEL | Healthcare

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IGEL

IGEL jest międzynarodowym producentem oprogramowania, która dostarcza platformę Adaptive Secure Endpoint Platform™ dla nowoczesnych cyfrowych środowisk pracy i bezpiecznego dostępu. Dzięki bezpiecznemu systemowi operacyjnemu dla punktów końcowych, pakietowi Universal Management Suite™ (UMS) oraz IGEL App Portal firma IGEL umożliwia wdrażanie modelu Preventative Security Model™, który pomaga organizacjom wzmacniać bezpieczeństwo, poprawiać odporność i centralnie zarządzać dostępem do punktów końcowych w środowiskach rozproszonych.

Platforma dostarcza IGEL Adaptive Secure Desktop™, zapewniając bezpieczny i niezawodny dostęp do aplikacji w formule SaaS, DaaS, VDI oraz aplikacji korporacyjnych w środowiskach rozproszonych. Współpracując z ponad 130 zweryfikowanymi partnerami technologicznymi, IGEL rozszerza ramy Zero Trust i SASE tak, by obejmowały one punkt końcowy. Firma IGEL została założona w 2001 r., ma siedzibę główną w Niemczech i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie www.igel.com